Επίθεση Κυρανάκη κατά της ιδιοκτησίας των «Νέων»

Με δημοσίευμα των «Νέων» που κάνει λόγο για πρόβλημα στατικότητας στον σταθμό του Μετρό στο Μοναστηράκι, τα έβαλε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Μάλιστα, ως υπέρμαχος της δημόσιας περιουσίας και κατά των ιδιωτικοποιήσεων διατύπωσε τον ισχυρισμό πως «Κάποιος ίσως να έχει στο μυαλό του ότι θέλει να φύγει από τον δημόσιο τομέα η συγκοινωνία και δεν ξέρω τι συμφέροντα παίζονται».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Real και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών πρόσθεσε βάλλοντας ευθέως κατά της ιδιοκτησίας της εφημερίδας:

«Εγώ βλέπω από το συγκεκριμένο Μέσο Ενημέρωσης μία συστηματική προσπάθεια το τελευταίο διάστημα πλήρους απαξίωσης των συγκοινωνιών. Δεν ξέρω τι συμφέροντα κρύβονται πίσω από αυτή την στρατηγική. (…) Ίσως κάποιος να έχει στο μυαλό του ότι θέλει να φύγει από τον δημόσιο χαρακτήρα η συγκοινωνία και δεν ξέρω τι συμφέροντα παίζονται. Πάντως για το συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο που επέλεξε ο εκδότης να βγάλει, δεν ερωτηθήκαμε. Δηλαδή έγινε ένα ολόκληρο ρεπορτάζ, το οποίο τρομοκρατεί τους πολίτες και για το οποίο δεν ρωτήθηκε το αρμόδιο υπουργείο».

