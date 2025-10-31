search
31.10.2025 13:35

Διεθνής διάκριση για τον κ. Ορφέα Βεϊνόγλου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της OB Streem

31.10.2025 13:35
veinoglou

Η πολυετής και ουσιαστική συμβολή του κ. Ορφέα Βεϊνόγλου στην ανάπτυξη του κλάδου των logistics αναγνωρίστηκε με την απονομή της ανώτατης διάκρισης από την International Association of Movers (IAM), στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Η βράβευση στο Hall of Honor αποτελεί επιβεβαίωση της σημαντικής συνεισφοράς του στον χώρο των διεθνών μεταφορών και της συμβολής του στην ανάδειξη του ελληνικού κλάδου logistics σε διεθνές επίπεδο.

Η OB Streem, που προέκυψε από τη συγχώνευση κορυφαίων εταιρειών του κλάδου στην Ελλάδα, αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους ολοκληρωμένων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, μεταφορών και mobility services στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι δραστηριότητες που αφορούν στη μεταφορά οικοσκευών, εκθέσεων και έργων τέχνης υλοποιούνται μέσω της θυγατρικής «Orphee Beinoglou Διεθνείς Μετακομίσεις Οικοσκευών, Εκθέσεων & Έργων Τέχνης».

Η 63η ετήσια έκθεση του IAM αποτελεί κορυφαία διεθνή διοργάνωση στον χώρο των μεταφορών και των mobility services, με συμμετοχή άνω των 2.000 επιχειρήσεων από 170 χώρες. Μέσα από παρουσιάσεις, εκθέσεις και εκπαιδευτικές συνεδρίες, αναδεικνύει τις εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου.

