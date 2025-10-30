Ο ΟΠΑΠ αλλάζει εποχή και όνομα: Το rebranding σε Allwyn σηματοδοτεί νέα στρατηγική πορεία ανάπτυξης

Σε μια εντυπωσιακή εκδήλωση που σηματοδότησε τη μετάβαση στη νέα του εποχή, ο ΟΠΑΠ παρουσίασε επίσημα στους εργαζομένους του τη νέα εμπορική του ταυτότητα: Allwyn. Η ιστορική αυτή αλλαγή, που είχε ανακοινωθεί στις 13 Οκτωβρίου 2025, αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή μετονομασία — είναι το σύμβολο μιας στρατηγικής ανανέωσης, που συνδέει τη διαχρονική παρουσία του Οργανισμού στην ελληνική κοινωνία με ένα πιο διεθνές, σύγχρονο και ψηφιακό μέλλον.

Η παρουσίαση έγινε από τον Γιαν Κάρας, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος μαζί με μέλη της διοίκησης εξήγησε τη φιλοσοφία πίσω από το rebranding, τις ευκαιρίες που ανοίγονται και τον ορίζοντα εφαρμογής από τον Ιανουάριο του 2026. Η εκδήλωση είχε και μια θεαματική έκπληξη: το showcar της McLaren F1 Team, στο πλαίσιο της πανελλαδικής του περιοδείας, έκανε στάση στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΠ, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Μετάβαση στο μέλλον, με ισχυρές βάσεις στην κληρονομιά

Όπως τονίστηκε, το rebranding σε Allwyn αποτελεί στρατηγική απόφαση που ελήφθη μετά από ενδελεχή ανάλυση των συνθηκών της αγοράς, με στόχο την ενίσχυση της σχέσης με τους πελάτες — και ειδικά με τις νεότερες γενιές. Η νέα εταιρική ταυτότητα, πιο διεθνής, «φρέσκια» και μοντέρνα, φιλοδοξεί να φέρει τον ΟΠΑΠ πιο κοντά στη νέα εποχή του ψηφιακού παιχνιδιού και της καινοτομίας.

Ο Γιαν Κάρας υπογράμμισε ότι η αλλαγή αυτή δεν αλλοιώνει το DNA, την κληρονομιά και τον κοινωνικό ρόλο της εταιρείας, που παραμένουν θεμέλιο για τη συνέχιση της πορείας της. Το brand Allwyn θα εμφανιστεί σύντομα στο δίκτυο καταστημάτων, στις online πλατφόρμες και σε όλα τα σημεία επαφής με το κοινό.

Την ίδια στιγμή, οι κοινωνικές πρωτοβουλίες του ΟΠΑΠ στους τομείς της Υγείας, του Αθλητισμού, της Απασχόλησης και της στήριξης των ευάλωτων ομάδων, θα συνεχιστούν και θα ενισχυθούν κάτω από τη νέα ταυτότητα.

Ταυτόχρονα, η ταυτότητα και ονομασία των δημοφιλών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ — όπως Τζόκερ, Λόττο, Κίνο, Πάμε Στοίχημα — παραμένουν αμετάβλητες, συνεχίζοντας να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες διασκέδασης.

Οι προοπτικές της νέας εποχής

Το rebranding ενισχύει ακόμη περισσότερο τη δέσμευση του ΟΠΑΠ στην εξέλιξη της εμπειρίας του πελάτη. Η στενότερη συνεργασία με την Allwyn θα οδηγήσει σε νέα προϊόντα, σε περισσότερες ψηφιακές δυνατότητες και στην αξιοποίηση αποκλειστικού περιεχομένου, όπως online casino games της Allwyn. Παράλληλα, η προστασία των παικτών παραμένει ακρογωνιαίος λίθος, με ένα εκτενές πλαίσιο Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

Σημαντικές ευκαιρίες διαγράφονται και για το ανθρώπινο δυναμικό του ΟΠΑΠ, μέσα από συνεργασίες, ανταλλαγές γνώσης και εμπειριών με την Allwyn, καθώς και νέες προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Σε νέα φάση εξέλιξης εισέρχεται και το δίκτυο συνεργατών, καθώς σχεδιάζονται σημαντικές επενδύσεις για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των καταστημάτων, ώστε να προσφέρουν πιο ψηφιοποιημένη και διαδραστική εμπειρία στους πελάτες.

Τέλος, ο ΟΠΑΠ σκοπεύει να αξιοποιήσει και τις διεθνείς συνεργασίες της Allwyn, όπως τις χορηγίες στη Formula 1 και την ομάδα της McLaren, ενισχύοντας τη διεθνή του απήχηση και το brand του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

