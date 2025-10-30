Η COSMOTE TELEKOM Μεγάλος Χορηγός του 42ου Μαραθωνίου της Αθήνας του Αυθεντικού

Τον 42o Μαραθώνιο της Αθήνας τον Αυθεντικό, ένα από τα κορυφαία αθλητικά και ιστορικά γεγονότα της χώρας, στηρίζει ως Μεγάλος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ η COSMOTE TELEKOM. Η COSMOTE TELEKOM είναι, επίσης, Ονομαστικός Χορηγός του Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM, του Αγώνα Παιδιών 1.200μ COSMOTE TELEKOM και του Αγώνα Special Olympics Hellas 1.200μ COSMOTE TELEKOM.

Το αγωνιστικό διήμερο ξεκινά το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, με την εκκίνηση τον Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM, στις 17:00, ο οποίος θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από το COSMOTE SPORT 6HD και τοCOSMOTE SPORT START, ενώ θα είναι διαθέσιμος και μέσα από το κανάλι της COSMOTE TV στο YouTube. Η COSMOTE TV σχεδιάζει μια πλούσια τηλεοπτική κάλυψη η οποία θα ξεκινήσει στις 16:30, με το δικό της στούντιο στο Καλλιμάρμαρο στάδιο και με πάνω από 15 κάμερες, γερανούς και drone τόσο στην εκκίνηση και τον τερματισμό, όσο και κατά μήκος της διαδρομής. Η έμπειρη δημοσιογραφική της ομάδα θα μεταφέρει στους τηλεθεατές τον παλμό της προετοιμασίας των αθλητών με ρεπορτάζ και δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές.

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 9:00 θα δοθεί η εκκίνηση για τον Μαραθώνιο Δρόμο, ενώ στις 10:20 θα πραγματοποιηθεί ο Αγώνας Παιδιών 1.200μ COSMOTE TELEKOM και ο Αγώνας Special Olympics Hellas 1.200μ. COSMOTE TELEKOM.

Και φέτος με πάθος και ενέργεια, οι εργαζόμενοι της εταιρείας θα συμμετέχουν δυναμικά σε όλους τους αγώνες, δίνοντας ξεχωριστό χρώμα στη μεγάλη αυτή γιορτή του αθλητισμού. Επίσης, εθελοντές εργαζόμενοι θα εμψυχώνουν τους δρομείς από όλο τον κόσμο, στηρίζοντας την προσπάθειά τους σε κάθε βήμα της διαδρομής. Παράλληλα, στο Sponsors Village, το περίπτερο της COSMOTE TELEKOM θα αποτελέσει σημείο συνάντησης με εκπλήξεις και μοναδικά δώρα για δρομείς και επισκέπτες.