Jumbo: Αποκτά πλήρως το εμπορικό κέντρο VesoMare στην Πάτρα μέσω εξαγοράς Herald Ελλάς 2

Την απόκτηση του 100% της «Herald Ελλάς 2» από την Eurobank ανακοίνωσε η Jumbo, έναντι 10,8 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας την πλήρη κυριότητα του εμπορικού κέντρου Veso Mare στην Ακτή Δυμαιών στην Πάτρα, όπου ήδη λειτουργεί κατάστημα της αλυσίδας. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας στις 23 Οκτωβρίου 2025 και ολοκληρώθηκε την επόμενη μέρα, με καταβολή του τιμήματος από τα ταμειακά διαθέσιμα της Jumbo.

Με την εξαγορά, η Jumbo γίνεται μοναδική μέτοχος της Herald 2, αποκτώντας όλα τα δικαιώματα ψήφου, συνολικού ύψους 196.036.762 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ η κάθε μία. Η εταιρεία αναφέρει ότι η κίνηση αυτή ενισχύει την επενδυτική της παρουσία στο εμπορικό κέντρο και της προσφέρει πλήρη έλεγχο στη διαχείριση του ακινήτου, στο οποίο φιλοξενείται ήδη το κατάστημα Jumbo.

Η εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για ενίσχυση της ακίνητης περιουσίας της και εδραίωση της παρουσίας της σε κεντρικά εμπορικά κέντρα, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη αξιοποίηση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου.

