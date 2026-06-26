Όλα τα SUV και crossover της Toyota στην Ελλάδα – Γκάμα και τιμές

Η Toyota έχει καταφέρει να χτίσει μία από τις πιο πλήρεις γκάμες SUV και crossover της ελληνικής αγοράς, καλύπτοντας σχεδόν κάθε ανάγκη: από το αστικό, οικονομικό και υβριδικό crossover, μέχρι το οικογενειακό SUV, το plug-in hybrid, το αμιγώς ηλεκτρικό και το καθαρόαιμο 4×4.

Στην ελληνική αγορά, η γκάμα των SUV και crossover της Toyota ξεκινά από το Aygo X, περνά από τα Yaris Cross, Corolla Cross και Toyota C-HR, ανεβαίνει σε μέγεθος και χαρακτήρα με το RAV4, συνεχίζει με το αμιγώς ηλεκτρικό bZ4X, αποκτά πιο lifestyle ηλεκτρική προσέγγιση με το νέο Toyota C-HR+, ενώ στην κορυφή της βρίσκεται το Land Cruiser, ένα όνομα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.

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