Βραζιλία: Ελικόπτερο πέφτει σε λίμνη, λίγα μέτρα μακριά από ψαράδες – Σώοι οι δύο επιβάτες (Video)

Από «θαύμα» φαίνεται πως σώθηκαν οι δύο επιβάτες ελικόπτερου, που έπεσε μέσα σε λίμνη στο Sao Roque της νοτιοανατολικής Βραζιλίας.

Στο «φως» έχει έρθει βίντεο από τη δραματική πτώση του ελικόπτερου, λίγα, μόλις, μέτρα μακριά από έντρομους ψαράδες.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Κυριακής, 26/10, ενώ στο clip που ήρθε στη δημοσιότητα διακρίνεται το ελικόπτερο να περιδινίζεται ανεξέλεγκτα προτού πέσει στη λίμνη.

Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος

Αυτόπτες μάρτυρες του τρομακτικού περιστατικού, έσπευσαν να κολυμπήσουν προς τα συντρίμμια του ελικόπτερου και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν σώους τους δύο επιβαίνοντες, με τον έναν εκ των δύο να φέρει τραύματα στο χέρι.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για δύο αδέλφια, επιχειρηματίας από το Jundiai, οι οποίοι είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της πόλης γύρω στις 12:05 μ.μ. τοπική ώρα με προορισμό ένα κοντινό εστιατόριο.

Ωστόσο, το διθέσιο ελικόπτερό τους, ένα Guimbal Cabri G2, έπεσε στη λίμνη γύρω στις 12:35 μ.μ., μόλις 300 μέτρα μακριά από τον προορισμό τους, με τα αίτια του ατυχήματος να μην έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Την ίδια ώρα, η Γραμματεία Δημόσιας Ασφάλειας του Σάο Πάολο ανακοίνωσε ότι τεχνικοί εμπειρογνώμονες από το Cenipa της Βραζιλίας (Κέντρο Διερεύνησης και Πρόληψης Αεροναυτικών Ατυχημάτων) και το Ινστιτούτο Εγκληματολογίας διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου.

