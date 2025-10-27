search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έγινε κι αυτό: Ο Μαρινάκης στο πλευρό του… Παπαβασιλείου – «Βιάστηκαν να τον παραιτήσουν»

Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να διαχειριστεί την κρίση που ξέσπασε μετά την παραίτηση – μια ημέρα μετά την ανάληψη καθηκόντων… – του Γιώργου Παπαβασιλείου, πρώην, πλέον, διευθυντή του γραφείου του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, ο παραιτηθείς βρήκε υποστηρικτή στο πρόσωπο του… κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ερωτηθείς σχετικά στη διάρκεια του briefing των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «νομίζω ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι ένας άνθρωπος ως πολίτης έλεγε καλές κουβέντες για κάποια πολιτικά πρόσωπα, το πρόβλημα είναι ότι αυτός ήταν ο λόγος να του ζητήθηκε η παραίτηση, για να μη κρύβουμε τα λόγια μας. Νομίζω πως βιάστηκε το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του να παύσει τον συγκεκριμένο πρώην διευθυντή. Αλλά δικός του είναι ο διευθυντής και το κόμμα, δεν θα του κάνουμε εμείς μαθήματα».

Πώς το λένε αυτό; Τρίβει αλάτι στην πληγή

