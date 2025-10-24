search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 00:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.10.2025 11:25

Συνεχίζεται το μπάχαλο στα τρένα: Καταγγελία επιβάτιδος – «Ο συρμός ξεκίνησε και μετά από λίγο έκανε όπισθεν, μας είπαν ότι χάλασε η μηχανή»

24.10.2025 11:25
TRAIN NEW

Αναστάτωση προκάλεσε σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου, παραμονές της 28ης Οκτωβρίου, ημέρα που πολλοί ταξιδιώτες εγκαταλείπουν την Αθήνα, περιστατικό με την αμαξοστοιχία 50 του δρομολογίου Αθήνα–Θεσσαλονίκη. 

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1, επιβάτιδα του τρένου περιέγραψε το απίστευτο περιστατικό, που βίωσαν οι ταξιδιώτες, όταν ο συρμός ξεκίνησε κανονικά και λίγο αργότερα… έκανε όπισθεν πίσω στον σταθμό.

«Επιβιβαστήκαμε με καθυστέρηση 20 λεπτών.

Η αμαξοστοιχία 50 έφευγε κανονικά στις 06:55. Αφού επιβιβαστήκαμε και καθίσαμε όλοι στις θέσεις μας, περίπου προς Αγίου Μελετίου, το τρένο σταμάτησε και άρχισε να κάνει όπισθεν…

Βγήκε μια ανακοίνωση ότι λόγω τεχνικής βλάβης, θα επιστρέψει προς τον σταθμό», ανέφερε χαρακτηριστικά η επιβάτιδα.

Καμία ενημέρωση

Σύμφωνα με την ίδια, το τρένο επέστρεψε τελικά στον σταθμό, ενώ οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στη μηχανή, χωρίς να είναι γνωστό, πότε θα υπάρξει επανεκκίνηση του δρομολογίου.

«Μας είπαν ότι έχει χαλάσει η μηχανή και είναι άγνωστο πότε θα φύγουμε. Άρχισαν οι επιβάτες να κατεβαίνουν, πήγαμε στα γκισέ και μετά από μισή ώρα ξεκίνησαν να επιστρέφουν τα εισιτήρια.

Άλλοι ήθελαν να φύγουν με ΚΤΕΛ, αλλά – απ’ όσο έμαθα – ήταν όλα sold out», περιέγραψε η γυναίκα. Όπως πρόσθεσε, αρκετοί επιβάτες παραμένουν ακόμη στον σταθμό, αναζητώντας εναλλακτικά μέσα μετακίνησης. 

«Φανταστείτε να είχε σταματήσει η μηχανή μέσα σε ένα τούνελ ή σε χαράδρα», σχολίασε με αγανάκτηση.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια, καθώς σημειώθηκε σε ημέρα μεγάλης εξόδου ενόψει της εθνικής επετείου, με δεκάδες ταξιδιώτες να ταλαιπωρούνται και να αναζητούν τρόπους να φτάσουν στον προορισμό τους.

Διαβάστε επίσης

Ρόδος: Κουκουλοφόροι πέταξαν πέτρες και αυγά σε απορριμματοφόρο

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοίγει ο κύκλος των απολογιών των 37 – Tι περιλαμβάνει το κατηγορητήριο

Τρίκαλα: Απολογείται ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του – Τι θα υποστηρίξει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για γονική αρπαγή 8χρονου παιδιού

elvire modilgiani
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πίνακας του Μοντιλιάνι πουλήθηκε έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία στη Γαλλία

gntm atixima 99- new
LIFESTYLE

GNTM: Τρομακτικό ατύχημα για την Ειρήνη – Έπεσε με το κεφάλι από την καρέκλα την ώρα της φωτογράφισης

pothen
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η υποβολή των δηλώσεων

olympiacos fournie
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Πάρτι μέσα στο Μόναχο ο Ολυμπιακός, 96-71 την Μπάγερν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

stavros-xarhakos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Ας αναρωτηθούμε πόσο δημοκράτες είμαστε όταν αποδομούμε τόσο εύκολα τους καλλιτέχνες»

kaiti-gkrei-new
LIFESTYLE

Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ – Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της

dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

drones new
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικά drones: Τα 4 μοντέλα που παράγονται στο Μενίδι – Ο ρόλος τους στη μάχη του Έβρου και του Αιγαίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 00:09
xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για γονική αρπαγή 8χρονου παιδιού

elvire modilgiani
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πίνακας του Μοντιλιάνι πουλήθηκε έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία στη Γαλλία

gntm atixima 99- new
LIFESTYLE

GNTM: Τρομακτικό ατύχημα για την Ειρήνη – Έπεσε με το κεφάλι από την καρέκλα την ώρα της φωτογράφισης

1 / 3