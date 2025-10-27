Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ: Θέσαμε… βέτο στην κατάργηση του βέτο

Διευκρινίσεις για τη στάση τους στην ψηφοφορία για τη διαδικασία των ενταξιακών διαπραγματεύεσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μετά από πληροφορίες ότι απήχαν από τη σχετική ψηφοφορία.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου και Σάκης Αρναούτογλου δηλώνουν ότι «προς αποκατάσταση της αλήθειας και απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα, που επιχειρούν να διαστρεβλώσουν τη θέση τους και τον τρόπο που ψήφισαν, επαναλαμβάνουν ότι, όπως είναι η πάγια θέση του κόμματος, ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ την κατάργηση της ομοφωνίας (βέτο) στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα και από τα αποτελέσματα της σχετικής ονομαστικής ψηφοφορίας που έχει δημοσιευθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι προσβάσιμα σε κάθε πολίτη. Όλα τα υπόλοιπα είναι σοφιστίες».

Οι τρεις ευρωβουλευτές υποστηρίζουν επίσης ότι «στα εν λόγω δημοσιεύματα έχει διαστρεβλωθεί πλήρως το κείμενο του ψηφίσματος και επιπλέον παραλείπεται το υπάρχον καθεστώς που διαμορφώνουν οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες. Η διαδικασία της PESCO (ενισχυμένη συνεργασία) έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη κοινών εξοπλιστικών και η Ελλάδα είναι από τα ιδρυτικά μέλη από το 2017. Οι διαδικασίες αυτές είναι ανοιχτές μόνο για τα κράτη μέλη της Ένωσης και όχι τρίτες ή υπό ένταξη χώρες, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση. Η ανάγκη ομοφωνίας επιβεβαιώνεται και από την παράγραφο 27 της Έκθεσης».

Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι λύνεται η… παρεξήγηση για ένα θέμα που είχε… πονοκεφαλιάσει το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες μέρες.

