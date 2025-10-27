search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 11:20
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2025 08:51

Πυκνό παρασκήνιο για τα…εγκαίνια του Δένδια

27.10.2025 08:51
ypetha_new

Όπως είναι γνωστό, μια μέρα μετά την εθνική επέτειο, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια της ανακαινισμένης πρόσοψης του κτιρίου του υπουργείου Άμυνας, έργο που φέρει την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Βαρώτσου.

Μάλιστα, συνεργάτες του υπουργού αναφέρουν ότι το έργο δεν έχει μόνο αισθητική σημασία, αλλά πρόκειται για έργο βιοκλιματικού χαρακτήρα, που θα βελτιώσει την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου. Όπως καταλαβαίνουμε, ο Ν. Δένδιας έχει καλέσει… τους πάντες στα εγκαίνια και, κάπου εδώ αρχίζει το παρασκήνιο.

Οι πληροφορίες, λοιπόν, λένε ότι παρών στην εκδήλωση θα είναι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πολλά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και πολλοί βουλευτές. Ένα το κρατούμενο, ποιοι θα πάνε, ποιοι όχι και γιατί.

Κρατούμενο δεύτερο: στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς. Εδώ έχουμε πιο… ασαφές περιβάλλον, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα απουσιάσουν και οι δύο.

Αν συμβεί αυτό, τότε, λένε έμπειρες πηγές του κυβερνώντος κόμματος, μπορούμε άνετα να μιλάμε για οριστική ρήξη με το κόμμα – όχι μόνο του Α. Σαμαρά, αλλά και του Κ. Καραμανλή, ο οποίος μέχρι σήμερα κρατούσε «θεσμική» στάση.

Για να δούμε τι θα δούμε…

Διαβάστε επίσης

Η «ιδεολογική άγκυρα» του Σακελλαρίδη έναντι της «νέας πυξίδας» του Τσίπρα 

Οι διαρροές που έκαναν την Κουμουνδούρου να «τρέχει»

Όταν ο Βορίδης έδινε έγκριση στη χρήση… ξύλου (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump white house
ΚΟΣΜΟΣ

Το «colpo grosso» του Τραμπ για να μπορέσει να «δει» και τρίτη προεδρική θητεία

androulakis mitsotakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: Επανακατάθεση επίκαιρης ερώτησης για ακρίβεια και ιδιωτικό χρέος

karta_ergasias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κενά στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στον κλάδο ασφαλείας καταγγέλλει η Ομοσπονδία Security (Π.Ο.Υ.Α.Χ.Φ.)

to-pio-omorfo-agori-visconti
ΣΙΝΕΜΑ

Μπιόρν Αντρέσεν: Πέθανε το «πιο όμορφο αγόρι του κόσμου» – Ο ηθοποιός του «Θάνατος στη Βενετία» που ήθελε να πει στον Βισκόντι «άντε γ@μ@σου»

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» – Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

KYRANAKIS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ από το κράτος, λέει ο Κυρανάκης για το sms του υπουργείου Μεταφορών

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 11:19
trump white house
ΚΟΣΜΟΣ

Το «colpo grosso» του Τραμπ για να μπορέσει να «δει» και τρίτη προεδρική θητεία

androulakis mitsotakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: Επανακατάθεση επίκαιρης ερώτησης για ακρίβεια και ιδιωτικό χρέος

karta_ergasias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κενά στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στον κλάδο ασφαλείας καταγγέλλει η Ομοσπονδία Security (Π.Ο.Υ.Α.Χ.Φ.)

1 / 3