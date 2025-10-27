Η ηλεκτρική καρέκλα που τάραξε το ΠΑΣΟΚ και η προσπάθεια για φυγή προς τα εμπρός

“Ο Διευθυντής του Γραφείου Προέδρου είναι προσωπική του επιλογή Νίκου Ανδρουλάκη”, είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης απαντώντας σε ερώτημα για την παραίτηση εξπρές του Γιώργου Παπαβασιλείου που δεν έμεινε ούτε 30 ώρες στην θέση του.

Η οπτική αυτή που υπάρχει και σε πολλά άλλα στελέχη του κόμματος θα ανοίξει την συζήτηση για το ποιοι και πως κατέληξαν στην συγκεκριμένη επιλογή χωρίς παράλληλα να έχουν ψάξει τα πάντα για το πρόσωπο αυτό.

Κριτική και για την απουσία Ανδρουλάκη από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου

Στο ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να βρουν σύντομα ποιος ή ποια θα κάτσει τελικά στην καρέκλα του Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη που μοιάζει σε αυτή την φάση με ηλεκτρική. Παράλληλα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δέχθηκε σκληρή κριτική για την απουσία του από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, παρά το γεγονός ότι εκπροσωπήθηκε θεσμικά από τον Γραμματέα της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Βαρδακαστάνη. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε μόνο καλό δεν ήταν για το ΠΑΣΟΚ, σε μια συγκυρία που έχουν προστεθεί οι γκρίνιες για την στασιμότητα στα ποσοστά μαζί με την ανησυχία για τις επιδόσεις του κόμματος Τσίπρα.

Πίσω από κάθε αναταραχή η στασιμότητα στα ποσοστά

“Αν τώρα το ΠΑΣΟΚ είχε 17%-18% κανείς δεν θα έλεγε τίποτα για την παραίτηση του Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Προέδρου”, έλεγε φεύγοντας από εκπομπή στους δημοσιογράφους πρώην Υπουργός και κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ θέλοντας να δείξει ότι πίσω από την έκταση που παίρνει για το κόμμα κάθε αρνητική εξέλιξη βρίσκονται τα ποσοστά που δεν ανεβαίνουν. Άλλωστε και οι δηλώσεις που έχουν φέρει κατά καιρούς αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ σε αυτή την εικόνα βασίζονται, βάζοντας πλέον χρονοδιαγράμματα για την αλλαγή της μέχρι το τέλος του έτους.

Προσπάθεια για φυγή προς τα εμπρός μέσω συνεδρίου και θεματικών εκδηλώσεων για την οικονομία και τους αγρότες

Με αυτά τα δεδομένα το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται μια φυγή προς τα εμπρός για να μην βυθιστεί σε νέο κύκλο εσωστρέφειας. Αυτή μπορεί να έρθει από το συνέδριο, η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή θα συνεδριάσει μέσα στη βδομάδα αλλά δεν αναμένεται να ανακοινώσει ημερομηνία για την διεξαγωγή του. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από το περιβάλλον του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ η πρόθεση να γίνει σχετικά σύντομα υπάρχει, με πιθανότερο μήνα για την έναρξη του τον Απρίλιο του νέου έτους.

Παράλληλα στα σκαριά βρίσκονται θεματικές εκδηλώσεις και δράσεις του κόμματος, όπως αυτή που θα γίνει την Τετάρτη για την οικονομία. Ενώ τον Νοέμβριο προγραμματίζεται αγροτικό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, με το ΠΑΣΟΚ να επιθυμεί να απευθυνθεί σε μια μεγάλη δεξαμενή αυτή των αγροτών που έχουν στηρίξει την ΝΔ αλλά λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ αρχίζουν να γυρνούν την πλάτη στην κυβέρνηση.

Διαβάστε επίσης:

«Πυρά» ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντί να απολογηθεί πανηγυρίζει

Aλέξης Χαρίτσης: Την ώρα της κηδείας άκουγα Σαββόπουλο σε λούπα, το θεώρησα πιο τίμιο

ΠΑΣΟΚ για επίθεση σε Βορίδη: Καταδικάζουμε τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται