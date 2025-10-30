SIEMENS και SIDENOR: Εξοικονόμηση ενέργειας 46% στο αντλητικό συγκρότημα του εργοστασίου της Θεσσαλονίκης

Στην εφαρμογή λύσεων και προηγμένων παρεμβάσεων με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας προχώρησε η Siemens Ελλάδος, στο εργοστάσιο της Sidenor στη Θεσσαλονίκη. Το έργο περιλάμβανε μια πλήρη ενεργειακή αξιολόγηση του αντλητικού συγκροτήματος και του αεροστασίου του εργοστασίου, καθώς και τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών τους.

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις της Siemens αφορούσαν στη διασφάλιση αποδοτικότερης χρήσης των συστημάτων έντασης ενέργειας, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ενεργειακή διαχείριση και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η Siemens, με την υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει, παρείχε μια end-to-end λύση που ξεκίνησε με ενεργειακό έλεγχο. Μετά από ενδελεχή αξιολόγηση, η έμπειρη ομάδα της Siemens εντόπισε πιθανές ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας και ανέπτυξε μια λεπτομερή πρόταση για την υλοποίησή τους, πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της Sidenor.Η εμπειρία της Siemens κατέστησε εμφανή τα αποτελέσματα των παρεμβάσεών της, φτάνοντας την εξοικονόμηση ενέργειας των προαναφερθέντων εγκαταστάσεων στο 46%.

Το επίκεντρο του έργου ήταν μια μεγάλης κλίμακας πρωτοβουλία βελτιστοποίησης στον κύριο σταθμό αντλιών του εργοστασίου, ο οποίος περιλάμβανε περίπου 80 αντλίες με ισχύ από 30 έως 132 kW. Μία από τις βασικές βελτιώσεις αφορούσε την αύξηση της αποδοτικότητας των πύργων ψύξης, μέσω της εφαρμογής ενός καινοτόμου συστήματος ελέγχου που ρύθμιζε τη ροή του νερού βάσει μετρήσεων της θερμοκρασίας προσέγγισης. Για τον εκσυγχρονισμό της συνολικής λειτουργίας, οι ειδικοί της Siemens εγκατέστησαν ένα υπερσύγχρονο σύστημα αυτοματισμού και παρακολούθησης σε όλο τον σταθμό αντλιών. Το έργο αυτό αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση, από τον αρχικό ενεργειακό έλεγχο έως και την τελική υλοποίηση, αποδεικνύοντας την τεχνογνωσία της Siemens τόσο στον συμβουλευτικό όσο και στον τεχνικό τομέα. Η ολιστική προσέγγιση εξασφάλισε ότι ο πελάτης έλαβε μια πλήρως ενοποιημένη, αποδοτική και σύγχρονη λύση, η οποία προσέφερε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και ταυτόχρονα βελτίωσε τις δυνατότητες ελέγχου και παρακολούθησης της λειτουργίας.

«Η συνεργασία μας με τη Sidenor αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας. Μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, αξιοποιήσαμε την τεχνογνωσία μας στον τομέα του αυτοματισμού και της ενεργειακής διαχείρισης, επιτυγχάνοντας μια αξιοσημείωτη μείωση κατανάλωσης ενέργειας. Στη Siemens, δεσμευόμαστε να γεφυρώνουμε τον φυσικό με τον ψηφιακό κόσμο, προσφέροντας λύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των πελατών μας και ταυτόχρονα μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Το έργο αυτό είναι ένα ακόμη βήμα προς ένα πιο πράσινο και αποδοτικό βιομηχανικό μέλλον για την Ελλάδα», δήλωσε ο Γιώργος Δημητριάδης, Head of Customer Services, Siemens A.E..

Στρατηγική προτεραιότητα της Siemens αποτελεί η υποστήριξη των συνεργατών της προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης «πράσινων» λύσεων. Όραμα της εταιρείας είναι να συνδυάζει τον πραγματικό και τον ψηφιακό κόσμο με σκοπό οι πελάτες της να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Μάλιστα από το 90% των δραστηριοτήτων της Siemens επιτρέπει στους πελάτες να επιτύχουν θετικό αντίκτυπο στη βιωσιμότητα. Για τον λόγο αυτό, επενδύει σημαντικά ποσά στην έρευνα και την ανάπτυξη, με έμφαση σε τεχνολογίες που αφορούν στην αειφορία και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Από την πλευρά της, η Sidenor επενδύει στη μακροχρόνια ανάπτυξη και προτάσσει το επιχειρείν με βιώσιμο πρόσημο. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι συνεχής η προσήλωση της εταιρείας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και μέτρων πρόληψης, όπως η συγκεκριμένη συνεργασία με την Siemens. Η επιτυχημένη συνέργεια με τη Siemens, οδήγησε στην εκπλήρωση ενός βασικού στόχου, αυτού της ορθής ενεργειακής διαχείρισης των παραγωγικών εγκαταστάσεων της.

Όπως σημείωσε ο Ηλίας Παπανάγνου, Plant Director, Σιδενόρ «το έργο αποτελεί μια ολιστική λύση που περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο την αξιολόγηση των ενεργειακών καταναλώσεων της εγκατάστασης και την ανάδειξη των σημαντικότερων ευκαιριών εξοικονόμησης ενέργειας. Βασισμένοι στην παραπάνω μελέτη προχωρήσαμε στη συνολική αναβάθμιση του αυτοματισμού του αντλητικού συγκροτήματος του εργοστασίου με εγκατάσταση ρυθμιστών στροφών στις αντλίες όπου θα έχουμε το μέγιστο ενεργειακό όφελος, αλλά και ενός συστήματος που μας επιτρέπει την πλήρη ενεργειακή παρακολούθηση, καθώς και τον έλεγχο και εποπτεία του συνολικού εξοπλισμού σε πραγματικό χρόνο».