Κώστας Καραμανλής: Επισκέφθηκε τα μνημεία των πεσόντων στη Βόρεια Ήπειρο

Τα μνημεία των πεσόντων κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1940 με τη φασιστική Ιταλία στη Βόρεια Ήπειρο επισκέφθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.
Ο Κ. Καραμανλής, ο πατέρας του οποίου είχε πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο, απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία των πεσόντων Ελλήνων στρατιωτών στις Βουλιαράτες και στην Κλεισούρα.
