25.10.2025 10:46

Τραγωδία στη Μεσσηνία: Τουρίστας πέθανε ενώ έκανε σέρφινγκ με τον γιο του

25.10.2025 10:46
Τη ζωή του έχασε 51χρονου Πολωνός, ενώ έκανε σέρφινγκ με τον γιο του στην παραλία του Ρωμανού, στον Δήμο Πύλου – Νέστορος.

Το περιστατικό συνέβη χθες Παρασκευή (24/10) στις 18.00. Ο άνδρας για άγνωστο λόγο έχασε τις αισθήσεις του. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Πύλου και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον επαναφέρουν. Ο 51χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί το Λιμεναρχείο Πύλου, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

