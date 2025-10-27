Ο Σαββόπουλος, ο επικήδειος και ο Ντίλαν

Η στήλη ομολογεί ότι παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον το ύστατο χαίρε στον Διονύση Σαββόπουλο το περασμένο Σάββατο, καθώς έχει μεγαλώσει με τα τραγούδια του.

Η τελετή είχε το «βάρος» που ταιριάζει σε έναν δημιουργό όπως ο εκλιπών, ωστόσο, η στήλη θα ήθελε να κάνει μια παρατήρηση σχετικά με τον επικήδειο που εκφώνησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Θέλοντας να αναφερθεί προφανώς στην πολιτική/κοινωνική οξυδέρκεια του Διονύση Σαββόπουλου, έκανε αναφορά στον περίφημο «Άγγελο Εξάγγελο» και στους στίχους «Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά/ μα ακούγονταν ευχάριστα στ’ αυτί μας. Γιατί έμοιαζε μ’ αλήθεια η κάθε του ψευτιά/ κι ακούγοντάς τον ησύχαζε η ψυχή μας».

Μόνο που το συγκεκριμένο τραγούδι δεν είναι του Διονύση Σαββόπουλου, αλλά του Μπομπ Ντίλαν, έχει τίτλο «The Wicked Messenger» και ο εκλιπών απλώς είχε μεταφράσει/προσαρμόσει τους στίχους. Ιδού και το πρωτότυπο, διά του λόγου το αληθές.

