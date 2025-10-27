Εύσημα Γεωργιάδη σε Καρανίκα: «Είναι ο μόνος αριστερός που έχει κάνει πραγματικό rebranding»

Με ανάρτηση του Νίκος Καρανίκας άλλοτε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα καταδίκασε την επίθεση στον Μάκη Βορίδη και την οικογένεια του στα Χανιά.

Ο Νίκος Καρανίκας αποκαλεί τους δράστες «κάφρους» και τους εξομοιώνει με τη Χρυσή Αυγή. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης του έδωσε τα εύσημα του για την ανάρτηση του, λέγοντας πως είναι «ο μόνος αριστερός που ξέρω να έχει κάνει πραγματικά rebranding».

Ο μόνος αριστερός που ξέρω να έχει κάνει πραγματικά rebranding είναι ο κ. Νίκος Καρανίκας. Διαβάστε την ανάρτηση του για την επίθεση στον @MakisVoridis και την οικογένειά του:

«Ο Βορίδης και οι κάφροι. (σε 2’)



Το άλλοτε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ευρέως γνωστό ότι έχει έρθει ιδιαιτέρως κοντά με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Τα τελευταία χρόνια έχουν επανειλημμένα φωτογραφηθεί μαζί και ανταλλάξει φιλοφρονήσεις.

Η ανάρτηση του Νίκου Καρανίκα

Ο Βορίδης και οι κάφροι. (σε 2’)

Ούτε άκρα αριστερά, ούτε κέντρο αριστερά, ούτε δεξιά της αριστεράς, ούτε αριστερά της δεξιάς, ούτε αριστερά της αριστεράς ούτε καμία σοβαρή πολιτική οργάνωση που θέλει να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο και το δικαιότερο δεν επιλέγει να εκφραστεί εναντίον του οποιουδήποτε πολιτικού του αντιπάλου με τον τρόπο που έδρασαν αυτοί που φόρεσαν κουκούλα νομίζοντας ότι φοράνε την μάσκα του Ζορό και αποφεύγοντας να πάρουν την ευθύνη με όρους πολιτικής.

Και για να εξηγούμαστε έστω και φλυαρώντας.

Απολίτικη η αντίδραση αυτών με τις κουκούλες. Η ναζιστική «χρυσή αυγή» ταιριάζει μ αυτές τις πράξεις.

Ο εκφοβισμός μιας οικογένειας είναι πράξη που δεν εμπεριέχει ίχνος γενναιότητας και απονομής δικαίου γιατί την πληρώνουν άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την πολιτική αντιπαράθεση.

Ο Βορίδης είναι πολιτικός μου αντίπαλος και όχι εχθρός.

Αλλά και εχθρός να ήταν δεν επιλέγω παράπλευρα θύματα εκφοβίζοντας την οικογένεια και θεωρώντας ότι έδωσα κάποιο πολιτικό μάθημα.

Ο Βορίδης είναι πολιτικός αντίπαλος για εμένα και για αρκετό κόσμο που κινείται στην αριστερά και ο κόσμος αυτός πιστεύει στην δημοκρατία, στην πολιτισμένη αντιπαράθεση άσχετα του πόσο αυστηρή και αγενής είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται μεταξύ των αντίπαλων.

Έχουμε συγκρουστεί και θα συγκρουστούμε με τον αντίπαλο αλλά αυτό γίνεται πολιτικά με επιχειρήματα δίχως κουκούλες και είναι διαφορετικό όταν η σύγκρουση γίνεται με τις δυνάμεις καταστολής.

Ιστορικά ως αριστερά και λαϊκό κίνημα ποτέ δεν επιτεθήκαμε (ούτε συμβολικά) σε οικογένεια. Ούτε θα το κάνουμε. Αριστεροί είμαστε και όχι κανίβαλοι, ναζιστες και φασιστες.

Ο Βορίδης είναι ιδεολογικός μου αντίπαλος και αυτός ο ίδιος έχει πει πρόσφατα και δημόσια ότι θα ήθελε εμένα και τα αριστερά άτομα που συγκροτούμε την αριστερά (έστω και με το μυαλό μας) να μας εξαφανίσει. Λόγια του πανικού προφανώς αλλά έχουν μια λογική αφού είμαστε αντίπαλοι, αλλά το βρίσκω αρκετά φοβικό θα έλεγα και απόλυτα πλημμυρισμένο από υπαρξιακό αγωνία. Τον λυπάμαι και τον κατανοώ. Αλλα μέχρι εκεί.

Προφανώςο Βορίδης μέσα στον φόβο του εννοούσε πολιτικά να μας εξαφάνισε και όχι βιολογικά ειδάλλως δεν θα ήταν στην ΝΔ αλλά σε φασιστική οργάνωση, στη χρυσή Αυγη και κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και ας εκφράζει παρόμοιες απόψεις με τους φασιστες όπως ο ρατσισμός.

Αυτό δεν μου δίνει το δίκαιο να εκφοβίσω αυτόν και την οικογένεια του. Ούτε να πω ότι του το χρωστάω από τα φοιτητικά νεανικά του χρόνια που γυροβολαγε με τσεκούρια προφανώς για να εκφοβίσει τους κομμουνιστές.

Αυτά τα ετεροχρονισμένα γίνονται μέρος μιας αφήγησης με αρνητικά συναισθήματα για να διδασκόμαστε τι πρέπει να αποφεύγουμε στα νιάτα μας και όχι ως σημερινή εχθροπραξία. Ελεος.

Τον εκφοβισμό τον αξιοποίει η εξουσία, το κράτος και το έκανε μαζικά η χούντα και ο φασισμός στην Ελλάδα εκφοβίζοντας τον αντίπαλο και την οικογένεια του και το έκανε εναντίον των δημοκρατών, των αριστερών, των αναρχικών και αντιεξουσιαστών αυτής της χώρας και κάποια από αυτά τα άτομα ακόμα ζούνε και μας αφηγούνται προφορικά ή γραπτός την βία και τον εκφοβισμό που υπέστησαν για πολιτικούς λόγους.

Ειμαι αριστερός από πεποίθηση και όχι κληρονομικά από τα παιδικά μου χρόνια και από το σχολείο μέχρι σήμερα δεν άκουσα να λειτουργει έτσι η αριστερά.

Αντιθέτως στηρίζεται στις απόψεις, στα ευγενή κίνητρα, με επιχειρήματα, με τον λόγο και όχι με με κουκούλα, πέτρες και αυγά.

Η αστέρα δεν ντρέπεται γι αυτά που κάνει.

Ο Βορίδης είναι αντίπαλος μου ως μέλος της κυβέρνησης νδ και περισσότερο αντιπαθητικός γιατί εκφράζει ακροδεξιές αναχρονιστικές απόψεις υπηρετώντας μια ιδεολογία και όχι το κοινό καλό βάση της ισότητας και της ελευθερίας.

Αλλά ακόμα και αυτό δεν με οδηγεί στον εκφοβισμό και σε έναν πόλεμο με παράπλευρα θύματα και μάλιστα με την ασφάλεια της ανωνυμίας.

Ειμαι σίγουρος ότι αυτά τα άτομα που εκφόβισαν την οικογένεια του Βορίδη αισθάνονται τολμηροί, γενναίοι, δίκαιοι και προπαντώς πολιτικοποιημένοι. Γελοίο.

Και είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και χαιρέκακοι που συμφωνούν μαζί τους, χειροκροτώντας ποταπές πράξεις και συναισθήματα και αυτό ακυρώνει την αριστερή τους ταυτότητα. Ακόμα πιο γελοίοι.

Είναι αποκρουστικό να το κάνουν στο όνομα της αριστεράς και του πολιτισμού που κατακτήσαμε δίνοντας το αίμα τους και την ζωή τους άνθρωποι που αγωνίστηκαν για το δίκαιο και την ελευθερία υπηρετώντας την αριστερά ως τρόπο ζωής με αξίες και μάλιστα σ αυτόν τον τόπο όπου η άκρα δεξιά και οι φασιστες πρωταγωνίστησαν στην απανθρωπιά στο όνομα της ιδεολογίας τους.

Κρίμα για αυτό που έγινε και θα παρακαλούσα να μην λέμε ότι το έκαναν αριστερά άτομα γιατί αυτό δεν συνάδει με την αριστερά.

Αν όμως δηλώσουν ότι είναι αριστερά άτομα τότε αυτό φανερώνει τον εκφυλισμό και την κατάντια μέρος της νέας γενιάς που αντί να στηριχθεί στη λογική στηρίζεται σε ποταπά συναισθήματα μετατρέποντας τους εαυτούς τους σε κάφρους που καπηλεύονται τον λαϊκό αναστεναγμό και την αριστερά.

Καταδικαστέα πράξη και φορείς αυτής της πράξης κάποιοι καφροι ανίκανοι να αντιπαρατεθούν πολιτικά και με επιχειρήματα.

Η εποχή ξεβράζει προφανώς τα σκουπίδια της και αυτά φόρεσαν κουκούλα από ντροπή.

