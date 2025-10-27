Στη Θεσσαλονίκη για την παρέλαση Μητσοτάκης και Δένδιας

Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί αύριο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπου θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Στην παρέλαση στη Θεσσαλονίκη θα παραστεί και ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης με τον υπουργό ‘Αμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλη Πάλμα.

Όπως έγραφε και ο Κάλχας, ο Μητσοτάκης δεν συνήθιζε μέχρι τώρα να παραβρίσκεται στην παρέλαση, προτιμώντας να δίνει το παρών σε μαθητικές παρελάσεις ανά τη χώρα και αφήνοντας τον εκάστοτε υπουργό Άμυνας να εκπροσωπεί, όπως είναι λογικό και θεσμικό, την κυβέρνηση.

Αλλά φέτος, σε μία κίνηση που αιφνιδίασε ακόμα και το Πεντάγωνο – ή μήπως το κάνει και γι’ αυτό το λόγο; – θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη.

Κι έτσι, το κεντρικό πολιτικό πρόσωπο στο μεγάλο αυτό γεγονός δεν θα είναι ο Νίκος Δένδιας, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

