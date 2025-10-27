Πυκνό παρασκήνιο για τα…εγκαίνια του Δένδια

Όπως είναι γνωστό, μια μέρα μετά την εθνική επέτειο, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια της ανακαινισμένης πρόσοψης του κτιρίου του υπουργείου Άμυνας, έργο που φέρει την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Βαρώτσου.

Μάλιστα, συνεργάτες του υπουργού αναφέρουν ότι το έργο δεν έχει μόνο αισθητική σημασία, αλλά πρόκειται για έργο βιοκλιματικού χαρακτήρα, που θα βελτιώσει την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου. Όπως καταλαβαίνουμε, ο Ν. Δένδιας έχει καλέσει… τους πάντες στα εγκαίνια και, κάπου εδώ αρχίζει το παρασκήνιο.

Οι πληροφορίες, λοιπόν, λένε ότι παρών στην εκδήλωση θα είναι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πολλά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και πολλοί βουλευτές. Ένα το κρατούμενο, ποιοι θα πάνε, ποιοι όχι και γιατί.

Κρατούμενο δεύτερο: στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς. Εδώ έχουμε πιο… ασαφές περιβάλλον, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα απουσιάσουν και οι δύο.

Αν συμβεί αυτό, τότε, λένε έμπειρες πηγές του κυβερνώντος κόμματος, μπορούμε άνετα να μιλάμε για οριστική ρήξη με το κόμμα – όχι μόνο του Α. Σαμαρά, αλλά και του Κ. Καραμανλή, ο οποίος μέχρι σήμερα κρατούσε «θεσμική» στάση.

Για να δούμε τι θα δούμε…

