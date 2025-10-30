Τα ντέρμπι Ολυμπιακός-Άρης, Μίλαν-Ρόμα και Πόρτο-Μπράγκα κάνουν «σέντρα» στην COSMOTE TV

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League φέρνει το ντέρμπι Ολυμπιακός-Άρης στην COSMOTE TV. Η αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα γίνει το Σάββατο 1/11 στις 20.00, στο COSMOTE SPORT 1HD. Από το πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT για την εβδομάδα 31/10-6/11, ξεχωρίζουν, επίσης, τα ματς Μίλαν-Ρόμα (2/11, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD & 4K) για τη Serie A και Πόρτο-Μπράγκα (2/11, 22.30, COSMOTE SPORT 3HD) για τη Liga Portugal Betclic.
Οι μεταδόσεις της COSMOTE TV για τη Stoiximan Super League περιλαμβάνουν και τα ματς Βόλος ΝΠΣ-Παναθηναϊκός (1/11, 18.00, COSMOTE SPORT 2HD & START), ΑΕΛ Novibet-Λεβαδειακός (2/11, 17.30, COSMOTE SPORT 1HD) και ΑΕΚ-Παναιτωλικός (2/11, 21.00, COSMOTE SPORT 1HD). Για την 10 η αγωνιστική της Serie A, ξεχωρίζουν, επίσης, οι αναμετρήσεις Νάπολι-Κόμο (1/11, 19.00, COSMOTE SPORT 3HD), Κρεμονέζε-Γιουβέντους (1/11, 21.45, COSMOTE SPORT 3HD) και Ελλάς Βερόνα-Ίντερ (2/11, 13.30, COSMOTE SPORT 1HD).
Οι φίλοι του NBA θα έχουν στη διάθεσή τους τον αγώνα Μπακς-Κινγκς το βράδυ του Σαββάτου 1/11 (23.00, COSMOTE SPORT 4HD), ενώ στο primetime της Κυριακής 2/11 θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση Θάντερ-Πέλικανς (22.30, COSMOTE SPORT 4HD). Το μπασκετικό «μενού» της COSMOTE TV, περιλαμβάνει, επίσης, τα ματς Πέισερς-Μπακς (4/11, 02.00, COSMOTE SPORT 4HD), Ράπτορς-Μπακς (5/11, 02.30, COSMOTE SPORT 4HD) και Νικς-Τίμπεργουλβς (6/11, 02.30, COSMOTE SPORT 4HD) για το NBA, καθώς και τον αγώνα Προμηθέας-Λέγκια Βαρσοβίας (5/11, 20.00, COSMOTE SPORT 4HD), για το FIBA Basketball Champions League.
Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και εκτενή ρεπορτάζ.
Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις Aτρόμητος-Κηφισιά (1/11, 19.30), Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ (2/11, 19.30) και Asteras Aktor-ΟΦΗ (3/11, 17.00) για την 9 η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν οι αγώνες Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1/11, 17.00), Τότεναμ-Τσέλσι (1/11, 19.30), Λίβερπουλ-Άστον Βίλα (1/11, 22.00), Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ (2/11, 18.30), Μπάγερν-Λεβερκούζεν (1/11, 19.30) και Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια (1/11, 22.00).
Στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα παίξει εκτός έδρας με τον Ερυθρό Αστέρα (5/11, 21.00), ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Παρτίζαν (7/11, 21.15). Στο EuroCup, ξεχωρίζουν τα ματς Άνκαρα-Πανιώνιος (4/11, 18.00) και Άρης Betsson-Σλασκ Βρότσλαβ (5/11, 20.00).
Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των αθλητικών highlights της εβδομάδας 31/10-6/11 στα κανάλια COSMOTE SPORT:
Stoiximan Super League (9 η Αγωνιστική)
Serie A (10 η Αγωνιστική)
Roshn Saudi League (7η Αγωνιστική)
Liga Portugal Betclic (10η αγωνιστική)
Premier Sports Cup
1ος Ημιτελικός
Μάδεργουελ-Σεντ Μίρεν (Σάββατο 1/11, 19.30, COSMOTE SPORT 7HD)
2oς Ημιτελικός
Σέλτικ-Ρέιντζερς (Κυριακή 2/11, 16.00, COSMOTE SPORT 3HD & START)
Emirates FA Cup (1ος Γύρος)
Sky Bet EFL Championship (13 η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD)
Cyprus League by Stoiximan (9 η Αγωνιστική)
Πάφος-ΑΕΛ Λεμεσού (Kυριακή 2/11, 19.00, COSMOTE SPORT 3HD)
NBA (COSMOTE SPORT 4HD)
FIBA Basketball Champions League (Regular Season, 5 η Αγωνιστική)
ACB Liga Endesa (5η Αγωνιστική)
Lega Basket Serie A (5η Αγωνιστική)
6η αγωνιστική
Μπρέσια-Αρμάνι Μιλάνο (Τετάρτη 5/11, 19.30, COSMOTE SPORT 8HD)
Turkish Basketball League (6η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD)
ATP Masters 1000 Παρίσι (COSMOTE SPORT 6HD)
ATP 250 Μετς (COSMOTE SPORT 6HD)
Κυρίως Ταμπλό
Δευτέρα 3/11, 15.00, 17.00 (COSMOTE SPORT 7HD)
Τρίτη 4/11, 15.00, 17.00
Τετάρτη 5/11, 15.00, 17.00
Προημιτελικοί
Πέμπτη 6/11, 15.00, 17.00
UFC Fight Night (COSMOTE SPORT 6HD)
Στιβ Γκαρσία-Ντέιβιντ Όναμα (Κυριακή 2/11, 01.00)
Oktagon 79 (COSMOTE SPORT 6HD)
Τσεχία, Μπρνο (Σάββατο 1/11, 22.00)
Premier Padel Tour, Νέα Γκίζα (COSMOTE SPORT 8HD)
Ημιτελικός Γυναικών (Παρασκευή 31/10, 14.00)
Ημιτελικός Ανδρών (Παρασκευή 31/10, 16.00)
Tελικός Γυναικών (Σάββατο 1/11, 16.30)
Tελικός Ανδρών (Σάββατο 1/11, 18.30)
NFL (Regular Season, 9 η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD)
Πίτσμπουργκ Στίλερς-Ιντιανάπολις Κολτς (Κυριακή 2/11, 20.00)
Μπάφαλο Μπιλς-Κάνσας Σίτι Τσιφς (Κυριακή 2/11, 23.25)
Ουάσινγκτον Κομάντερς-Σιάτλ Σίχοκς (Δευτέρα 3/11, 03.20)
Ντάλας Κάουμποϊς-Αριζόνα Κάρντιναλς (Τρίτη 4/11, 03.15)
