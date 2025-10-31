Η Ντόρα Μπακογιάννη εκνευρίζει το Μαξίμου – Το μέτωπο με τον Κικίλια και η διαφοροποίηση για Ρούτσι

Εκνευρισμό και ενόχληση έχει φέρει στο Μέγαρο Μαξίμου η στάση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία όλο το τελευταίο διάστημα εμφανίζεται να διαφοροποιείται από πολλές κυβερνητικές θέσεις. Χθες μάλιστα άνοιξε και μέτωπο με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια για τον λιμενάρχη Χανίων δημιουργώντας στους πολίτες την εντύπωση ότι τα κυβερνητικά στελέχη λειτουργούν με εκδικητικότητα και χωρίς ενσυναίσθηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη τόνισε ότι ο αρμόδιος υπουργός ενημέρωσε πως γίνεται ΕΔΕ. «Ένας άνθρωπος που βρίσκεται υπό έρευνα μιλάει τελευταίος και υπηρεσιακά αποφασίζεται τι τελικά συνέβη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα αλαζονείας αλλά δεν υπάρχει διάθεση τιμωρητική, να αμαυρωθεί η προσφορά ενός επικεφαλής σε μια περιοχή που δοκιμάστηκε από τις μεταναστευτικές ροές των τελευταίων μηνών», πρόσθεσε.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε με αφορμή το περιστατικό ξυλοδαρμού που έγινε σε πλοίο της γραμμής, και το οποίο οδήγησε τον Βασίλη Κικίλια να διατάξει ΕΔΕ για το περιστατικό βάζοντας μάλιστα σε διαθεσιμότητα ο Λιμενάρχης Χανίων.

Η Ντόρα Μπακογιάννη αντέδρασε έντονα -προφανώς κινούμενη με ψηφοθηρικά κίνητρα – αναφέροντας σε συνέντευξη της συνηθισμένο φαινόμενο να υπάρχουν εντάσεις στα πλοία υποβαθμίζοντας μάλιστα πλήρως το συγκεκριμένο επεισόδιο.

Χαρακτήρισε «δείγμα αλαζονείας» τον χειρισμό που έκανε ο υπουργός Ναυτιλίας, ο οποίος έδωσε εντολή για τη διενέργεια ΕΔΕ για τον Λιμενάρχη και για τυχόν ευθύνες του πληρώματος του πλοίου.

Και πριν καλά καλά καταλάβουν πιο έχει συμβεί στο Μέγαρο Μαξίμου ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας απάντησε στην Ντόρα Μπακογιάννη ότι «ζούμε σε Κράτος Δικαίου και όχι σε ζούγκλα».

«Συνιστά καθήκον η διερεύνηση της υπόθεσης, αδυνατώ να δεχτώ ότι είναι συνήθη φαινόμενα οι ξυλοδαρμοί» είπε ο κ. Κικίλιας, μιλώντας στο real fm και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Άφησε μάλιστα μία σαφέστατη αιχμή, φωτογραφίζοντας εμμέσως πελατειακές σχέσεις γύρω από την υπόθεση, λέγοντας ότι «έχουμε Πολιτεία με νόμους και κανόνες, δεν είμαστε καφενείο φίλων και γνωστών».

Σχολιάζοντας μάλιστα τον ισχυρισμό της κυρίας Μπακογιάννη ότι «η εξουσία πρέπει να ασκείται με ανθρωπιά και όχι με αλαζονεία», επισήμανε ότι «η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη, η ΕΔΕ είναι καθήκον και όχι αλαζονεία, ο Λιμενάρχης παρέβη τους κανόνες και τέθηκε σε διαθεσιμότητα για να μην παρακωλύεται η έρευνα».

Σημείωσε δε με έμφαση ότι θα ήταν αναλγησία εάν δεν παρενέβαινε το κράτος για έναν πολίτη που βρέθηκε σε δεινή θέση, αναφερόμενος στον 72χρονο που κατήγγειλε ότι ξυλοκοπήθηκε από 36χρονο συνεπιβάτη στο πλοίο – το άγριο σκηνικό έγινε σε γκαράζ επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου κατά τον κατάπλου του στο λιμάνι των Χανίων.

Αυτό που κάνει εντύπωση πάντως στα γαλάζια στελέχη είναι το γεγονός ότι η Ντόρα Μπακογιάννη επιτέθηκε προσωπικά στον υπουργό Ναυτιλίας κατηγορώντας τον για αλαζονεία σε μία στιγμή μάλιστα που το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να κλείσει όλα τα μέτωπα αντιπαραθέσεις. Από τους ίδιους ανθρώπους δεν περνάει απαρατήρητο το γεγονός ότι η Ντόρα Μπακογιάννη το τελευταίο διάστημα ακολουθεί την δική της γραμμή όπως στην περίπτωση Ρούτσι όπου εμφανίστηκε να διαφοροποιείται από την γραμμή της κυβέρνησης.

