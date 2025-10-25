Κρεμλίνο: Οι ΗΠΑ και η Ρωσία κοντά σε διπλωματική λύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Οι κυρώσεις και οι γραμμές στο μέτωπο

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, δήλωσε χθες Παρασκευή ότι πιστεύει πως η Ουάσιγκτον και η Μόσχα δεν απέχουν πολύ από διπλωματική λύση για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος σε μερικούς μήνες θα κλείσει τέσσερα χρόνια.

«Πιστεύω ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ και η Ουκρανία στην πραγματικότητα βρίσκονται αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση. Ήταν σημαντική κίνηση του προέδρου (της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι το ότι αναγνώρισε πλέον ότι το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων», είπε ο κ. Ντμίτριεφ, στην Ουάσιγκτον για επαφές με αμερικανούς αξιωματούχους, στον δημοσιογράφο Τζέικ Τάπερ του CNN.

«Ξέρετε, η προηγούμενη θέση του ήταν πως η Ρωσία πρέπει να φύγει (από την ουκρανική επικράτεια) εντελώς, επομένως (…) νομίζω πως είμαστε αρκετά κοντά σε διπλωματική λύση που μπορεί να κλειστεί», πρόσθεσε.

Ακόμη, είπε πως η προβλεπόμενη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Πούτιν στη Βουδαπέστη δεν ακυρώθηκε, αλλά αναβλήθηκε, αναμένει πως θα γίνει σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Παρά την εξέλιξη αυτή και την ανακοίνωση νέων αμερικανικών κυρώσεων, ο κ. Ντμίτριεφ διαβεβαίωσε πως ο διάλογος της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα συνεχίζεται.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ σε πετρελαϊκούς ομίλους της Ρωσίας δεν θα έχουν «σημαντικό αντίκτυπο» στην οικονομία

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, δήλωσε χθες Παρασκευή ότι δεν αναμένει οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε ρωσικούς πετρελαϊκούς ομίλους θα πλήξουν ιδιαίτερα την οικονομία της χώρας του.

Ο κ. Ντμίτριεφ εκφράστηκε σε εκπομπή του Fox News μετά την άφιξή του στην Ουάσιγκτον για επαφές με αμερικανούς αξιωματούχους.

«Δεν πιστεύουμε ότι οι κυρώσεις αυτές θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία, διότι οι τιμές του πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο θα αυξηθούν και η Ρωσία απλά θα πουλάει μικρότερες ποσότητες αργού αλλά σε υψηλότερες τιμές», εξήγησε ο απεσταλμένος.

Ο Ρούμπιο πίσω από την αλλαγή στάσης του Τραμπ

Σύμφωνα με το Bloomberg, o Ρούμπιο βρέθηκε πίσω από την αιφνίδια αλλαγή στάσης του Τραμπ. Μετά από εισήγηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, ενός διαχρονικού επικριτή της Μόσχας, που παλαιότερα είχε χαρακτηρίσει τον Πούτιν «γκάνγκστερ», ο οποίος εκτίμησε ότι η Μόσχα επιχειρεί να παρατείνει τον πόλεμο και να καθυστερήσει τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, καθώς επί μήνες, ο Τραμπ, αντιστεκόταν στις εκκλήσεις να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο με μια συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ακόμη και στη σύνοδο που σχεδίαζε τις επόμενες εβδομάδες στη Βουδαπέστη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ρούμπιο ακύρωσε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία στην οποία διαπίστωσε ότι το Κρεμλίνο επιχειρούσε, για ακόμη μία φορά, να καθυστερήσει τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός και να παρατείνει τον πόλεμο.

Πάντως, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι η μεταστροφή Τραμπ οφείλεται στον Ρούμπιο.

Η διαλλακτική γραμμή Γουίτκοφ

Η στάση του Ρούμπιο έρχεται σε αντίθεση με την πιο διαλλακτική γραμμή προς τη Ρωσία που υποστήριζε ο στενός φίλος του Τραμπ και ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Στιβ Γουίτκοφ, ένας από τους πιο στενούς και έμπιστους συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ, έχει χάσει την επιρροή του στον πρόεδρο ή τον ρόλο του στο ρωσικό ζήτημα. Αυτή την εβδομάδα, ο Γουίτκοφ περιόδευε στη Μέση Ανατολή, επιβλέποντας την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα, στην επίτευξη της οποίας είχε βοηθήσει τον Τραμπ. Και τώρα θα συναντηθεί με τον Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ αποτελούν μια προσπάθεια άσκησης πίεσης στη Ρωσία, προσθέτοντας ότι δεν θα επηρεάσουν τη ρωσική οικονομία. Για τους πυραύλους Τόμαχοκ, είπε ότι η απάντηση της Μόσχας σε επιθέσεις βαθιά στη Ρωσία θα είναι πολύ σοβαρή και συντριπτική, προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν θα υποκύψει ποτέ στις πιέσεις από το εξωτερικό.

Ολοένα πιο δύσκολη η κατάσταση για τα στρατεύματα της Ουκρανίας στην Πόκροφσκ

Η κατάσταση για τις μονάδες των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο εσωτερικό και στα περίχωρα των πόλεων Πόκροφσκ και Μίρνοχραντ, στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, έχει επιδεινωθεί περαιτέρω, ανέφερε χθες Παρασκευή ουκρανικό μέσο ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Ukrainska Pravda, αξιωματικοί στη συγκεκριμένη περιοχή τόνισαν πως η κατάσταση γίνεται ολοένα πιο δυσμενής για τους άνδρες τους και την επιδεινώνει ακόμη περισσότερο η δραστηριότητα ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων.

Ορισμένες ουκρανικές θέσεις στους επιχειρησιακούς χάρτες απλούστατα δεν υπάρχουν πλέον ή επανδρώνονται από στρατιώτες που είναι τραυματισμένοι, κατά τις πληροφορίες της Ουκραΐνσκα Πράβντα.

Η κατάσταση στην Πόκροφσκ κάνει επίσης ολοένα πιο δύσκολο τον ανεφοδιασμό στη γειτονική πόλη Μίρνοχραντ. Στοιχεία του ρωσικού στρατού επιχειρούν επί του παρόντος στο βόρειο τμήμα της. Αν πέσει η Πόκροφσκ, η συντεταγμένη αποχώρηση των ουκρανών στρατιωτικών από τη Μίρνοχραντ θα είναι ανέφικτη.

Η Πόκροφσκ και η Μίρνοχραντ διεκδικούνται για μήνες και απειλούνται με περικύκλωση από τον ρωσικό στρατό. Τον Σεπτέμβριο, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωνε πως διεξήχθησαν επιτυχημένες αντεπιθέσεις, όμως οι δηλώσεις αυτές αμφισβητούνται από παρατηρητές.

