Συνεχίζεται το μπάχαλο στα τρένα: Καταγγελία επιβάτιδος – «Ο συρμός ξεκίνησε και μετά από λίγο έκανε όπισθεν, μας είπαν ότι χάλασε η μηχανή»

Αναστάτωση προκάλεσε σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου, παραμονές της 28ης Οκτωβρίου, ημέρα που πολλοί ταξιδιώτες εγκαταλείπουν την Αθήνα, περιστατικό με την αμαξοστοιχία 50 του δρομολογίου Αθήνα–Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1, επιβάτιδα του τρένου περιέγραψε το απίστευτο περιστατικό, που βίωσαν οι ταξιδιώτες, όταν ο συρμός ξεκίνησε κανονικά και λίγο αργότερα… έκανε όπισθεν πίσω στον σταθμό.

«Επιβιβαστήκαμε με καθυστέρηση 20 λεπτών.

Η αμαξοστοιχία 50 έφευγε κανονικά στις 06:55. Αφού επιβιβαστήκαμε και καθίσαμε όλοι στις θέσεις μας, περίπου προς Αγίου Μελετίου, το τρένο σταμάτησε και άρχισε να κάνει όπισθεν…

Βγήκε μια ανακοίνωση ότι λόγω τεχνικής βλάβης, θα επιστρέψει προς τον σταθμό», ανέφερε χαρακτηριστικά η επιβάτιδα.

Καμία ενημέρωση

Σύμφωνα με την ίδια, το τρένο επέστρεψε τελικά στον σταθμό, ενώ οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στη μηχανή, χωρίς να είναι γνωστό, πότε θα υπάρξει επανεκκίνηση του δρομολογίου.

«Μας είπαν ότι έχει χαλάσει η μηχανή και είναι άγνωστο πότε θα φύγουμε. Άρχισαν οι επιβάτες να κατεβαίνουν, πήγαμε στα γκισέ και μετά από μισή ώρα ξεκίνησαν να επιστρέφουν τα εισιτήρια.

Άλλοι ήθελαν να φύγουν με ΚΤΕΛ, αλλά – απ’ όσο έμαθα – ήταν όλα sold out», περιέγραψε η γυναίκα. Όπως πρόσθεσε, αρκετοί επιβάτες παραμένουν ακόμη στον σταθμό, αναζητώντας εναλλακτικά μέσα μετακίνησης.

«Φανταστείτε να είχε σταματήσει η μηχανή μέσα σε ένα τούνελ ή σε χαράδρα», σχολίασε με αγανάκτηση.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια, καθώς σημειώθηκε σε ημέρα μεγάλης εξόδου ενόψει της εθνικής επετείου, με δεκάδες ταξιδιώτες να ταλαιπωρούνται και να αναζητούν τρόπους να φτάσουν στον προορισμό τους.

