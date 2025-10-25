Άγνωστος Στρατιώτης: «Δεν θα αφήσουμε τα ονόματα των δικών μας να σβηστούν», διαμηνύουν συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών

Για την ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη μίλησε στο Mega συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, διαμηνύοντας πως δεν θα αφήσουν τα ονόματα των ανθρώπων τους να σβηστούν.

«Θα είμαστε εδώ. Και να ξαναγράψουμε τα ονόματα και να ξαναφέρουμε γλαστράκια», είπε ο Ηλίας Παπαγγελής στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

«Αισθάνθηκα λύπη και οργή. Ποτέ δεν περιμέναμε ότι η επίσημη Πολιτεία να φέρεται έτσι στις οικογένειες 57 αδικοχαμένων ανθρώπων που όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η επίσημη Πολιτεία δεν έκανε καλά τη δουλειά της», πρόσθεσε.

«Έχουμε στοχοποιηθεί, αλλά εμείς συνεχίζουμε κανονικά να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε», επισήμανε από την πλευρά του ο Θοδωρής Ελευθεριάδης.

«Στην πραγματικότητα το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι όλος ο τοίχος μέχρι εκεί που είναι οι τουρίστες. Σε κάθε διαδήλωση, σ’ εκείνο το σημείο και μετά δεν υπήρχε κανένας διαδηλωτής. Με την τροπολογία αυτό που έκαναν είναι να ονομάσουν μέχρι εδώ που καθόμαστε, να το ονομάσουν μνημείο. Δεν είναι πραγματικότητα», σημείωσε.

Σε ερώτηση για το αν σκοπεύουν να ξαναγράψουν τα ονόματα των 57 νεκρών, σε περίπτωση που ξεθωριάσουν από τον χρόνο, ο Ηλίας Παπαγγελής απάντησε: «Εμείς εδώ θα είμαστε. Είτε με τα ονόματα είτε χωρίς τα ονόματα. Μπορεί να είμαστε δίπλα. Εδώ είναι τόπος διαμαρτυρίας και θα μας βλέπουν συνεχώς μέχρι τη δικαίωση».

«Δεν θα το αφήσουμε να σβήσουν. Θεωρώ ότι δεν θα έρθει κάποιος να μας συλλάβει», διαμήνυσε ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, λέγοντας πως αν αυτό συμβεί «ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεών του».

Οι αντιδράσεις από την ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή

«Αναρωτιέμαι: Τελικά απέναντι έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη; Γιατί πλέον αυτό είναι ένα χυδαίο σχόλιο απέναντι στις οικογένειες», σχολίασε ο κος Ελευθεριάδης, με τον Ηλία Παπαγγελή να συμπληρώνει: «Κανένας βουλευτής της ΝΔ δεν έχει έρθει να μας σφίξει το χέρι και να μας πει ‘’θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε’’. Ποτέ κανείς. Έχουμε στοχοποιηθεί από την πρώτη στιγμή. Από τότε που αρχίσαμε να ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί».

Πάντως, η αναζήτηση της αλήθειας για το δυστύχημα των Τεμπών συνεχίζεται.

«Σε λίγες μέρες είναι η δίκη για τα βίντεο της Interstar. Ξεκινάει τον Μάρτιο η δίκη και οι συγγενείς προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε ότι έξτρα στοιχείο υπάρχει. Συγγενείς πηγαίνουν στον Άρειο Πάγο και καταθέτουν στοιχεία για τον Τριαντόπουλο. Περιμένουμε τι θα γίνει με τους γενικούς γραμματείς και τον κ. Καραμανλή. Μαζί είναι και οι εκταφές, οπότε θεωρώ ότι κάποιους τους βολεύει να συζητάμε για τον Άγνωστο Στρατιώτη», κατέληξε ο Θοδωρής Ελευθεριάδης.

