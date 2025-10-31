Καλύφθηκε το placement του Ευάγγελου Μυτιληναίου στη HELLENiQ ENERGY, αξίας 90 εκατ. ευρώ

Καλύφθηκε, το βιβλίο προσφορών που άνοιξαν οι Euroxx και Morgan Stanley για τη διάθεση των 11,3 εκατομμυρίων μετοχών της HELLENiQ ENERGY που κατείχε ο επιχειρηματίας Ευάγγελος Μυτιληναίος. Οι μετοχές αντιστοιχούν περίπου στο 3,7% του μετοχικού κεφαλαίου του ενεργειακού ομίλου και, όπως έγινε γνωστό, διατέθηκαν σε τιμή 7,96 ευρώ ανά μετοχή, αποφέροντας συνολικό τίμημα κοντά στα 90 εκατομμύρια ευρώ.

Η απόφαση του Ευαγ. Μυτιληναίου να προχωρήσει στην πώληση του ποσοστού του μέσω placement ερμηνεύεται από την αγορά ως σήμα εστίασης στη Metlen, τον όμιλο που έχει πλέον καταστεί ο βασικός του επιχειρηματικός πυλώνας. Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, η επιλογή αυτή επιβεβαιώνει την πρόθεση του επικεφαλής της Metlen να αφιερωθεί αποκλειστικά στον ενεργειακό και βιομηχανικό όμιλο που δημιούργησε.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Metlen εισέρχεται στη νέα φάση του εταιρικού της μετασχηματισμού, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στις 6 Νοεμβρίου. Παράλληλα, σύμφωνα με χρηματιστηριακά στοιχεία, ο επιχειρηματίας έχει προχωρήσει τις τελευταίες ημέρες και σε νέες αγορές μετοχών της Metlen, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του.

Θετικές προσδοκίες για τη HELLENiQ ENERGY

Η ολοκλήρωση του placement εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη διασπορά και τη ρευστότητα της μετοχής της HELLENiQ ENERGY, δίνοντας νέα ώθηση στην αγορά. Όπως επισημαίνουν αναλυτές, η εξέλιξη αυτή απελευθερώνει τη δυναμική της εταιρείας, η οποία ήδη υλοποιεί ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων και μετασχηματισμού με στόχο την περαιτέρω διαφοροποίηση του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου.

Στο παρελθόν, κύκλοι της αγοράς είχαν αναφέρει ότι ο Ευάγγελος Μυτιληναίος ενδέχεται να επιδιώξει ενίσχυση της θέσης του ή ακόμη και εξαγορά ποσοστού στη HELLENiQ ENERGY. Ωστόσο, η τωρινή κίνηση δείχνει ότι επιλέγει να αποσυνδεθεί πλήρως από τον όμιλο, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του σε άλλες δραστηριότητες.

Οι δύο κύριοι μέτοχοι της HELLENiQ ENERGY, το Υπερταμείο (31,18%) και ο Όμιλος Λάτση (40,41%), φέρονται αποφασισμένοι να στηρίξουν τη διοίκηση και το αναπτυξιακό της σχέδιο. Το μοντέλο ανάπτυξης του ομίλου επικεντρώνεται στην Elpedison, τη θυγατρική που δραστηριοποιείται στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο.

Υπενθυμίζεται ότι η HELLENiQ ENERGY προχώρησε πέρυσι στην εξαγορά του μεριδίου της Edison, αποκτώντας πλέον το 100% της Elpedison. Η εταιρεία προγραμματίζει rebranding έως το τέλος του έτους και ετοιμάζει την παρουσίαση μιας νέας στρατηγικής ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση των EBITDA στα 300 εκατ. ευρώ από δραστηριότητες εκτός πετρελαιοειδών.

Σε τροχιά ενεργειακού μετασχηματισμού

Ο μετασχηματισμός της HELLENiQ ENERGY εντάσσεται στη συνολική της στρατηγική για διεύρυνση των «πράσινων» δραστηριοτήτων και μείωση της εξάρτησης από τα παραδοσιακά διυλιστήρια. Η εταιρεία επενδύει σε ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας και ηλεκτροκίνηση, επιδιώκοντας να τοποθετηθεί δυναμικά στο νέο ενεργειακό περιβάλλον της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η ολοκλήρωση του placement του Ευαγ. Μυτιληναίου θεωρείται ότι σταθεροποιεί τη μετοχική σύνθεση της HELLENiQ ENERGY και δημιουργεί περιθώρια για ευρύτερη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών, ενισχύοντας παράλληλα την κεφαλαιακή εικόνα και την εμπιστοσύνη της αγοράς.

