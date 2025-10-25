Καιρός: Χαλάει για λίγο αλλά επανέρχεται στα… καλά του την 28η Οκτωβρίου

Ο καιρός θα ανατραπεί πρόσκαιρα τη Δευτέρα (27/10), παραμονή της εθνικής επετείου για την 28η Οκτωβρίου, όπως προειδοποίησε το Σάββατο (25/10) ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τρατραφύλλιας.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, ανέλυσε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός κατά τις επόμενες ημέρες, κάνοντας ειδική αναφορά στις συνθήκες που θα επικρατήσουν την ημέρα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, «σε εξέλιξη βρίσκεται η ανοδική πορεία της θερμοκρασίας με τα θερμόμετρα ήδη από χθες να φτάνουν τους 30 βαθμούς στην Κρήτη». Η θερμή αυτή ατμοσφαιρική τάση θα διατηρηθεί έως και τη Δευτέρα (27/10), κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι περιοχές όπου θα καταγραφούν οι υψηλότερες τιμές είναι:

Θεσσαλία: 29–30°C

Φθιώτιδα: 29–30°C

Βοιωτία: 29–30°C

Πελοπόννησος: 29–30°C

Κρήτη: 31–32°C

Παράλληλα με τη ζέστη, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για μια γρήγορη μεταβολή του καιρού από τη δυτική Ελλάδα, σημειώνοντας: «Μία διαταραχή εξπρές, θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, στα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο ενώ θα ενισχυθούν οι νοτιάδες μέσα στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ».

Η ενίσχυση των νοτιάδων θα προκαλέσει αυξημένη υγρασία και τοπικές αστάθειες, χωρίς όμως να φαίνεται ότι θα προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα.

Τι καιρό θα κάνει την 28η Οκτωβρίου

Για την εθνική επέτειο της 28η Οκτωβρίου, ο μετεωρολόγος ήταν καθησυχαστικός, τονίζοντας: «Σχετικά με την 28η Οκτωβρίου. ο καιρός θα είναι σύμμαχος για τις παρελάσεις».

Ως εκ τούτου, οι παρελάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν χωρίς σημαντικά προβλήματα, καθώς τα φαινόμενα θα έχουν περιοριστεί και οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε ήπια επίπεδα.

Ο καιρός την Κυριακή (26/10)

Την Κυριακή (26/10) αναμένονται βροχές στα δυτικά, αλλά και υψηλές θερμοκρασίες εκτός των δυτικών. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, προβλέπονται νεφώσεις στα δυτικά, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και στη Θράκη. Επίσης, σποραδικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά από το πρωί.

Η θερμοκρασία στη Μακεδονία και στη Θράκη θα κυμανθεί από 8 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 12 έως 28, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά από 11 έως 21, στην υπόλοιπη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 10 έως 26, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 21, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 23, στις Κυκλάδες από 14 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 16 έως 23 και στην Κρήτη από 11 έως 28.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες έως δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως, από το απόγευμα, θα γίνουν νότιοι 3 έως 5 μποφόρ. Ακόμα, σύμφωνα με το meteo.gr, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

