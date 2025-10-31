Η «Δύναμη του πεπρωμένου» της ΕΛΣ -υποψήφια για το βραβείο καλύτερης νέας παραγωγής στα Διεθνή Βραβεία Όπερας 2025- δωρεάν στην GNO TV για ολόκληρο τον Νοέμβριο

Η επιτυχημένη παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Η δύναμη του πεπρωμένου του Τζουζέππε Βέρντι έρχεται στην GNO TV από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως και την 1η Ιουλίου 2026. Με αφορμή την υποψηφιότητά της για το βραβείο καλύτερης νέας παραγωγής στα Διεθνή Βραβεία Όπερας 2025 –τα οποία θα φιλοξενηθούν για πρώτη φορά από την ΕΛΣ στις 13 Νοεμβρίου–, η παραγωγή θα είναι διαθέσιμη δωρεάν από την 1η έως και τις 30 Νοεμβρίου 2025 στο nationalopera.gr/GNOTV. H GNO TV δημιουργήθηκε και λειτουργεί με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η Δύναμη του πεπρωμένου ανέβηκε στην Εθνική Λυρική Σκηνή στις αρχές του 2025, σε μια εξαιρετικά φιλόδοξη παραγωγή, με την υπογραφή μιας δημιουργικής ομάδας παγκοσμίως καταξιωμένων συντελεστών. Τη σκηνοθεσία υπέγραψε η διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα σκηνοθέτρια όπερας της νεότερης γενιάς Ροδούλα Γαϊτάνου, τα σκηνικά και τα κοστούμια ο διεθνής Γιώργος Σουγλίδης, την κινησιολογία η Δήμητρα Καστέλλου, τους φωτισμούς ο Τζουζέππε ντι Ιόριο και τα βίντεο ο Ντικ Στρέικερ.

Την Ορχήστρα της ΕΛΣ διηύθυνε ο σπουδαίος Ιταλός αρχιμουσικός Πάολο Καρινιάνι.

Στο πρωταγωνιστικό τρίο με τις μεγάλες φωνητικές και ερμηνευτικές απαιτήσεις το κοινό που κατέκλυσε την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος είχε την ευκαιρία να θαυμάσει ακμαίους, διεθνώς καταξιωμένους μονωδούς. Τη Λεονόρα ερμήνευσε η σπουδαία υψίφωνος της ΕΛΣ με τη διεθνή καριέρα Τσέλια Κοστέα, τον Ντον Κάρλο ο κορυφαίος Έλληνας βαρύτονος με τη διεθνή καταξίωση Δημήτρης Πλατανιάς και τον Ντον Αλβάρο ο διακεκριμένος Αργεντινός τενόρος Μαρσέλο Πουέντε.

Ο βαθύφωνος της ΕΛΣ Πέτρος Μαγουλάς κράτησε τους ρόλους του Μαρκησίου του Καλατράβα και του Ηγουμένου, η μεσόφωνος από τη Λευκορωσία Οξάνα Βόλκοβα την Πρετσιοζίλλα και ο βαθύφωνος της ΕΛΣ Γιάννης Γιαννίσης τον Αδελφό Μελιτόνε. Μαζί τους οι Ιωάννα-Βασιλική Κοράκη, Γιώργος Παπαδημητρίου, Γιάννης Καλύβας και Μαξίμ Κλονόφσκι.

Τη Χορωδία της ΕΛΣ διηύθυνε ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος.

Η βιντεοσκόπηση της παραγωγής πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στις 6 και 9 Φεβρουαρίου 2025.

> Από 1 έως 30 Νοεμβρίου 2025, η Δύναμη του πεπρωμένου θα είναι διαθέσιμη δωρεάν στην GNO TV, με αφορμή την υποψηφιότητά της για το βραβείο καλύτερης νέας παραγωγής στα Διεθνή Βραβεία Όπερας 2025.

> Για τη μετάδοση της Δύναμης του πεπρωμένου από την GNO TV από την 1η Δεκεμβρίου 2025 έως και την 1η Ιουλίου 2026 προπωλούνται εισιτήρια των 10 ευρώ στην www.ticketservices.gr.

Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

H GNO TV με μια ματιά

Η GNO TV έχει στόχο να διαδώσει το καλλιτεχνικό έργο του μοναδικού ελληνικού λυρικού θεάτρου στα πέρατα του κόσμου, διευρύνοντας την έννοια της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας. Η GNO TV απευθύνεται στο παγκόσμιο κοινό που παρακολουθεί τη λυρική τέχνη, δεδομένου ότι η καλλιτεχνική ταυτότητα της ΕΛΣ και η ποιότητα των παραγωγών της μπορούν να σταθούν επάξια στην παγκόσμια διαδικτυακή αγορά του λυρικού θεάτρου.

Η GNO TV προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία προτάσεων, από παραστάσεις όπερας και μπαλέτου από την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, οπερέτας, μουσικού θεάτρου και φεστιβάλ από την Εναλλακτική Σκηνή, έως θεάματα για όλη την οικογένεια, διαδικτυακά φεστιβάλ και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η μετάδοση των παραστάσεων από την GNO TV πραγματοποιείται μέσω του παγκόσμιου δικτύου παράδοσης περιεχομένου Akamai. Πρόκειται για μια on demand πλατφόρμα, η οποία παρέχει στους θεατές τη δυνατότητα να βλέπουν παραστάσεις της ΕΛΣ από την άνεση του σπιτιού τους, σε όποιο χρόνο επιλέξουν και όσες φορές επιθυμούν, στο διάστημα ενός μήνα από την πρώτη προβολή.

Οι παραγωγές της GNO TV κινηματογραφούνται με πολυκάμερο σύστημα και ειδική σκηνοθεσία, ενώ προβάλλονται με υποτίτλους στα ελληνικά και σε ξένες γλώσσες (αγγλικά, καθώς και γαλλικά και γερμανικά όπου αναφέρεται).

Η Εθνική Λυρική Σκηνή επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού

Χορηγός παράστασης

Τράπεζα Πειραιώς

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ & Ιδρυτικός Δωρητής της GNO TV

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (ΙΣΝ)