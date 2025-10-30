Τα ντέρμπι Ολυμπιακός-Άρης, Μίλαν-Ρόμα και Πόρτο-Μπράγκα κάνουν «σέντρα» στην COSMOTE TV

Η 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League φέρνει το ντέρμπι Ολυμπιακός-Άρης στην COSMOTE TV. Η αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα γίνει το Σάββατο 1/11 στις 20.00, στο COSMOTE SPORT 1HD. Από το πρόγραμμα των καναλιών COSMOTE SPORT για την εβδομάδα 31/10-6/11, ξεχωρίζουν, επίσης, τα ματς Μίλαν-Ρόμα (2/11, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD & 4K) για τη Serie A και Πόρτο-Μπράγκα (2/11, 22.30, COSMOTE SPORT 3HD) για τη Liga Portugal Betclic.

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια COSMOTE SPORT

Οι μεταδόσεις της COSMOTE TV για τη Stoiximan Super League περιλαμβάνουν και τα ματς Βόλος ΝΠΣ-Παναθηναϊκός (1/11, 18.00, COSMOTE SPORT 2HD & START), ΑΕΛ Novibet-Λεβαδειακός (2/11, 17.30, COSMOTE SPORT 1HD) και ΑΕΚ-Παναιτωλικός (2/11, 21.00, COSMOTE SPORT 1HD). Για την 10 η αγωνιστική της Serie A, ξεχωρίζουν, επίσης, οι αναμετρήσεις Νάπολι-Κόμο (1/11, 19.00, COSMOTE SPORT 3HD), Κρεμονέζε-Γιουβέντους (1/11, 21.45, COSMOTE SPORT 3HD) και Ελλάς Βερόνα-Ίντερ (2/11, 13.30, COSMOTE SPORT 1HD).

Οι φίλοι του NBA θα έχουν στη διάθεσή τους τον αγώνα Μπακς-Κινγκς το βράδυ του Σαββάτου 1/11 (23.00, COSMOTE SPORT 4HD), ενώ στο primetime της Κυριακής 2/11 θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση Θάντερ-Πέλικανς (22.30, COSMOTE SPORT 4HD). Το μπασκετικό «μενού» της COSMOTE TV, περιλαμβάνει, επίσης, τα ματς Πέισερς-Μπακς (4/11, 02.00, COSMOTE SPORT 4HD), Ράπτορς-Μπακς (5/11, 02.30, COSMOTE SPORT 4HD) και Νικς-Τίμπεργουλβς (6/11, 02.30, COSMOTE SPORT 4HD) για το NBA, καθώς και τον αγώνα Προμηθέας-Λέγκια Βαρσοβίας (5/11, 20.00, COSMOTE SPORT 4HD), για το FIBA Basketball Champions League.

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών COSMOTE SPORT, μέσα από ειδικές εκπομπές και εκτενή ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις Aτρόμητος-Κηφισιά (1/11, 19.30), Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ (2/11, 19.30) και Asteras Aktor-ΟΦΗ (3/11, 17.00) για την 9 η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν οι αγώνες Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1/11, 17.00), Τότεναμ-Τσέλσι (1/11, 19.30), Λίβερπουλ-Άστον Βίλα (1/11, 22.00), Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ (2/11, 18.30), Μπάγερν-Λεβερκούζεν (1/11, 19.30) και Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια (1/11, 22.00).

Στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα παίξει εκτός έδρας με τον Ερυθρό Αστέρα (5/11, 21.00), ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Παρτίζαν (7/11, 21.15). Στο EuroCup, ξεχωρίζουν τα ματς Άνκαρα-Πανιώνιος (4/11, 18.00) και Άρης Betsson-Σλασκ Βρότσλαβ (5/11, 20.00).

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των αθλητικών highlights της εβδομάδας 31/10-6/11 στα κανάλια COSMOTE SPORT:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Stoiximan Super League (9 η Αγωνιστική)

Εκπομπή «Pregame Βόλος ΝΠΣ-Παναθηναϊκός» (Σάββατο 1/11, 17.00, COSMOTE SPORT 2HD & PAO SL PASS & START)

Βόλος ΝΠΣ-Παναθηναϊκός (Σάββατο 1/11, 18.00, COSMOTE SPORT 2HD & PAO SL PASS & START)

Εκπομπή «Pregame Ολυμπιακός-Άρης» (Σάββατο 1/11, 19.00, COSMOTE SPORT 1HD & OL SL PASS)

Ολυμπιακός-Άρης (Σάββατο 1/11, 20.00, COSMOTE SPORT 1HD & OL SL PASS)

Εκπομπή «Postgame Βόλος ΝΠΣ-Παναθηναϊκός» (Σάββατο 1/11, 20.10, COSMOTE SPORT 2HD & PAO SL PASS &; START)

Εκπομπή «Postgame Ολυμπιακός-Άρης» (Σάββατο 1/11, 22.10, COSMOTE SPORT 1HD & OL SL PASS)

Εκπομπή «Pregame ΑΕΛ Novibet-Λεβαδειακός» (Kυριακή 2/11, 17.00, COSMOTE SPORT 1HD)

ΑΕΛ Novibet-Λεβαδειακός (Kυριακή 2/11, 17.30, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «Sportshow» (Kυριακή 2/11, 19.35, COSMOTE SPORT 1HD)

ΑΕΚ-Παναιτωλικός (Kυριακή 2/11, 21.00, COSMOTE SPORT 1HD & AEK SL PASS)

Εκπομπή «Sportshow» (Kυριακή 2/11, 23.10, COSMOTE SPORT 1HD)

Serie A (10 η Αγωνιστική)

Ουντινέζε-Αταλάντα (Σάββατο 1/11, 16.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Νάπολι-Κόμο (Σάββατο 1/11, 19.00, COSMOTE SPORT 3HD)

Κρεμονέζε-Γιουβέντους (Σάββατο 1/11, 21.45, COSMOTE SPORT 3HD)

Ελλάς Βερόνα-Ίντερ (Κυριακή 2/11, 13.30, COSMOTE SPORT 1HD)

Φιορεντίνα-Λέτσε (Κυριακή 2/11, 16.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Τορίνο-Πίζα (Kυριακή 2/11, 16.00, COSMOTE SPORT 5HD)

Πάρμα-Μπολόνια (Kυριακή 2/11, 19.00, COSMOTE SPORT 2HD)

Μίλαν-Ρόμα (Kυριακή 2/11, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Σασουόλο-Τζένοα (Δευτέρα 3/11, 19.30, COSMOTE SPORT 3HD)

Λάτσιο-Κάλιαρι (Δευτέρα 3/11, 21.45, COSMOTE SPORT 1HD & START)

Roshn Saudi League (7η Αγωνιστική)

Αλ Χιλάλ-Αλ Σαμπάμπ (Παρασκευή 31/10, 16.50, COSMOTE SPORT 1HD)

Αλ Νασρ-Αλ Φάιχα (Σάββατο 1/11, 19.30, COSMOTE SPORT 9HD)

Liga Portugal Betclic (10η αγωνιστική)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Αλβέρκα (Παρασκευή 31/10, 22.15, COSMOTE SPORT 2HD)

Ρίο Άβε-Εστορίλ (Σάββατο 1/11, 20.00, COSMOTE SPORT 4HD)

Βιτόρια Γκιμαράες-Μπενφίκα (Σάββατο 1/11, 22.30, COSMOTE SPORT 2HD)

Πόρτο-Μπράγκα (Κυριακή 2/11, 22.30, COSMOTE SPORT 3HD)

Ζιλ Βισέντε-Σάντα Κλάρα (Δευτέρα 3/11, 22.45, COSMOTE SPORT 3HD)

Premier Sports Cup

1ος Ημιτελικός

Μάδεργουελ-Σεντ Μίρεν (Σάββατο 1/11, 19.30, COSMOTE SPORT 7HD)

2oς Ημιτελικός

Σέλτικ-Ρέιντζερς (Κυριακή 2/11, 16.00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Emirates FA Cup (1ος Γύρος)

Λούτον-Φόρεστ Γκριν (Παρασκευή 31/10, 21.30, COSMOTE SPORT 7HD)

Τάμγουορθ-Λέιτον Όριεντ (Δευτέρα 3/11, 21.30, COSMOTE SPORT 8HD)



Sky Bet EFL Championship (13 η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 3HD)

Ρέξαμ-Κόβεντρι (Παρασκευή 31/10, 22.00)

Λέστερ-Μπλάκμπερν (Σάββατο 1/11, 14.30)

ΚΠΡ-Ίπσουιτς (Σάββατο 1/11, 17.00, COSMOTE SPORT 5HD)

Cyprus League by Stoiximan (9 η Αγωνιστική)

Πάφος-ΑΕΛ Λεμεσού (Kυριακή 2/11, 19.00, COSMOTE SPORT 3HD)

ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA (COSMOTE SPORT 4HD)

Mιλγουόκι Μπακς-Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (Παρασκευή 31/10, 02.00)

Μιλγουόκι Μπακς-Σακραμέντο Κινγκς (Σάββατο 1/11, 23.00)

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ-Νιου Ορλίνς Πέλικανς (Κυριακή 2/11, 22.30)

Iντιάνα Πέισερς-Μιλγουόκι Μπακς (Τρίτη 4/11, 02.00)

Tορόντο Ράπτορς-Μιλγουόκι Μπακς (Τετάρτη 5/11, 02.30)

Νιου Γιορκ Νικς-Μινεσότα Τίμπεργουλβς (Πέμπτη 6/11, 02.30)

FIBA Basketball Champions League (Regular Season, 5 η Αγωνιστική)

Βύρτσμπουργκ-Γαλατάσαραϊ (Τρίτη 4/11, 19.30, COSMOTE SPORT 7HD)

Προμηθέας-Λέγκια Βαρσοβίας (Tετάρτη 5/11, 20.00, COSMOTE SPORT 4HD)

ACB Liga Endesa (5η Αγωνιστική)

Σαραγόσα-Ρεάλ Μαδρίτης (Κυριακή 2/11, 13.30, COSMOTE SPORT 4HD)

Μπασκόνια-Τενερίφη (Kυριακή 2/11, 20.00, COSMOTE SPORT 5HD)

Lega Basket Serie A (5η Αγωνιστική)

Τρέντο-Βίρτους Μπολόνια (Σάββατο 1/11, 21.00, COSMOTE SPORT 5HD)

Ρέτζιο Εμίλια-Αρμάνι Μιλάνο (Kυριακή 2/11, 19.00, COSMOTE SPORT 4HD)

6η αγωνιστική

Μπρέσια-Αρμάνι Μιλάνο (Τετάρτη 5/11, 19.30, COSMOTE SPORT 8HD)

Turkish Basketball League (6η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 7HD)

Τουρκ Τέλεκομ-Γαλατάσαραϊ (Σάββατο 1/11, 14.30)

Μερσίν-Φενέρμπαχτσε (Kυριακή 2/11, 17.00)

ΤΕΝΝΙΣ

ATP Masters 1000 Παρίσι (COSMOTE SPORT 6HD)

Προημιτελικοί (Παρασκευή 31/10, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00)

Hμιτελικοί (Σάββατο 1/11, 15.30, 18.00)

Τελικός Διπλού (Κυριακή 2/11, 13.30)

Τελικός Μονού (Κυριακή 2/11, 16.00)

ATP 250 Μετς (COSMOTE SPORT 6HD)

Κυρίως Ταμπλό

Δευτέρα 3/11, 15.00, 17.00 (COSMOTE SPORT 7HD)

Τρίτη 4/11, 15.00, 17.00

Τετάρτη 5/11, 15.00, 17.00

Προημιτελικοί

Πέμπτη 6/11, 15.00, 17.00

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

UFC Fight Night (COSMOTE SPORT 6HD)

Στιβ Γκαρσία-Ντέιβιντ Όναμα (Κυριακή 2/11, 01.00)

Oktagon 79 (COSMOTE SPORT 6HD)

Τσεχία, Μπρνο (Σάββατο 1/11, 22.00)

Premier Padel Tour, Νέα Γκίζα (COSMOTE SPORT 8HD)

Ημιτελικός Γυναικών (Παρασκευή 31/10, 14.00)

Ημιτελικός Ανδρών (Παρασκευή 31/10, 16.00)

Tελικός Γυναικών (Σάββατο 1/11, 16.30)

Tελικός Ανδρών (Σάββατο 1/11, 18.30)

NFL (Regular Season, 9 η Αγωνιστική, COSMOTE SPORT 9HD)

Πίτσμπουργκ Στίλερς-Ιντιανάπολις Κολτς (Κυριακή 2/11, 20.00)

Μπάφαλο Μπιλς-Κάνσας Σίτι Τσιφς (Κυριακή 2/11, 23.25)

Ουάσινγκτον Κομάντερς-Σιάτλ Σίχοκς (Δευτέρα 3/11, 03.20)

Ντάλας Κάουμποϊς-Αριζόνα Κάρντιναλς (Τρίτη 4/11, 03.15)