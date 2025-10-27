search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 23:45
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2025 12:49

Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ: Θέσαμε… βέτο στην κατάργηση του βέτο

27.10.2025 12:49
MEPs_PASOK_new

Διευκρινίσεις για τη στάση τους στην ψηφοφορία για τη διαδικασία των ενταξιακών διαπραγματεύεσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μετά από πληροφορίες ότι απήχαν από τη σχετική ψηφοφορία.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου και Σάκης Αρναούτογλου δηλώνουν ότι «προς αποκατάσταση της αλήθειας και απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα, που επιχειρούν να διαστρεβλώσουν τη θέση τους και τον τρόπο που ψήφισαν, επαναλαμβάνουν ότι, όπως είναι η πάγια θέση του κόμματος, ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ την κατάργηση της ομοφωνίας (βέτο) στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα και από τα αποτελέσματα της σχετικής ονομαστικής ψηφοφορίας που έχει δημοσιευθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι προσβάσιμα σε κάθε πολίτη. Όλα τα υπόλοιπα είναι σοφιστίες».

Οι τρεις ευρωβουλευτές υποστηρίζουν επίσης ότι «στα εν λόγω δημοσιεύματα έχει διαστρεβλωθεί πλήρως το κείμενο του ψηφίσματος και επιπλέον παραλείπεται το υπάρχον καθεστώς που διαμορφώνουν οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες. Η διαδικασία της PESCO (ενισχυμένη συνεργασία) έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη κοινών εξοπλιστικών και η Ελλάδα είναι από τα ιδρυτικά μέλη από το 2017. Οι διαδικασίες αυτές είναι ανοιχτές μόνο για τα κράτη μέλη της Ένωσης και όχι τρίτες ή υπό ένταξη χώρες, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση. Η ανάγκη ομοφωνίας επιβεβαιώνεται και από την παράγραφο 27 της Έκθεσης».

Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι λύνεται η… παρεξήγηση για ένα θέμα που είχε… πονοκεφαλιάσει το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες μέρες.

Διαβάστε επίσης


Μπίστης για Σαββόπουλο: Η απουσία των αρχηγών της Αριστερας από την κηδεία δεν ειναι αποτέλεσμα μικροψυχιας

Ο Σαββόπουλος, ο επικήδειος και ο Ντίλαν

Πυκνό παρασκήνιο για τα…εγκαίνια του Δένδια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για ζωοτροφές και ζημιές από Daniel

yamal spiti pike
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαμάλ ετοιμάζεται να δώσει 11 εκατ. ευρώ για το παλιό σπίτι των Πικέ και Σακίρα (Video)

hamas omiroi
ΚΟΣΜΟΣ

 Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός τού παρέδωσε τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα

giannis 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μία ακόμη διάκριση για τον Greek Freak – Παίκτης της εβδομάδας στην Ανατολική Περιφέρεια του NBA

panos routsi suntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Σύνταγμα ξανά ο Πάνος Ρούτσι – Κεράκια, τραγούδια και προσκλητήριο νεκρών στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 23:42
opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβολή 54,3 εκατ. ευρώ σε 42.522 δικαιούχους για ζωοτροφές και ζημιές από Daniel

yamal spiti pike
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαμάλ ετοιμάζεται να δώσει 11 εκατ. ευρώ για το παλιό σπίτι των Πικέ και Σακίρα (Video)

hamas omiroi
ΚΟΣΜΟΣ

 Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός τού παρέδωσε τη σορό ενός ομήρου στη Γάζα

1 / 3