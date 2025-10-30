search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 17:23
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 15:48

Η COSMOTE TELEKOM Μεγάλος Χορηγός του 42ου Μαραθωνίου της Αθήνας του Αυθεντικού

30.10.2025 15:48
cosmote-marathon

Τον 42o Μαραθώνιο της Αθήνας τον Αυθεντικό, ένα από τα κορυφαία αθλητικά και ιστορικά γεγονότα της χώρας, στηρίζει ως Μεγάλος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ η COSMOTE TELEKOM. Η COSMOTE TELEKOM είναι, επίσης, Ονομαστικός Χορηγός του Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM, του Αγώνα Παιδιών 1.200μ COSMOTE TELEKOM και του Αγώνα Special Olympics Hellas 1.200μ COSMOTE TELEKOM.

Το αγωνιστικό διήμερο ξεκινά το Σάββατο, 8 Νοεμβρίου, με την εκκίνηση τον Αγώνα Δρόμου 5χλμ COSMOTE TELEKOM, στις 17:00, ο οποίος θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από το COSMOTE SPORT 6HD και τοCOSMOTE SPORT START, ενώ θα είναι διαθέσιμος και μέσα από το κανάλι της COSMOTE TV στο YouTube. Η COSMOTE TV σχεδιάζει μια πλούσια τηλεοπτική κάλυψη η οποία θα ξεκινήσει στις 16:30, με το δικό της στούντιο στο Καλλιμάρμαρο στάδιο και με πάνω από 15 κάμερες, γερανούς και drone τόσο στην εκκίνηση και τον τερματισμό, όσο και κατά μήκος της διαδρομής. Η έμπειρη δημοσιογραφική της ομάδα θα μεταφέρει στους τηλεθεατές τον παλμό της προετοιμασίας των αθλητών με ρεπορτάζ και δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές.

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στις 9:00 θα δοθεί η εκκίνηση για τον Μαραθώνιο Δρόμο, ενώ στις 10:20 θα πραγματοποιηθεί ο Αγώνας Παιδιών 1.200μ COSMOTE TELEKOM και ο Αγώνας Special Olympics Hellas 1.200μ. COSMOTE TELEKOM.

Και φέτος με πάθος και ενέργεια, οι εργαζόμενοι της εταιρείας θα συμμετέχουν δυναμικά σε όλους τους αγώνες, δίνοντας ξεχωριστό χρώμα στη μεγάλη αυτή γιορτή του αθλητισμού. Επίσης, εθελοντές εργαζόμενοι θα εμψυχώνουν τους δρομείς από όλο τον κόσμο, στηρίζοντας την προσπάθειά τους σε κάθε βήμα της διαδρομής. Παράλληλα, στο Sponsors Village, το περίπτερο της COSMOTE TELEKOM θα αποτελέσει σημείο συνάντησης με εκπλήξεις και μοναδικά δώρα για δρομείς και επισκέπτες.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντάνι: Προηγείται με μεγάλη διαφορά σε δύο νέες δημοσκοπήσεις για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

xrysoxoidis-121
ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: Εφαρμόζουμε στρατηγικό σχέδιο για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων

ai_giatroi_psifiakos-voithos_3010_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία του ΕΣΥ: Ο ψηφιακός βοηθός στα χέρια των γιατρών απο σήμερα

jetten
ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικό θρίλερ στην Ολλανδία: Οι κεντρώοι D66 προηγούνται ξανά στην καταμέτρηση των ψήφων

ASTHENOFORO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Μοτοσικλετιστής παρέσυρε ανήλικο παιδί και το εγκατέλειψε 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 17:22
mamdani
ΚΟΣΜΟΣ

Ζοχράν Μαμντάνι: Προηγείται με μεγάλη διαφορά σε δύο νέες δημοσκοπήσεις για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης

xrysoxoidis-121
ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: Εφαρμόζουμε στρατηγικό σχέδιο για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων

ai_giatroi_psifiakos-voithos_3010_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία του ΕΣΥ: Ο ψηφιακός βοηθός στα χέρια των γιατρών απο σήμερα

1 / 3