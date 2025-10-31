Νοέμβριος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Ένα πρόγραμμα για όλους! Μία Αγορά για όλους!

Εκδηλώσεις

Athens Halloween Festival

Το πιο spooky και fan φεστιβάλ της Αθήνας έρχεται! Για 4 ημέρες η Δημοτική Αγορά Κυψέλης μεταμορφώνεται σε ένα μαγικό, τρομακτικό και ταυτόχρονα δημιουργικό κόσμο και θα σε παρασύρει σε Halloween σκηνικά, γεμάτα εκθέτες, θεματικά props, workshops, photo spots, escape room και μοναδικές εμπειρίες!

▪ Πέμπτη 30/10 έως Κυριακή 2/11 || Πέμπτη & Κυριακή 10:00-22:00, Παρασκευή & Σάββατο 10:00-23:00

▪ Αίθριο, Φ

▪ Είσοδος ελεύθερη

Αιμοδοσία

Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, το Blood-e διοργανώνει μία δράση για τη στήριξη της εθελοντικής αιμοδοσίας.

▪ Τρίτη 4/11 || 09:00-13:00

▪ Creative Lab

▪ Είσοδος ελεύθερη

«ΔΕ fem ΜΠΟΥΚ» | Παρουσίαση βιβλίου

Η Madame Ginger και οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ γιορτάζουν την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου ΔΕ fem ΜΠΟΥΚ, με ένα μεγάλο πάρτι στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, μουσικές από το stegi radio και τη Miss Trouli, παρουσιάστρια τη Zoe Pre, special guests και book signing!

▪ Τρίτη 4/11 || 18:00-22:00

▪ Αίθριο

▪ Είσοδος ελεύθερη

Μποστάνι

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης φιλοξενεί το Μποστάνι, μία αγορά με φρέσκα προϊόντα οργανικής γεωργίας μικρών παραγωγών.

▪ Κάθε Τετάρτη || 13:00-17:00

▪ Αίθριο

▪ Είσοδος ελεύθερη

Craft & Create Market

Στις 7, 8 και 9 Νοεμβρίου, το Meet my Shop φέρνει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης το Craft & Create Market με φθινοπωρινή διάθεση! Ελάτε να γνωριστούμε από κοντά, να ανακαλύψετε πρωτότυπα δώρα και να υποδεχτούμε μαζί την πιο cozy εποχή του χρόνου!

▪ Παρασκευή 7 έως Κυριακή 9/11 || 12:00-21:00

▪ Αίθριο

▪ Είσοδος ελεύθερη

Αν περνάς από τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, ένα τεστάκι κάν’το!

Βάλε την τακτική εξέταση για HIV και την ενημέρωση για θέματα σεξουαλικής υγείας στο πρόγραμμά σου! Το προσωπικό του Athens Checkpoint θα βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης τις Δευτέρες 10/11, 17/11 και 24/11 από τις 11:00 ως τις 15:00 για να σε ενημερώσει για θέματα πρόληψης και σεξουαλικής υγείας και να σου προσφέρει δωρεάν και γρήγορο έλεγχο για HIV, σύφιλη και ηπατίτιδα B & C.

▪ Δευτέρες 10/11, 17/11 και 24/11 || 11:00-15:00

▪ Creative Lab

▪ Είσοδος ελεύθερη

Ημερίδα Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς για τον Πολιτισμό σε συνεργασία με Ινστιτούτο ΕΝΑ

Δύο πάνελ για τις σύγχρονες μορφές χειραγώγησης και λογοκρισίας στην τέχνη. Έκθεση εικαστικής λογοκρισίας και μουσικό αφιέρωμα σε λογοκριμένα τραγούδια.

▪ Τρίτη 11/11 || 18:30-22:00

▪ Αίθριο

▪ Είσοδος ελεύθερη

Journals n’ Spirits

Το 2o Journals n’ Spirits διοργανώνεται από το ανεξάρτητο, συνεταιριστικό, δημοσιογραφικό μέσο OmniaTV, σε συνεργασία με τις εκδόσεις/βιβλιοπωλείο/μπαρ red n’ noir. Πρόκειται για μία διήμερη συνάντηση ανάμεσα σε μικρά, ανεξάρτητα και εναλλακτικά δημοσιογραφικά μέσα και ομάδες, με στόχο τη συνεργασία και την ανάδειξη του ρόλου τους στην ενημέρωση.

▪ Πέμπτη 13 & Παρασκευή 14/11 || 10:00-22:00

▪ Αίθριο & Creative Lab

▪ Είσοδος ελεύθερη

Τα «παστά» της Πάρου

Στις 15 & 16 Νοεμβρίου, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης φιλοξενεί διήμερο αφιερωμένο στα παριανά «παστά», την παραδοσιακή μέθοδο συντήρησης τροφίμων. Με εργαστήρια και γευσιγνωσίες, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τη γαστρονομία και τη βιωσιμότητα της Πάρου, δοκιμάζοντας παστά και τοπικά προϊόντα. Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί ένα παραδοσιακό γλέντι, ανοιχτό σε όλους.

▪ Σάββατο 15/11 || 13:00-22:00

▪ Κυριακή 16/11 || 11:00-13:00

▪ Αίθριο

▪ Είσοδος ελεύθερη

Μakers’ Market– Kypseli Edition

Ένα μοναδικό open market αφιερωμένο στη δημιουργικότητα και στο χειροποίητο. Για τρεις ημέρες, δημιουργοί από διαφορετικούς χώρους παρουσιάζουν αυθεντικά αντικείμενα φτιαγμένα με φαντασία και αγάπη για τη δουλειά τους, που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τον χαρακτήρα τους.

▪ Παρασκευή 21 έως Κυριακή 23/11 || 10:00-21:00

▪ Αίθριο

▪ Είσοδος ελεύθερη

Εκδήλωση με αφορμή την έκδοση του νέου βιβλίου του Caryl Ferey

Συζήτηση με την παρουσία του Caryl Ferey σχετικά με το νέο βιβλίο και το έργο του.

▪ Τρίτη 25/11 || 19:30

▪ Αίθριο

▪ Είσοδος ελεύθερη

Παρουσίαση του βιβλίου «Το άσυλο»

Οι Εκδόσεις Αντίποδες παρουσιάζουν το δοκίμιο της Ειρήνης Βλάχου, «Το άσυλο», την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.

▪ Τετάρτη 26/11 || 19:30

▪ Αίθριο

▪ Είσοδος ελεύθερη

Babo γλέντι

Τα Babo γλέντια (γλέντια της γιαγιάς) αποτελούν μια προσομοίωση ενός παραδοσιακού γλεντιού στην αυλή του σπιτιού της γιαγιάς στο χωριό. Με παραδοσιακούς σκοπούς από όλη την Ελλάδα –Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο, Κεντρική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά, Πόντο κ.ά.– και φυσικά φαγητά και ποτά, το πρώτο Babo γλέντι έρχεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης.

▪ Παρασκευή 28/11 || 17:30-22:30

▪ Αίθριο

▪ Είσοδος ελεύθερη

Together We Paw Festival

Το Together We Paw Festival ξεκίνησε το 2024 από τη Dogs Voice με όραμα να ενώσει τις φιλοζωικές οργανώσεις της Ελλάδας σε μία ημέρα εξωστρέφειας και γιορτής. Το φεστιβάλ έρχεται φέτος στην Αγορά για ένα ολοήμερο Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ στο οποίο θα συμμετέχουν 15 φιλοζωικές οργανώσεις, 5 ελληνικά pet brands και πολλοί καλεσμένοι.

▪ Σάββατο 29/11 || 11:00-21:00

▪ Αίθριο

▪ Είσοδος ελεύθερη

Comicdom Bazaar

Το Comicdom Bazaar επιστρέφει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με πολλά comics και related items!

▪ Κυριακή 30/11 || 11:00-21:00

▪ Αίθριο

▪ Είσοδος ελεύθερη

Orange Week Athens

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου πραγματοποιούνται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης δύο εργαστήρια, στο πλαίσιο του Orange Week Athens. Στόχος είναι να μάθουμε πώς να αναγνωρίζουμε τα σημάδια της κακοποίησης. Παράλληλα, θα γίνεται ενημέρωση για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

▪ Κυριακή 30/11 || 17:30-22:00

▪ Creative Lab

▪ Είσοδος ελεύθερη με προκράτηση θέσης. Θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες σύντομα.

Παρουσίαση βιβλίου «Η πατριδογνωσία της Κυψέλης»

«H Πόλη ζει» παρουσιάζει το λεύκωμα «Η πατριδογνωσία της Κυψέλης» στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου!

▪ Κυριακή 30/11 || 11:00-13:00

▪ Μεγάλο Φ

▪ Είσοδος ελεύθερη

Εργαστήρια – Προγράμματα

Μάθημα αργαλειού

Ένα εργαστήριο μικρού κάθετου αργαλειού στο Αίθριο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης. Σας προσκαλούμε να μιλήσουμε για την υφαντική τέχνη και να δημιουργήσουμε έναν σελιδοδείκτη με τις βασικές υφάνσεις! Οι δυνατότητες είναι άπειρες και όλη η διαδικασία είναι πολύ χαλαρωτική.

▪ Δευτέρα 3/11 || 18:30-20:30

▪ Αίθριο

▪ Δωρεάν με προκράτηση θέσης στο [email protected]

H Καρδιά του Θεάτρου χτυπά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Μέσα από διασκεδαστικές και σύνθετες ασκήσεις συνόλου, θα γνωριστούμε και θα φτιάξουμε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, που θα μας επιτρέπει να αναπτύξουμε τη δημιουργικότητά μας και να ξεδιπλώσουμε τη φαντασία μας, να επικοινωνήσουμε με τους/τις συμπαίκτες/συμπαίκτριες και να δημιουργήσουμε μαζί. Το εργαστήριο προτείνει την εξοικείωση με διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές της υποκριτικής και της ανάλυσης χαρακτήρων και προσφέρει μία ποικιλία γνώσεων και εργαλείων για όποιον αγαπά το Θέατρο. Πώς θέτουμε τις κατάλληλες ερωτήσεις σε ένα θεατρικό έργο; Τι είναι ρυθμός, σύγκρουση, εμπόδιο, συμβάν επί σκηνής; Θα τα ανακαλύψουμε αφηγούμενοι/ες ιστορίες.

▪ Θεατρική ομάδα ενηλίκων || Κάθε Δευτέρα από 3/11 έως τον Ιούνιο || 19:00-21:30

▪ Θεατρική ομάδα 65+ || Κάθε Τρίτη από 4/11 έως τον Ιούνιο || 10:00-12:00

▪ Terremoto! | Θεατρική ομάδα εφήβων || Κάθε Παρασκευή από 7/11 έως τον Ιούνιο || 17:00-19:00

▪ Terremoto! | Θεατρική ομάδα νέων || Κάθε Παρασκευή από 7/11 έως τον Ιούνιο || 19:30-21:30

▪ Μικροί καλλιτέχνες | Θεατρικά εργαστήρια για παιδιά Α’–Γ’ & Δ’–ΣΤ’ Δημοτικού || Κάθε Σάββατο από 8/11 έως τον Ιούνιο || 10:00-11:30

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στο 21 0440 0545 ή να επικοινωνήσετε μέσω email στο [email protected]

Πρώτες βοήθειες για βρέφη, παιδιά και ενήλικες

Το σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών για βρέφη, παιδιά και ενήλικες απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, φροντιστές και γενικότερα σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών όλων των ηλικιών. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν βασικές τεχνικές, όπως ΚΑΡΠΑ (CPR), αντιπνιγμονικές μεθόδους και πώς να διαχειριστούν τραυματισμούς και αλλεργικές αντιδράσεις. Το σεμινάριο παρέχει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση, προκειμένου οι παρευρισκόμενοι να αισθάνονται σίγουροι και έτοιμοι να προσφέρουν βοήθεια σε οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

▪ Τρίτη 4/11 || 18:30-20:00

▪ Creative Lab

▪ Κόστος: 30€ | Για κράτηση θέσης στείλτε μήνυμα στη σελίδα του Momscent στο Instagram. Κατάθεση μέσω Iris στο ΑΦΜ 149175938

Κέντημα σε κύκλο

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης σε συνεργασία με τη σχεδιάστρια υφάσματος Πορφυρία Μοσχοπούλου διοργανώνουν έναν κύκλο κεντήματος με έμφαση στην τεχνική της σταυροβελονιάς. Οι συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 15 ετών εξοικειώνονται με τα υλικά και τα εργαλεία, τις βελονιές και τα παραδοσιακά μοτίβα, καθώς και τον τρόπο που δημιουργείται χρωματική και σχεδιαστική ισορροπία σε ένα κεντημένο έργο.

▪ Κάθε Τρίτη έως 9/12 || 18:30-20:30

▪ Μικρό φ

CookLab Live: Μαγειρεύουμε φυτικές συνταγές και γευόμαστε νέες εμπειρίες

Φορέστε τις ποδιές σας και ελάτε να μοιραστούμε τις γευστικές παρασκευές του χθες που δίνουν νοστιμιά στο σήμερα, μαγειρεύοντας φυτικές συνταγές και ανακαλύπτοντας τα οφέλη της vegan διατροφής με τη διατροφολόγο Αναστασία Ζώταλη.

▪ Τετάρτες 5 & 12/11 || 10:00-13:00

▪ Αίθριο

▪ Είσοδος ελεύθερη

Hatha Yoga Flow

Hatha Yoga Flow με έμφαση στα backbends. Σε προσκαλούμε σε ένα session κατάλληλο και για αρχάριους. Θα επικεντρωθούμε στο τέταρτο Chakra, το κέντρο των συναισθημάτων, την κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης και τη στάση του σώματος.

▪ Τετάρτη 5/11 || 19:00-20:15

▪ Αίθριο

▪ Είσοδος ελεύθερη, απαραίτητη δήλωση συμμετοχής στο [email protected]

Πολλαπλασιασμός φυτών στο νερό με τους hōkō

Αν σου αρέσουν τα φυτά, ή απλά ψάχνεις έναν ήρεμο τρόπο να συνδεθείς με τη φύση και να γεμίσεις το σπίτι σου πράσινο, αυτό είναι για σένα! Οι hōkō παρουσιάζουν στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης ένα πρακτικό εργαστήριο στο οποίο θα μάθεις πόσο εύκολο και μαγικό μπορεί να γίνει να πολλαπλασιάσεις φυτά, καθώς και να τα παρακολουθήσεις να μεγαλώνουν!

▪ Τετάρτη 5/11 και κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα μέχρι και τον Δεκέμβριο || 18:30-19:30

▪ Αίθριο

▪ Είσοδος ελεύθερη, με προκράτηση θέσης εδώ

Our Inner Canvas

Ένας κύκλος βιωματικών εργαστηρίων για να εξερευνήσουμε, μέσα από την τέχνη, τι σημαίνει σπίτι, ασφάλεια και χώρος – μέσα και έξω μας.

▪ Κάθε Τετάρτη έως 10/12 || 18:30-20:30

▪ Creative Lab

▪ Κόστος: 15€/συνάντηση ή 250€ ο κύκλος 10 συναντήσεων. Προπώληση εδώ

Μαρμελάδα Κυψέλη: Σκιτσάροντας στην Αγορά με τον Pan Pan

Η Μαρμελάδα Κυψέλη, το comics workshop του Pan Pan, επιστρέφει για 7η φορά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Τα βασικά της αφηγηματικής τέχνης των κόμικς, αποδομημένα και επανασυγκολλημένα, σε ένα εργαστήριο για ανθρώπους που έχουν περιέργεια για το πώς θα βγάλουν σε ένα χαρτί όσα έχουν μέσα τους. Όλα τα υλικά παρέχονται και η πρότερη εμπειρία δεν έχει καμία σημασία: είμαστε εδώ για να μάθουμε κάτι νέο για εμάς.

▪ Κάθε Πέμπτη έως 4/12 || 19:00-21:00

 Creative Lab

 Κόστος: 110€ για όλο τον κύκλο των 9 μαθημάτων, 65€ μηνιαίο εισιτήριο

▪ Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com

Εισαγωγή στον σχεδιασμό επίπλου

Έχεις πολλές ιδέες, αλλά μπερδεύεσαι όταν έρχεται η ώρα να τις αποτυπώσεις στο χαρτί; Μην ανησυχείς, όλοι έχουμε βρεθεί εκεί, αλλά αυτό το workshop θα αλλάξει τα δεδομένα! Ο σχεδιασμός είναι το πρώτο βήμα για την κατασκευή επίπλων: σε βοηθά να κατανοήσεις τις διαστάσεις, τις αναλογίες και πώς θα ενώσεις τα κομμάτια μεταξύ τους. Μαζί με τον Στέλιο (@de.skarmou) –μηχανικό, product designer και παθιασμένο εικονογράφο/κομίστα– αυτό το εργαστήριο θα σε καθοδηγήσει βήμα-βήμα από τις πρώτες ασκήσεις ελεύθερου σχεδίου στις βασικές αρχές της γεωμετρίας και της προοπτικής, μέχρι να μπορείς να αποτυπώνεις τις δικές σου ιδέες για έπιπλα στο χαρτί. Δεν απαιτούνται γνώσεις σχεδίου – οι αρχάριοι είναι φυσικά καλοδεχούμενοι!

▪ Κάθε Παρασκευή έως 28/11 || 19:00-20:30

▪ HOKOCRAFTS

▪ Περιορισμένες θέσεις. Πληροφορίες, κρατήσεις και εισιτήρια στο https://www.hokocrafts.com/workshop

DOMa kids

Τίτλος πρώτου εργαστηρίου: ΤΟΙΧΟΣ | Τοίχοι παντού – γύρω μας και μέσα μας. Στα σπίτια, στις αυλές, στα μουσεία, στις πόλεις, ακόμα και στις οθόνες μας. Γιατί χτίζουμε τοίχους; Μας προστατεύουν ή μας χωρίζουν; Τι θα συνέβαινε αν ένας τοίχος μπορούσε να μιλήσει; Στα εργαστήρια DOMa kids, γνωρίζουμε την έννοια του τοίχου μέσα από την ιστορία, την αρχιτεκτονική και την τέχνη. Παρατηρούμε τοίχους που φυλάνε, που χωρίζουν, αλλά και που ενώνουν. Έπειτα, πειραματιζόμαστε με σχήματα, χρώματα και υλικά για να δημιουργήσουμε τον δικό μας τοίχο. Έναν τοίχο που αφηγείται τη δική μας ιστορία. Τι θα διαλέξεις να βάλεις απ’ τη δική σου πλευρά;

▪ Σάββατο 8/11 || 11:00-13:00 & 14:00-16:00

▪ Creative Lab

▪ Κόστος 20€ ανά εργαστήριο, κρατήσεις στο https://www.tickettailor.com/events/domaeducation/1853354

Torvas Workshop – Unmuted

Τι μένει όταν οι φωνές σιωπούν; Στο Torvas Unmuted Workshop, παλιές φωτογραφίες, κρυμμένες ιστορίες και γυναίκες που βρέθηκαν πίσω από μεγάλα ονόματα μάς εμπνέουν να γράψουμε διαφορετικά. Θα εξερευνήσουμε την pop culture, την παράδοση και ζωές που μπήκαν στη σίγαση για να ανακαλύψουμε πώς μπορούμε να γράφουμε πιο δυναμικά (ή δυνατά!).

▪ Δευτέρα 10/11 || 18:00-21:00

▪ Φ

▪ Είσοδος ελεύθερη. Περιορισμένες θέσεις, απαραίτητη κράτηση με σειρά προτεραιότητας μέσω DM ή email στο [email protected].

Μια «Κυψέλη» μνήμης: Τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά ίχνη της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης

Το εργαστήριο επιχειρεί να αναδείξει την ιστορική και αρχιτεκτονική αξία της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης. Μέσα από μια διεπιστημονική, συμμετοχική και ανοιχτή εξερεύνηση του χώρου, οι συμμετέχοντες εμπλέκονται ενεργά με την παρατήρηση αρχιτεκτονικών στοιχείων, τη μελέτη αρχείων και τη συλλογή προφορικών μαρτυριών, «διαβάζοντας» τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης όχι απλώς ως ένα υλικό κατάλοιπο του παρελθόντος, αλλά ως έναν ζωντανό τόπο συλλογικής μνήμης, δημόσιας ιστορίας και πολιτιστικής αναφοράς.

▪ Τρίτη 18/11 || 18:30-20:30

▪ Creative Lab

▪ Είσοδος ελεύθερη με προκράτηση θέσης εδώ

Creating Biomaterials from Orange Peels

Ένα βιωματικό εργαστήριο όπου μεταμορφώνουμε φλούδες πορτοκαλιού σε βιώσιμα βιοϋλικά! Δημιουργούμε μικρά αντικείμενα, όπως μπολάκια και βάσεις για κεροπήγια, ανακαλύπτοντας πώς τα οργανικά «απόβλητα» μπορούν να γίνουν υλικά σχεδιασμού με αισθητική και περιβαλλοντική αξία.

▪ Σάββατο 22/11 || 13:00-15:00

▪ Creative Lab

▪ Κόστος: 20€

▪ Κράτηση θέσης με μήνυμα στο @wabisabi.lab

Polymer Clay Dates: Δημιουργικά Εργαστήρια με πηλό, από το Pink Forest

Σκουλαρίκια, μπρελόκ, χρώματα και φαντασία σε ένα δημιουργικό εργαστήριο πολυμερικού πηλού, για όσ@ ξεκινούν τώρα και όσ@ αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια τους.

▪ Δευτέρα 24/11 || 18:00-20:30

▪ Creative Lab

▪ Κόστος: 25€ (συμπεριλαμβάνεται το κόστος όλων των υλικών)

▪ Περιορισμένες θέσεις, απαραίτητη κράτηση εδώ

Candle making workshop

Το πιο μοσχομυριστό και λαχταριστό Candle Workshop έφτασε στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης! Στις 29/11 δημιουργούμε υπέροχα waxmelts και ένα μοναδικό τριμμένο μπισκότο-κερί, και στις 30/11 φτιάχνουμε βάση φυτικού κεριού σε δοχείο και την πιο αφράτη σαντιγί. Μαζί, συμμετέχοντας και στις 2 ημέρες, θα ζήσουμε μία μοναδική εμπειρία δημιουργίας 4 καταπληκτικών προϊόντων. Ενώνοντάς τα, θα συνθέσουμε το πιο λαχταριστό και μοσχομυριστό κερί για τα Χριστούγεννα!

▪ Σάββατο 29/11 || 12:00-14:00 || Μικρό φ

▪ Κυριακή 30/11 || 11:00-16:00 || Creative Lab

▪ Εισιτήρια μέσω Instagram εδώ ή στο 6980310210. Περιορισμένες θέσεις.

Pop up

Cute vibez and cozy findz

Χειροποίητα ρούχα, κοσμήματα και αξεσουάρ.

▪ Δευτέρα 3 έως Κυριακή 9/11 || 11:00-20:00

alcre.gr

Χειροποίητα νεσεσέρ, τσάντες, αξεσουάρ και μοναδικά χριστουγεννιάτικα στολίδια.

▪ Δευτέρα 3 έως Κυριακή 9/11 || 11:00-19:00

Yfadi & Andriana Bohemians

Χειροποίητα κοσμήματα και ρούχα.

▪ Δευτέρα 3 έως Κυριακή 16/11 || 10:00-21:00

Τhe beeshub

Μεγάλη συλλογή από χειροποίητα κοσμήματα, δερμάτινα αξεσουάρ, αρωματικά κεριά και μοσχομυριστά σαπούνια.

▪ Δευτέρα 10 έως Κυριακή 16/11 || 09:00-21:00

Merry Good & Vindzor

Τσάντες, νεσεσέρ, scrunchies & κοσμήματα.

▪ Δευτέρα 10 έως Κυριακή 16/11 || 10:00-21:00

Εκδόσεις Μελτέμι

Ένα pop-up store γεμάτο ιστορίες, παραμύθια, φαντασία και δημιουργούς. Βιβλία για να τα ξεφυλλίσεις, να τα αποκτήσεις, να τα μοιραστείς.

▪ Δευτέρα 17 έως Σάββατο 21/11 || Δευτ.- Παρ.10:00-21:00, Σάβ. 10:00-20:00

Dwro_Idea x Melanthie’s handmade

Χειροποίητα κεριά σόγιας και soy wax melts, χειροποίητα κοσμήματα φτιαγμένα από ιδιαίτερα υλικά όπως ατσάλι και ασήμι σε πολλές επιλογές.

▪ Δευτέρα 17 έως Κυριακή 22/11 || 10:00-21:00

Proof of Concept

Διακοσμητικά αντικείμενα, homeware, κοσμήματα, prints και όχι μόνο

▪ Δευτέρα 24 έως Κυριακή 30/11 || 11:00-19:00

Le Plou

Νέες συλλογές από ξεχωριστά αξεσουάρ και ρούχα.

▪ Δευτέρα 24/11 έως Κυριακή 7/12 || 11:00-21:00

Καταστήματα

Hōkō

Οικολογικά, βιώσιμα, εναλλακτικά προϊόντα οικιακής διακόσμησης. Βασίζεται στην ιαπωνική και σκανδιναβική εσωτερική διακόσμηση, με μια υποκείμενη γεύση από τα μέσα του αιώνα. Με κάθε προϊόν, ένα μόσχευμα φυτού είναι δώρο.

Κοινσεπ «Επανεκκίνησις»

Η «Επανεκκίνησις» είναι μία κοινωνική επιχείρηση πληροφορικής, με σκοπό να προσφέρει δωρεάν, επιδιορθωμένο τεχνολογικό εξοπλισμό σε σχολεία και φορείς που τον έχουν ανάγκη. Δώρισε το παλιό σου laptop, Η/Υ για καλό σκοπό!

ΣΚΡΙΠ

Στο φιλόξενο και ζεστό βιβλιοπωλείο ΣΚΡΙΠ, θα βρείτε τις εκδόσεις Άγρα και τις εκδόσεις Αντίποδες, με βιβλία παλιά και ξεχασμένα, καινούργια και πολυσυζητημένα. Λογοτεχνία μεταφρασμένη και ελληνική (πεζογραφία και ποίηση), θεωρία, ψυχανάλυση, πολιτικό δοκίμιο, ένα λογοτεχνικό περιοδικό και άλλα πολλά θα φιλοξενούνται στο βιβλιοπωλείο μαζί με συζητήσεις, εκδηλώσεις και σεμινάρια.

ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ Βιβλιοπωλείο Γνώσεων

Το πιο ΚΟΥΛ βιβλιοπωλείο γνώσεων βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης! Η «Γεωγραφία είναι πολύ κουλ» φέρνει το μόνιμο φυσικό της κατάστημα στην Αγορά. Ένας ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ χώρος γεμάτος βιβλία γνώσεων για γεωγραφία, ιστορία, επιστήμες, ψυχολογία και κάθε τι ενδιαφέρον! Εδώ επίσης θα βρείτε συλλεκτικό merch, επιτραπέζια και άλλα προϊόντα γνώσεων για όλες τις ηλικίες, καθώς και άλλα πολλά πολύχρωμα μικροπράγματα!

FINIKALALA

Η Finikalala είναι κάτι παραπάνω από ένα κατάστημα—είναι ένα ταξίδι πολιτισμών, χειροτεχνίας και ενδυνάμωσης. Εμπνευσμένη από την αφρικανική παράδοση και την κουλτούρα της Κένυας, η Finikalala προσφέρει μοναδικά, χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ που φέρουν την αυθεντικότητα και τη ζεστασιά της αφρικανικής τέχνης. Κάθε κομμάτι είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με γυναίκες τεχνίτριες και πωλήτριες υφασμάτων στην Κένυα, στηρίζοντας την τοπική χειροτεχνία και το δίκαιο εμπόριο. Στον χώρο μας, η ελληνική και η αφρικανική κουλτούρα συναντώνται, δημιουργώντας μια κοινότητα που γιορτάζει τη διαφορετικότητα και την αλληλεγγύη.

Modistra Hopemade

Στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης υπάρχει το κατάστημα-εργαστήριο ραπτικής «Modistra Hopemade» του Δικτύου Στήριξης Φυλακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών με μοναδικά χειροποίητα είδη για το σπίτι και αξεσουάρ σε απίθανα σχέδια και χρώματα, φτιαγμένα όλα με αγάπη, ελπίδα και φροντίδα! Αγοράζοντας το αγαπημένο σας αντικείμενο, στηρίζετε το πολύ σημαντικό έργο του Δικτύου, που εκπαιδεύει και απασχολεί αποφυλακισμένες γυναίκες στην υπέροχη τέχνη της ραπτικής.

HOKOCRAFTS

Το Hokocrafts είναι ένα συλλογικό ξυλουργείο όπου τα άτομα μοιράζονται εργαλεία, γνώσεις και πόρους για τη δημιουργία έργων ξυλουργικής. Προωθεί ένα κοινοτικό περιβάλλον, επιτρέποντας τόσο σε έμπειρους τεχνίτες όσο και σε αρχάριους να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. Τα μέλη έχουν πρόσβαση σε εξοπλισμό όπως πριόνια, τρυπάνια και τριβεία, καθώς και χώρο εργασίας για διάφορα έργα. Ο κοινόχρηστος χώρος ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις βιώσιμες πρακτικές, καθώς τα μέλη μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν υλικά και να συνεργαστούν σε μεγαλύτερα έργα.

Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα

+30 210 4400545

Πληροφορίες: [email protected]

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης

στο website dak.com.gr και στα social media Facebook / Instagram

Μην ξεχνάτε: Η μόνιμη ιστορική έκθεση του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου, «Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Φωνές | Άνθρωποι | Ιστορίες», μας περιμένει καθημερινά, με ελεύθερη είσοδο! Δευτέρα – Σάββατο 09:00-20:00 και Κυριακή 11:00-18:00, εφόσον υπάρχει εκδήλωση στον χώρο.