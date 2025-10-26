Όταν ο Βορίδης έδινε έγκριση στη χρήση… ξύλου (video)

Ο Μάκης Βορίδης αντέδρασε -πολύ λογικά– στην επίθεση που του έγινε μέσα σε κατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ ήταν μπροστα και τα παιδιά του. Ο ίδιος έγραψε μάλιστα πως θα χρειαστεί δρόμος για να «ξεριζώσουμε την ακροαριστερή βία».

Δήλωσε κατά της βίας ο πρώην υπουργός, εμπλεκόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρκεί αυτή να… μην προέρχεται από αστυνομικούς. Εκεί επιτρέπεται, όπως δήλωσε στο παρελθόν μιλώντας σε εκπομπή στον ΣΚΑΪ.

«Η επιβολή του νόμου θα ευχόμασταν να γίνεται παντού στον κόσμο με προσφορά τριαντάφυλλου. Αυτό δεν κατέστη δυνατόν» είχε πει όλο ειρωνία για να πει στη συνέχεια με… γλυκό τρόπο (όπως είπε ο ίδιος) ότι το ξύλο είναι στοιχείο… αναγκαστικότητας αναφερόμενος στο ζήτημα της αστυνόμευσης στα πανεπιστήμια.

