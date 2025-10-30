Περιοδεία της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ σε 12 πόλεις σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη

Τέσσερις παραγωγές της Εναλλακτικής Σκηνής θα παρουσιαστούν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2025 σε Καλαμάτα, Τρίπολη, Κιάτο, Τρίκαλα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Γιαννιτσά, Βέροια, Σέρρες, Καβάλα, Κομοτηνή.

Σε δώδεκα πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, από την Πελοπόννησο έως τη Θράκη, περιοδεύει η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα». Από τις 4 Νοεμβρίου έως και τις 2 Δεκεμβρίου 2025, η Εναλλακτική Σκηνή θα παρουσιάσει τις παραγωγές Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος, Θέλω να δω τον Πάπα!, Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει και Ιζαντόρα Ντακ. Η εκτεταμένη περιοδεία περιλαμβάνει συνολικά 72 παραστάσεις σε Καλαμάτα, Τρίπολη, Κιάτο, Τρίκαλα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Γιαννιτσά, Βέροια, Σέρρες, Καβάλα και Κομοτηνή, προσφέροντας στο κοινό της περιφέρειας μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει τον μαγικό κόσμο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Το πρόγραμμα «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Το πρόγραμμα της μεγάλης περιοδείας περιλαμβάνει τη νέα όπερα σκιών Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος, την οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη Θέλω να δω τον Πάπα!, καθώς και δύο μιούζικαλ για όλη την οικογένεια, τα Σιωπή ο βασιλιάς ακούεικαι Ιζαντόρα Ντακ. Οι παραστάσεις είναι ειδικά σχεδιασμένες για εύκολη μετακίνηση και παρουσίαση σε μικρούς και μεσαίους χώρους, ενισχύοντας τη διασύνδεση της ΕΛΣ με τις τοπικές κοινωνίες και προάγοντας την πρόσβαση στον πολιτισμό σε κάθε γωνιά της χώρας.

Σε δώδεκα πόλεις –Καλαμάτα, Τρίπολη, Κιάτο, Τρίκαλα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Γιαννιτσά, Βέροια, Σέρρες, Καβάλα και Κομοτηνή– θα ταξιδέψουν οι παραστάσεις Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος και Θέλω να δω τον Πάπα!, οι οποίες θα παρουσιάζονται εναλλάξ σε πρωινές και απογευματινές παραστάσεις. Η όπερα σκιών Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος παρουσιάζεται σε μουσική προσαρμογή Λίνας Ζάχαρη και κείμενο Δημήτρη Δημόπουλου και Αλέξανδρου Μελισσηνού. Πρωταγωνιστούν οι μονωδοί Μάνος Κοκκώνης, Γιάννης Σελητσανιώτης, Μαριλένα Στριφτόμπολα και ο καραγκιοζοπαίχτης Αλέξανδρος Μελισσηνός. Η οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη Θέλω να δω τον Πάπα! παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη, ενορχήστρωση Μιχάλη Παπαπέτρου, με τους Δημήτρη Σιγαλό, Βαγγέλη Μανιάτη, Τζούλια Σουγλάκου, Χρύσα Μαλιαμάνη, Νικόλα Μαραζιώτη, Μαρισία Παπαλεξίου, Αντώνη Κυριακάκη και τη συμμετοχή μικρού μουσικού συνόλου.

Τέσσερις πόλεις της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας –Τρίπολη, Κιάτο, Τρίκαλα και Λάρισα– θα υποδεχτούν το σπινθηροβόλο μιούζικαλ Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει του Νίκου Κυπουργού, σε λιμπρέτο Θωμά Μοσχόπουλου και σκηνοθεσία Θοδωρή Αμπαζή, με τους Χάρη Ανδριανό, Βάσια Ζαχαροπούλου και Νίκο Στεφάνου στους βασικούς ρόλους και τη συμμετοχή μικρού μουσικού συνόλου.

Σε επτά πόλεις της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας –Βόλο, Κοζάνη, Γιαννιτσά, Βέροια, Σέρρες, Καβάλα και Κομοτηνή– θα σταθμεύσει το μιούζικαλ Ιζαντόρα Ντακ, βασισμένο στο ομότιτλο παραμύθι της Στέλλας Μιχαηλίδου, σε σκηνοθεσία της ίδιας και μουσική του Κώστα Βόμβολου, με τους Λυδία Στέφου / Ιώ Λατουσάκη, Μαργαρίτα Συγγενιώτου και Μάριο Σαραντίδη και τη συμμετοχή μικρού μουσικού συνόλου.

Όλες οι παραστάσεις θα δοθούν με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ & Δωρητής προγράμματος περιοδειών

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)