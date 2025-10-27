Έγινε κι αυτό: Ο Μαρινάκης στο πλευρό του… Παπαβασιλείου – «Βιάστηκαν να τον παραιτήσουν»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να διαχειριστεί την κρίση που ξέσπασε μετά την παραίτηση – μια ημέρα μετά την ανάληψη καθηκόντων… – του Γιώργου Παπαβασιλείου, πρώην, πλέον, διευθυντή του γραφείου του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, ο παραιτηθείς βρήκε υποστηρικτή στο πρόσωπο του… κυβερνητικού εκπροσώπου.
Ερωτηθείς σχετικά στη διάρκεια του briefing των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι ένας άνθρωπος ως πολίτης έλεγε καλές κουβέντες για κάποια πολιτικά πρόσωπα, το πρόβλημα είναι ότι αυτός ήταν ο λόγος να του ζητήθηκε η παραίτηση, για να μη κρύβουμε τα λόγια μας. Νομίζω πως βιάστηκε το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του να παύσει τον συγκεκριμένο πρώην διευθυντή. Αλλά δικός του είναι ο διευθυντής και το κόμμα, δεν θα του κάνουμε εμείς μαθήματα».
Πώς το λένε αυτό; Τρίβει αλάτι στην πληγή…
