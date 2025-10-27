search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

27.10.2025 12:34

Κώστας Καραμανλής: Επισκέφθηκε τα μνημεία των πεσόντων στη Βόρεια Ήπειρο

27.10.2025 12:34
Τα μνημεία των πεσόντων κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1940 με τη φασιστική Ιταλία στη Βόρεια Ήπειρο επισκέφθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

Ο Κ. Καραμανλής, ο πατέρας του οποίου είχε πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο, απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία των πεσόντων Ελλήνων στρατιωτών στις Βουλιαράτες και στην Κλεισούρα.

