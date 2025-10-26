Άγνωστος Στρατιώτης: Τα ονόματα «που κάποια στιγμή θα σβήσουν» και οι «αξίες» της Ιωάννας Γκελεστάθη

«Κάποια στιγμή τα ονόματα ούτως ή άλλως θα σβήσουν από εκεί, και εφεξής δεν πρόκειται κανένας άλλος να πάει να γράψει κανένα άλλο όνομα ή να προβεί σε καμία άλλη παρέμβαση δικής του εμπνεύσεως στο μνημείο το οποίο ανήκει σε όλους μας», διαμήνυσε η τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννα Γκελεστάθη, για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

«Το ότι πρέπει να λύσουμε άπειρα προβλήματα της καθημερινότητας (...) δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αρχές και αξίες σε αυτόν τον τόπο», πρόσθεσε με ύφος το πρωί της Κυριακής στο Mega, απαντώντας εμμέσως στους συγγενείς που δηλώνουν πως δεν θα αφήσουν τα ονόματα να σβήσουν.

Το να ζητάς δικαιοσύνη για τον θάνατο του παιδιού σου δεν εμπίπτει προφανώς στη λίστα των αξιών της κυρίας Γκελεστάθη.

Αφού παρέδωσε μαθήματα για αρχές και αξίες, η τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη επιτέθηκε και στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, κατηγορώντας τον πως όλο αυτό το διάστημα «δεν έχει επιδείξει και καμία ζέση να πάει να καθαρίσει το μνημείο».

«Το μνημείο είναι σε αυτό το άθλιο χάλι επί αρμοδιότητας δήμου Αθηναίων», είπε, προσβάλλοντας τη μνήμη των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη αλλά και τους συγγενείς τους που παλεύουν για να δικαιωθούν οι νεκροί τους.

