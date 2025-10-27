search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

27.10.2025 06:25

Η «ιδεολογική άγκυρα» του Σακελλαρίδη έναντι της «νέας πυξίδας» του Τσίπρα 

«Χρειάζεται και μια ιδεολογική άγκυρα στην πολιτική, γιατί αλλιώς ούτε σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζεις με το εκλογικό σώμα, ούτε την αξιοπιστία επανακτάς». Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο Γραμματέας της Κ.Ε. της Νέας Αριστεράς, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Εποχή», όπου ασκεί σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα. Τα περί «ιδεολογικής άγκυρας», δείχνουν να απαντούν στην «νέα πυξίδα» που έχει καταστεί το μότο το πρώην πρωθυπουργού, αλλά κατά τον Γ. Σακελλαρίδη, με τα όσα έχει πει μέχρι στιγμή ο Τσίπρας, η πυξίδα αυτή δείχνει «μία έτσι μία αλλιώς».

Ειδικότερα, κληθείς να σχολιάσει την προσπάθεια επανεμφάνισης Τσίπρα, η οποία ήδη προκαλεί πολλές συζητήσεις στα ΜΜΕ, ενώ δεν έχει δώσει ακόμη καθαρό ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο, ο Γ. Σακελλαρίδης ανέφερε:

«Θα έλεγα ότι σε διαφορετικές παρεμβάσεις έχει περιγράψει ένα αντιθετικό προφίλ και αυτό είναι χειρότερο ακόμη, από το “καθόλου πρόγραμμα ή θέσεις”. Η ομιλία του Α. Τσίπρα στο συνέδριο του Economist στην Θεσσαλονίκη ήταν μία ομιλία που σαφώς κοιτούσε προς το Κέντρο του πολιτικού συστήματος, ενώ η συνέντευξη του στην ΕΦΣΥΝ, την “έβγαινε” από αντι-συστημικά στην καλύτερη ανάγνωση, μέχρι αντι-πολιτικά στην χειρότερη. Το “μία έτσι, μία αλλιώς” στο ιδεολογικοπολιτικό στίγμα, ήταν και αυτό πλήρωσε πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο χρονικό διάστημα και έφτασε σήμερα όλη η Αριστερά σε αυτή την κρίση. Πολλές φορές όλοι λέμε για κρίση αξιοπιστίας, ε αυτή είναι η κρίση αξιοπιστίας! Όταν σε κάθε τοποθέτηση παρουσιάζεσαι αλλιώς, ανάλογα με μετρήσεις, δημοσκοπήσεις, στοχεύσεις ακροατηρίων και δεν ξέρω και εγώ τι. Χρειάζεται και μία ιδεολογική άγκυρα στην πολιτική, γιατί αλλιώς ούτε σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζεις με το εκλογικό σώμα ούτε την αξιοπιστία επανακτάς».

Σε ό,τι αφορά τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Μου κάνει εντύπωση η βιασύνη πχ. του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώσει συμμετοχή σε ένα πολιτικό project που δεν έχει ανακοινωθεί. Σίγουρα, ο Α. Τσίπρας ό,τι πρωτοβουλία πάρει θα δημιουργήσει ανακατατάξεις και θα εντείνει τη ρευστότητα». 

Όσο για τη Νέα Αριστερά, σημείωσε πως οριοθετείται έναντι αυτών των σεναρίων «γύρω από το πολιτικό project του Α. Τσίπρα» και «η οριοθέτηση έχει να κάνει με βάση αυτά τα νεφελώδη, αλλά σαφώς τροχιοδεικτικά, που ακούμε ως τώρα».

