Οι εκδηλώσεις Νοεμβρίου στα Public – 20 Χρόνια Public, 20 Χρόνια εκδηλώσεων Βιβλίου

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό! Επίκαιρες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

Ιωάννα Περδικάρη

Οι περιπέτειες της Βασούλας/ Ιβίσκος

Σάββατο 01/11 και ώρα 11:30 | Αίθουσα Public Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Ιβίσκος σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου παιδικού βιβλίου της Ιωάννας Περδικάρη, «Οι περιπέτειες της Βασούλας», το Σάββατο 1/11 στις 11:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Αξέχαστες διασκεδαστικές στιγμές για παιδιά και γονείς!

Δύο μοναδικά, πρωτότυπα παραμύθια που σπάνε τα κλασσικά στερεότυπα και καταφέρνουν να φέρουν μαγικά και συνωμοτικά γονείς και παιδιά στον ίδιο παρονομαστή, μαθαίνοντάς τους να αντιμετωπίζουν με χιούμορ και ευρηματικότητα κάθε καθημερινή πρόκληση.

Πανέξυπνες ιστορίες που ξυπνούν τη διάθεση των παιδιών για να μάθουν από τα “παθήματα” της Βασούλας, να ταυτιστούν μαζί της και με τον αστείο και χαρούμενο τρόπο της να βρουν λύσεις στις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Αχιλέας Χεκίμογλου

Αιχμάλωτοι στις ράγες/ Παπαδόπουλος

Δευτέρα 03/11 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Παπαδόπουλος σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αχιλλέα Χεκίμογλου, «Αιχμάλωτοι στις ράγες», τη Δευτέρα 3/11 στις 20:30 στο Public Café Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Αιχμάλωτοι στις ράγες: Γιατί δε έχουμε τον σιδηρόδρομο που θέλουμε;

Μια ιστορία από τον Μεσοπόλεμο μέχρι τα Τέμπη

Μέρος πρώτο: 4η Αυγούστου 1936-21η Απριλίου 1967

Γιατί η Ελλάδα δεν απέκτησε ποτέ έναν σύγχρονο σιδηρόδρομο; Στο Αιχμάλωτοι στις Ράγες, ο δημοσιογράφος Αχιλλέας Χεκίμογλου φωτίζει, μέσα από πολυετή έρευνα και αρχειακό υλικό, την άγνωστη ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων. Από τη χρεοκοπία των ΣΕΚ και την εμπλοκή του Τρίτου Ράιχ, έως τον εμφύλιο, το Σχέδιο Μάρσαλ και τις πολιτικές επιλογές που ευνόησαν το αυτοκίνητο εις βάρος του τρένου, το βιβλίο ξεδιπλώνει μια ιστορία φαυλότητας, παραλείψεων και συμφερόντων. Με αποκαλύψεις που έμεναν για δεκαετίες θαμμένες σε σκονισμένους φακέλους, ο συγγραφέας εξηγεί γιατί οι σιδηρόδρομοι στη χώρα μας παραμένουν έως σήμερα «αιχμάλωτοι στις ράγες». Ένα αποκαλυπτικό έργο που φέρνει στο φως τις πραγματικές αιτίες μιας διαχρονικής αποτυχίας.

Σόνια Σαουλίδου

Ουδέν Κρυπτόν/ Bell

Τρίτη 04/11 και ώρα 19:00 | Public Τσιμισκή

Τα Public και οι εκδόσεις Bell σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Σόνιας Σαουλίδου, «Ουδέν Κρυπτόν», την Τρίτη 4/11 στις 19:00, στο Public Τσιμισκή.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Ο Τόμας και η Κλόι ζουν εδώ και χρόνια στο Τόκιο μεγαλώνοντας την πεντάχρονη κόρη τους, την Μπέσι. Όταν γνωρίζονται με ένα άλλο ζευγάρι Αμερικανών, τον Γκρέισον και τη Σιένα, αναπτύσσεται σύντομα μεταξύ τους μια παράξενη αλλά δυνατή φιλία, που όμως θα ανατραπεί μετά από ένα τριήμερο ταξίδι αναψυχής που οι δύο γυναίκες αποφασίζουν να κάνουν στο όρος Φούτζι.

Στη σκιά δραματικών εξελίξεων, ο Τόμας και η Κλόι παίρνουν την απόφαση να επιστρέψουν στη Νέα Υόρκη. Το πλάνο είναι να αφήσουν πρώτα εκεί τη μικρή Μπέσι, στη θεία της την Κόρα, να γυρίσουν στο Τόκιο για έξι μήνες ώστε να διευθετήσουν τις εκκρεμότητές τους, κι έπειτα να μετεγκατασταθούν οριστικά.Στη Νέα Υόρκη, αποφεύγοντας να συναντηθούν με την Κόρα, αφήνουν τη μικρή Μπέσι, στη θεία της την Κόρα, να γυρίσουν στο Τόκιο για έξι μήνες ώστε να διευθετήσουν τις εκκρεμότητές τους, κι έπειτα να μετεγκατασταθούν οριστικά.

Στη Νέα Υόρκη, αποφεύγοντας να συναντηθούν με την Κόρα, αφήνουν τη μικρή σ’ έναν παιδικό σταθμό για να την παραλάβει από κει και επιβιβάζονται στην πτήση για Τόκιο.

Έκτοτε τα ίχνη τους χάνονται. Και σαν να μην έφτανε αυτό, λίγο αργότερα εξαφανίζεται και το δεύτερο ζευγάρι.

Τι συνέβη πραγματικά εκείνο το τριήμερο;

Γιατί δύο στοργικοί γονείς εγκαταλείπουν το παιδί τους;

Και πώς γίνεται όλα τα στοιχεία να δείχνουν προς μια αλήθεια που μοιάζει με καλοστημένο ψέμα;

Μια σκοτεινή ιστορία εξαπάτησης, ενοχής και δικαίωσης, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται –κι εσείς θα βρεθείτε να αμφισβητείτε τα πάντα.

Γιάννης και Μαρίνα Αλεξάνδρου

Υπογραφές βιβλίου: Η απαγωγή της Ιέρειας/ Μίνωας

Παρασκευή 07/11 και ώρα 17:00 | Public Athens Metro Mall

Τα Public και οι εκδόσεις Μίνωας σε προσκαλούν την Παρασκευή 7/11 στις 17:00, στο Public Athens Metro Mall, όπου ο Γιάννης & η Μαρίνα Αλεξάνδρου θα υπογράψουν το νέο τους βιβλίο, «Η απαγωγή της Ιέρειας».

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Μια ιστορία για τις γυναίκες που έζησαν, άντεξαν, αγάπησαν και δεν ξέχασαν ποτέ.

Η Έλβη, νεαρή αρχαιολόγος και απόγονος προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής, μεγαλώνει στην Ελευσίνα, μια πόλη όπου η Ιστορία ζει ακόμη ανάμεσα στους ανθρώπους. Ξεναγώντας τουρίστες στον αρχαιολογικό χώρο, γνωρίζει έναν Αμερικανό σκηνοθέτη και συμμετέχει ως σύμβουλος σε μια μεγάλη τηλεοπτική παραγωγή για τα Ελευσίνια Μυστήρια. Η σειρά, εμπνευσμένη από τον μυθικό έρωτα ενός Σάμιου εμπόρου και μιας ιέρειας της Δήμητρας, μας μεταφέρει από την Ελευσίνα στην αρχαία Σάμο και τη μακρινή Ταρτησσό.

Παράλληλα με τη φανταστική αφήγηση, η Έλβη ζει τον έρωτά της με τον Πάνο, έναν νεαρό μηχανικό. Στο πλευρό του περνά θύελλες, αλλά βιώνει καιστιγμές αληθινής αγάπης – ενώ ως αρχαιολόγος μπλέκεται σε σκοτεινές υποθέσεις που απειλούν ακόμα και τη ζωή της… Στο ίδιο μονοπάτι περπατά και ο ξάδερφος της Έλβης, ο «γιατρός της Ελευσίνας», ένας άνθρωπος με καρδιά μεγάλη και βλέμμα γεμάτο ενοχές και πάθος. Η σχέση του με την Ελένη θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης.Με φόντο την Ελευσίνα –εκεί όπου τα μυστήρια έδιναν υποσχέσεις λύτρωσης και αιώνες μετά βρήκαν στέγη οι ελπίδες εκατοντάδων προσφύγων– και φτάνοντας ως το Λος Άντζελες, αυτό το πολυεπίπεδο μυθιστόρημα ξετυλίγει την πορεία ανθρώπων καθημερινών, που παλεύουν να βρουν το φως μέσα από τις σκιές της ιστορίας και της προσωπικής τους διαδρομής. Ένα βαθιά συγκινητικό ταξίδι από την αρχαιότητα στο σήμερα.

Γιώργος Κακοσαίος

Υπογραφή του άλμπουμ «Μάθε μου τον έρωτα»/ MINOS EMI

Παρασκευή 07/11 και ώρα 19:00 | Public+home Πατήσια

Ο αγαπημένος τραγουδιστής Γιώργος Κακοσαίος θα βρίσκεται κοντά μας για ναγνωριστείτε και να υπογράψει το album του,«Μάθε μου τον έρωτα», την Παρασκευή 7/11 στις 19:00 στο Public+home Πατήσια!

Λίγα λόγια για τον καλλιτέχνη:

Ο Γιώργος Κακοσαίος κυκλοφορεί το πρώτο ολοκληρωμένο του άλμπουμ με τίτλο «Μάθε μου τον έρωτα» και ήδη έχει αρχίσει να ενθουσιάζει το κοινό. Το καινούργιο του μουσικό πρότζεκτ περιλαμβάνει 14 τραγούδια με αρμονική μουσική ισορροπία.

Ο ταλαντούχος τραγουδιστής συνεργάζεται με καταξιωμένους Έλληνες δημιουργούς, οι οποίοι έχουν γράψει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες: Ελεάνα Βραχάλη, Βασίλης Γαβριηλίδης, Ελένη Γιαννατσούλια, Αγγελική Μακρυνιώτη, Γιώργος Ρετίκας, Νίκος Σαρρής, Λεμονής Σκοπελίτης. Μάλιστα, τα 12 από τα 14 τραγούδια του δίσκου φέρουν την υπογραφή του στη μουσική, αφού ο Γιώργος αποτελεί εκτός από χαρισματικό τραγουδιστή και έναν από τους πλέον δεινούς μουσικοσυνθέτες. «Είμαι πολύ τυχερός γιατί είχα την τύχη να με εμπιστευτούν κάποιοι από τους μεγαλύτερους δημιουργούς που έχει η χώρα μας», αναφέρει ο ίδιος.

Ο Γιώργος Κακοσαίος δημιουργεί ένα άλμπουμ σε συνεργασία με τη Minos EMI, A Universal Music Company το οποίο είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, αγάπης, οράματος. Τα τραγούδια που συνθέτουν το άλμπουμ «Μάθε μου τον έρωτα» τα είχε στο συρτάρι του περίπου 6 χρόνια και τώρα ήρθε η κατάλληλη στιγμή να τα παρουσιάσει στο κοινό του.

Για τον Γιώργο αυτός ο δίσκος, ο οποίος κυκλοφορεί και σε φυσικό προϊόν, έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνον. Κάθε τραγούδι έχει ξεχωριστή σημασία γι’ αυτόν, ενώ περιέχει το ντουέτο «Μου λένε πως ο έρωτας» με την αδερφή του Κατερίνα. Παράλληλα, ο Γιώργος τραγουδά το «Μάνα», το οποίο αφιερώνει στη μητέρα του αλλά και σε όλες τις μητέρες!

Το «Μάθε μου τον έρωτα» περιέχει τραγούδια που συγκινούν, ξεσηκώνουν, ταξιδεύουν, μαγεύουν. 14 τραγούδια 14 διαφορετικές ιστορίες, και με έναν Γιώργο Κακοσαίο έτοιμο να μας συντροφεύσει με τη μοναδική του φωνή! «Κυρίες και κύριοι. Σας εύχομαι καλή ακρόαση» εύχεται με χαρά ο τραγουδιστής!

Ελευθερία Μεταξά

Καιρός του Θερίζειν/ Μίνωας

Δευτέρα 10/11 και ώρα 19:00 | Αίθουσα Public Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Μίνωας σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Ελευθερίας Μεταξά, «Καιρός του θερίζειν», τη Δευτέρα 10/11 στις 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

ΜΙΑ ΝΕΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΝΟ ΒΑΡΣΑΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΣΑ ΓΛΗΝΟΥ

«Αυτό το μενταγιόν ανήκε στη μητέρα μου. Το φορούσε πάντα στον λαιμό της, μέχρι που της το πήρε ο δολοφόνος της…»

Αυτά τα λόγια ψέλλισε ο Οδυσσέας Γιαβρόγλου αντικρίζοντας, ανάμεσα στα υπόλοιπα κλοπιμαία που κατέληξαν στη ΓΑΔΑ μετά τη σύλληψη ενός κακοποιού, το κόσμημα που ήταν δεμένο άρρηκτα με τις παιδικές του αναμνήσεις. Η ομολογία του συλληφθέντα στρέφει τις υποψίες στον γνωστό για την αντιδικτατορική του δράση βουλευτή Αντίνοο Σαρακηνιώτη, τον οποίον ο Οδυσσέας κατηγορεί ως δολοφόνο της μητέρας του. Όταν όμως ο Σαρακηνιώτης βρίσκεται δολοφονημένος, όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν εκείνον ως ένοχο οδηγώντας στη σύλληψή του.

Ένας φόνος που παραμένει ανεξιχνίαστος, μια γυναίκα που, αφού βίωσε τις απάνθρωπες συνθήκες ζωής ως εξόριστη στη Γυάρο, κατέληξε έγκλειστη στο ψυχιατρείο, ένας ήρωας της αντίστασης κατά των Συνταγματαρχών, το άψυχο σώμα του οποίου πετάχτηκε συμβολικά έξω από το κτίριο όπου άλλοτε στεγαζόταν η Ασφάλεια…

Ο Μάνος Βαρσάμης και η Έλσα Γληνού αναλαμβάνουν να ανακαλύψουν την αλήθεια και να απαλλάξουν τον φίλο τους από την κατηγορία του φόνου. Για να τα καταφέρουν, πρέπει να σκάψουν βαθιά στα σκοτεινά χρόνια της Επταετίας και να ρίξουν φως σε μια περίπλοκη υπόθεση, που θα στοιχίσει τη ζωή πολλών ανθρώπων.

Ελευθέριος Ελευθεριάδης

Είσαι και γυναίκα/ Ψυχογιός

Τετάρτη 12/11 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Ψυχογιός σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ελευθέριου Ελευθεριάδη, «Είσαι και γυναίκα», την Τετάρτη 12/11 στις 20:30, στο Public Café Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Ξέρεις τι δεν έχω δει ποτέ;

Ξεκούραστη γυναίκα.

Γυναίκα που να έχει το κεφάλι της άδειο από σκέψεις και υποχρεώσεις χίλιες δυο.

Γυναίκα που να μην τρέχει για δουλειές, διαβάσματα, πτυχία, παιδιά, σκυλιά, γατιά, για όλα…

Δεν έχω δει ποτέ γυναίκα που να έχει καταφέρει να τηρήσει το πρόγραμμα που έβαλε. Γυναίκα που να μπορεί να τα έχει όλα ρυθμισμένα, όπως στις ταινίες ή τις διαφημίσεις.

Δεν έχω δει ποτέ γυναίκα να γυρίσει και να μου πει: «Βαριέμαι. Δεν ξέρω τι να κάνω με τον χρόνο μου…»

Δεν έχω δει ποτέ γυναίκα, που τον καφέ της να μην τον πίνει μια ζωή με την ψυχή στο στόμα. Στα κλεφτά.

Αυτό δεν έχω δει ποτέ. Ξεκούραστη γυναίκα…

Είσαι και γυναίκα.

Αυτό μην το ξεχνάς.

Ακόμα και αν ο υπόλοιπος κόσμος το ξεχνάει.

Είσαι και γυναίκα.

Όχι μόνο Μάνα. Σύζυγος. Εργαζόμενη.

Είσαι και γυναίκα.

Και αν δε σε προσέξεις λίγο πρώτα εσύ, ίσως κανένας να μην το κάνει…

Νίκη Σμυρνή

Η Μέθοδος: Γίνε αυτός που πραγματικά είσαι/ Key Books

Πέμπτη 13/11 και ώρα 19:00 | Αίθουσα Public Συντάγματος

Τα Public και η Key Books σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Νίκης Σμυρνής, «Η Μέθοδος: Γίνε αυτός που πραγματικά είσαι», την Πέμπτη 13/11 στις 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Η ζωή σου είναι τόσο μοναδική όσο και το DNA σου. Είσαι έτοιμος να τη ζήσεις πραγματικά ως τη δική σου ζωή; Η Μέθοδος είναι ο οδηγός για να συναντήσεις τον αυθεντικό σου εαυτό — όχι αυτόν που οι άλλοι περιμένουν ή απαιτούν, αλλά τον άνθρωπο που πάντα προοριζόσουν να είσαι. Συνδυάζοντας την αρχαία φιλοσοφία, τη σύγχρονη πνευματικότητα και τη στρατηγική σκέψη των επιχειρήσεων, η Νίκη Σμυρνή προσφέρει πρακτικά και πολύτιμα εργαλεία με στόχο να:

• Επαναπροσδιορίσεις ποιος είσαι πέρα από ταμπέλες και προσδοκίες

• Ευθυγραμμίσεις τις αξίες σου με τις καθημερινές σου επιλογές

• Δημιουργήσεις το προσωπικό σου σχέδιο ζωής με εργαλεία που βρίσκεις μόνο στη Μέθοδο

• Δράσεις με συνέπεια

Γεμάτη με αληθινές ιστορίες, ερωτήσεις που σε προβληματίζουν και στρατηγικά μοντέλα, η Μέθοδος δεν είναι απλώς ένα βιβλίο που διαβάζεις· είναι το πλαίσιο που εφαρμόζεις για να διεκδικήσεις το μέλλον σου. Η Νίκη σε καλεί να δεις τη ζωή σου ως δική σου —πραγματικά δική σου—, να τη ζήσεις στο έπακρο και να τη διεκδικήσεις.

Ένα βιβλίο που ενώνει κόσμους

Η φιλοσοφία και η πνευματικότητα προσφέρουν σοφία, ενώ το επιχειρείν δίνει δομή και στρατηγική. Η Μέθοδος συνδυάζει και τα δύο, μετατρέποντας την αναζήτηση σε πρακτικά εργαλεία. Οδηγεί τον αναγνώστη να απαντήσει στα θεμελιώδη ερωτήματα: Ποιος είμαι; Πού θέλω να πάω; Πώς μπορώ να φτάσω εκεί;

Τάσσος Χανλίογλου

Να σε παρηγορήσω ήρθα / Αποστακτήριο

Παρασκευή 14/11 και ώρα 19:00 | Public Σερρών

Τα Public και οι εκδόσεις Αποστακτήριο σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Τάσου Χανλίογλου, «Να σε παρηγορήσω ήρθα», την Παρασκευή 14/11 στις 19:00, στο Public Σερρών.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Φως και σκιές. Πτώση και λύτρωση. Τα κείμενα του Τάσου Χανλίογλου, που θα βρείτε στις σελίδες αυτού του βιβλίου, αποκαλύπτουν τις πιο κρυφές γωνιές της ανθρώπινης ψυχής – άλλοτε τρυφερές, άλλοτε εφιαλτικές.

Δαίμονες και Άγγελοι αναδύονται από το παρελθόν, ζητώντας δικαίωση ή εκδίκηση, ενώ το φανταστικό διαπλέκεται με το πραγματικό, το ηθικό με το ανήθικο, το όμορφο με το αποκρουστικό, το ηρωικό με το άνανδρο, το σκοτεινό με το φωτεινό.

Λέξεις που σοκάρουν, πληγώνουν, αναστατώνουν. Σκέψεις που στροβιλίζονται στο μυαλό και αρνούνται να ξεχαστούν.

Γραφή τολμηρή, ασυμβίβαστη, αφοπλιστική. Άλλοτε απαλή σαν ψίθυρος, άλλοτε σκληρή σαν κραυγή. Ένα αναγνωστικό ταξίδι που σε παρασύρει – χωρίς επιστροφή.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Χαράλαμπους Παπασωτηρίου

Αμερικανική υψηλή στρατηγική/ Πατάκης

Τρίτη 18/11 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Πατάκη σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Χαράλαμπου Παπασωτηρίου, «Αμερικανική υψηλή στρατηγική», την Τρίτη 18/11 στις 20:30 στο Public Café Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Οι ΗΠΑ διήνυσαν όλη την πορεία από µια µικρή δύναµη όταν κήρυξαν την ανεξαρτησία τους ως την µονοπολική υπερδύναµη για ένα διάστηµα µετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου. Η πορεία της υψηλής στρατηγικής τους επιτρέπει εποµένως την άντληση πολλών συµπερασµάτων για την υψηλή στρατηγική τόσο αδύναµων όσο και ισχυρών δρώντων. Παράλληλα το βιβλίο εστιάζει σε ιδιαιτερότητες της αµερικανικής υψηλής στρατηγικής. Κατά τον πρώτο ενάµιση αιώνα τους οι ΗΠΑ προσέφευγαν στη συνειδητή ενθάρρυνση µεταναστευτικών εισροών για να προωθήσουν την άνοδό τους στη διεθνή πολιτική. Στον 20ό αιώνα συνδύασαν τη ρεαλπολιτίκ µε τη φιλελεύθερη ιδεολογία τους για να αναπτύξουν διεθνείς θεσµούς και µετά το 1945 τις συµµαχίες µε τις οποίες κέρδισαν τον Ψυχρό Πόλεµο. Η αµερικανική υψηλή στρατηγική όµως είχε και αστοχίες κυρίως στον Τρίτο Κόσµο προκαλώντας έντονο αντιαµερικανισµό.

Σκοπός του βιβλίου είναι να αναλύσει την πορεία της αµερικανικής υψηλής στρατηγικής από τις αρχές της στον 18ο αιώνα ως τις ηµέρες µας µε αντικειµενικό, επιστηµονικό τρόπο.

Άρης Μουγκοπέτρος

1333 / Πεδίο

Δευτέρα 24/11 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Πεδίο σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Άρη Μουγκοπέτρου, « 1333 », τη Δευτέρα 24/11 στις 20:30 στο Public Café Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Στο πρώτο του βιβλίο, ο Άρης ανοίγει για πρώτη φορά μια ειλικρινή αφήγηση όπου η μουσική, η οικογένεια, οι ρίζες του και η κρίσιμη στιγμή της ζωής του συναντιούνται. Το βιβλίο δεν είναι απλώς η ιστορία ενός μουσικού· είναι η εξομολόγηση ενός ανθρώπου που πορεύτηκε με πάθος, αντιμετώπισε τον φόβο και βρήκε τη δύναμη να μετατρέψει το γεγονός σε δημιουργία.

Η έκδοση απευθύνεται σε όλους όσοι αγαπούν τη δημοτική μουσική, το κλαρίνο, την παράδοση αλλά και την προσωπική ιστορία ενός σύγχρονου καλλιτέχνη.