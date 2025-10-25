search
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Βασίλειος Τσολακίδης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ

25.10.2025 07:05

Μικρά Πυρηνικά – Μεγάλη Παγίδα

25.10.2025 07:05
Η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να περνά από την πυρηνική εξάρτηση. Τα λεγόμενα μικρά πυρηνικά εργοστάσια (SMRs) παρουσιάζονται ως «πράσινη καινοτομία».

Στην πραγματικότητα, είναι πανάκριβα, εξαρτώνται από το ουράνιο, απαιτούν τεράστιους χρόνους ωρίμανσης και δεσμεύουν τις κοινωνίες σε μακροχρόνια έργα υψηλού ρίσκου.

Όμως η πραγματική παγίδα δεν είναι το κόστος τους, είναι το πλαίσιο της συζήτησης.

Αν αποδεχθούμε να τα κρίνουμε μόνο τεχνοκρατικά, τότε αύριο —όταν κάποιος ισχυριστεί πως τα έκανε «πιο ασφαλή»— θα έχουμε χάσει το ηθικό και πολιτικό έρεισμα της αντίστασης.

Η πυρηνική τεχνολογία, μικρή ή μεγάλη, παραμένει αντικειμενικός κίνδυνος για τη ζωή και το περιβάλλον.

Δεν υπάρχει «καθαρή» τεχνολογία που απαιτεί αιώνια φύλαξη αποβλήτων και απόλυτη πειθαρχία για χιλιάδες χρόνια.

Η απάντηση στην ενεργειακή κρίση βρίσκεται αλλού: στην αποκέντρωση, τη δημοκρατία και την ενεργειακή αυτονομία των πολιτών, στην απεξάρτηση από κάθε συγκεντρωτική και επικίνδυνη μορφή ισχύος.

Δεν απορρίπτουμε τα μικρά πυρηνικά γιατί είναι ακριβά.

Τα απορρίπτουμε γιατί είναι ασύμβατα με τη ζωή.

Δημόσιο Κάλεσμα

Αυτή την ώρα, η ελληνική κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανοίξει τον δρόμο για τα λεγόμενα «μικρά πυρηνικά».

Δεν επιτρέπεται να μείνουμε θεατές.

Καλούμε κάθε πολίτη, επιστήμονα, φορέα, δήμο και συλλογικότητα, σύσσωμη τη νεολαία  να ενώσει τη φωνή του σε ένα κοινό μέτωπο αντίστασης και αποτροπής αυτής της επιλογής.

Έχουμε ηθική και ιστορική υποχρέωση να προστατέψουμε το μέλλον των παιδιών μας και των επόμενων γενεών από έναν ολέθριο κίνδυνο που δεν γνωρίζει επανόρθωση.

Η ζωή, η δημοκρατία και η ενέργεια ανήκουν στους ανθρώπους — όχι στα πυρηνικά σχέδια των κυβερνήσεων.

Ο Βασίλειος Τσολακίδης είναι Βιοαρχιτέκτονας – Σύμβουλος Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ενέργεια, το Περιβάλλον και το Κλίμα

