search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 20:36
search
MENU CLOSE
BUSINESS

31.10.2025 19:11

Η ES SYSTEMS υλοποιεί προηγμένο σύστημα παρακολούθησης ποιότητας αέρα σε πραγματικό χρόνο σε υγειονομικούς χώρους

31.10.2025 19:11
es-system

Η ES SYSTEMS, μέλος του EFA GROUP, σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη μελέτη ολοκληρωμένης λύσης παρακολούθησης της ποιότητας αέρα σε πραγματικό χρόνο, σε χώρους της Κλινικής, όπως η Υποδοχή και τα Χειρουργεία.

Η λύση περιλαμβάνει δίκτυο αισθητήρων προηγμένης τεχνολογίας, καθώς και εξειδικευμένο λογισμικό, τα οποία συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας πλήρη εικόνα της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους της υγειονομικής μονάδας.

Ο αισθητήρας, ο οποίος αναπτύχθηκε ειδικά για τις ανάγκες της μελέτης από την ES SYSTEMS, κατέγραψε κρίσιμους δείκτες, όπως τα επίπεδα CO2, TVOC και HCHO, καθώς και τη θερμοκρασία, την υγρασία κα την ατμοσφαιρική πίεση. Επιπλέον καινοτομία του κόμβου αισθητήρων ήταν η ταυτόχρονη μέτρηση αριθμού και μάζας μικροσωματιδίων (αιωρούμενα σωματίδια) με υψηλή ακρίβεια ακόμη και πολύ μικρών μεγεθών (από PM0.1 μέχρι και PM10).

Όλα τα δεδομένα από τους κόμβους αισθητήρων επεξεργάστηκαν τοπικά (edge computing) πριν αποσταλούν ασύρματα σε κεντρική πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους (cloud). Εκεί τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν και στη συνέχεια αναλύθηκαν με τη χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και μηχανικής μάθησης (machine learning). Τα αποτελέσματα των υπό παρακολούθηση χώρων (χειρουργεία, δωμάτια, υποδοχή) της υγειονομικής δομής παρουσιάστηκαν στον τελικό χρήστη σε πραγματικό χρόνο επιτρέποντας την έγκαιρη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων.

Τα οφέλη του συστήματος είναι πολλαπλά:

  • Έγκαιρη ειδοποίηση επιδείνωσης ποιότητας αέρα σε πραγματικό χρόνο
  • Βελτιωμένα πρωτόκολλα ελέγχου λοιμώξεων
  • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του συστήματος HVAC
  • Συμμόρφωση με πρότυπα υγειονομικής ασφάλειας
  • Μεγαλύτερη ασφάλεια εργαζομένων, επισκεπτών και ασθενών μέσω της αδιάλειπτης παρακολούθησης της ποιότητας αέρα και των αιωρούμενων σωματιδίων

“Σε συνέχεια της ανάπτυξης του καινοτόμου κόμβου αισθητήρων, προχωρήσαμε στη μελέτη, ολοκληρωμένης λύσης παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που δημιουργήσαμε ένα αξιόπιστο σύστημα το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη λοιμώξεων και στην προστασία της υγείας προσωπικού και ασθενών. Η λύση μας βασίζεται σε δίκτυο έξυπνων αισθητήρων που μεταφέρουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σε ειδική πλατφόρμα, προσφέροντας εικόνα και άρα δυνατότητα άμεσης αντίδρασης στο ιατρονοσηλευτικό δυναμικό,” δήλωσε ο Δρ.Εμμανουήλ Ζερβάκης, Chief Business Officer της ES SYSTEMS.

H ES SYSTEMS αναπτύσσει και κατασκευάζει μικροηλεκτρομηχανικούς αισθητήρες (ΜΕΜS) και διασυνδεδεμένους και αυτόνομους κόμβους αισθητήρων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές του Διαδικτύου Πραγμάτων (IoT). Η ΕS SYSTEMS συνδυάζοντας το πολύπλευρο επιστημονικό υπόβαθρο του δυναμικού της εταιρίας μπορεί να κατασκευάσει τεχνολογικά προηγμένες ολοκληρωμένες λύσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε αποτελεσματικό χρόνο ξεκινώντας από την ιδέα, συνεχίζοντας στην προτυποποίηση και καταλήγοντας στην τελική παραγωγή.

Διαβάστε επίσης:

Επένδυση στη βιωσιμότητα και την ασφάλεια του Πεντελικού Όρους από την HELLENiQ ENERGY – Δωρεά 3 νέων πυροσβεστικών οχημάτων στον Σ.Π.Α.Π.

Τράπεζα Πειραιώς: Ισχυρή κερδοφορία 854 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο με απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15%

Καλύφθηκε το placement του Ευάγγελου Μυτιληναίου στη HELLENiQ ENERGY, αξίας 90 εκατ. ευρώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
WILDERS
ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Παρατυπίες στην καταμέτρηση «βλέπει» ο ακροδεξιός Βίλντερς

irina-shayk
LIFESTYLE

Η Ιρίνα Σάικ μεταμορφώθηκε σε Τσιτσιολίνα για το Halloween – «Αιώνιο είδωλο»

stefani monako kai proin sizigos – new
LIFESTYLE

Ντανιέλ Ντικριέ: Για «στημένο» σκάνδαλο μιλά ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό – Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Χειροπέδες σε 71χρονο προπονητή βόλεϊ για ασέλγεια σε ανήλικη

astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή ληστεία στη Σαλαμίνα – Νεκρή 75χρονη γυναίκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST ZALMAS SITE 30.10
PODCASTS

Podcast - Σταύρος Ζαλμάς: «Μπορώ πλέον να ζήσω χωρίς να δουλεύω»

gi-tis-elias-
MEDIA

Mega: Έρχεται διπλό φονικό στη «Γη της Ελιάς»

medvedef 660- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Μεντβέντεφ για drone Poseidon: Τώρα έχουμε ένα πραγματικό όπλο της «Ημέρας της Κρίσης»

paraskevi-kerasioti
LIFESTYLE

Η Παρασκευή Κερασιώτη έγινε για πρώτη φορά μητέρα: «Ευχαριστώ τον θεό για αυτό το πανέμορφο δώρο»

toutountzis-new
LIFESTYLE

Παντελής Τουτουντζής: «Με τον σύζυγό μου δεχτήκαμε απειλή για τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.10.2025 20:36
WILDERS
ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Παρατυπίες στην καταμέτρηση «βλέπει» ο ακροδεξιός Βίλντερς

irina-shayk
LIFESTYLE

Η Ιρίνα Σάικ μεταμορφώθηκε σε Τσιτσιολίνα για το Halloween – «Αιώνιο είδωλο»

stefani monako kai proin sizigos – new
LIFESTYLE

Ντανιέλ Ντικριέ: Για «στημένο» σκάνδαλο μιλά ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό – Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο

1 / 3