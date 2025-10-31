search
ADVERTORIAL

31.10.2025 14:56

Μάθημα ζωής για την Υπευθυνότητα από τον Παναγιώτη Γιαννάκη – Συγκίνησε με την ομιλία του στην Ημερίδα του ΟΠΑΠ για το Υπεύθυνο Παιχνίδι (Video)

31.10.2025 14:56
Ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημασία της υπευθυνότητας, της αυτοπειθαρχίας και της εσωτερικής δύναμης έστειλε ο Παναγιώτης Γιαννάκης κατά την ομιλία του στη μεγαλύτερη ημερίδα που έχει διοργανωθεί ποτέ στην Ελλάδα για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, η οποία διεξήχθη με πρωτοβουλία του ΟΠΑΠ, μέλους της Allwyn.

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ μοιράστηκε εμπειρίες από την πορεία του και ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο τη σημασία της υπευθυνότητας ως θεμέλιο για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη, τονίζοντας πως «η υπευθυνότητα είναι αυτή που σου δίνει τη δυνατότητα να γίνεις καλός επαγγελματίας».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του Παναγιώτη Γιαννάκη

Ο ΟΠΑΠ ενισχύει τον διάλογο για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

Η ημερίδα του ΟΠΑΠ αποτέλεσε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης γύρω από το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, κορυφαίων στελεχών ρυθμιστικών αρχών, διεθνών ενώσεων και εταιρειών του κλάδου, αναδείχθηκε η σημασία της ενημέρωσης και της προστασίας των παικτών μέσα από πρακτικές Υπεύθυνου Παιχνιδιού, καθώς και η επιτακτική ανάγκη πάταξης του παράνομου τζόγου.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

