ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 10:31
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

27.10.2025 06:15

Οι διαρροές που έκαναν την Κουμουνδούρου να «τρέχει»

polakis ragousis

Μετά την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της περασμένη Πέμπτη, από την Κουμουνδούρου έτρεχαν να μαζέψουν τις διαρροές που είχαν γίνει πριν καν ολοκληρώσει την τοποθέτησή του ο Φάμελλος  ενώπιον του οργάνου και που αποτυπώθηκαν στα δημοσιεύματα με τίτλους περί «συμπόρευσης». Μάλιστα, για τις διαρροές ξέσπασε καβγάς μεταξύ Πολάκη και Ραγκούση (ο πρώτος κατηγορούσε τον δεύτερο ως υπαίτιο).

Αργότερα, συνεργάτες του προέδρου εξηγούσαν αφενός ότι δεν υπάρχει καμία στροφή Φάμελλου, όπως αναφερόταν στα ίδια δημοσιεύματα, και πως στην εισήγησή του ανέφερε όσα λέει από την πρώτη στιγμή της παραίτησης Τσίπρα, αφετέρου εξηγούσαν ότι ο σωστός όρος είναι «σύγκλιση» και όχι «συμπόρευση».

Χτες, μιλώντας στο ERTnews, η αναπληρώτρια Γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπούνα, ανέφερε καταρχάς γιατί όχι «συμπόρευση»: «Δεν μπορείς να μιλήσεις για συμπόρευση με ένα κόμμα που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή».

Επιπλέον, σημείωσε πως η μόνη σύγκρουση που έλαβε χώρα ήταν για τις διαρροές: «Η μόνη σύγκρουση που υπήρξε ήταν σε επίπεδο διαρροών. Διότι οι διαρροές που προέκυπταν, καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, “μετέφρασαν” την απόφαση της ΠΓ διαφορετικά και της δόθηκε άλλο νόημα από αυτό που τελικά έχει. Η απόφαση της ΠΓ μιλάει για παράλληλες δράσεις, οι οποίες οφείλουν να συγκλίνουν, συνολικά, στον προοδευτικό χώρο». 

