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25.06.2026 12:04

Το πιο στιλάτο B-SUV τώρα με 17.590 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση

25.06.2026 12:04
GrandePanda_petrol-4

Η Fiat βάζει ξανά στο προσκήνιο ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της ιστορίας της, αυτή τη φορά με χαρακτήρα B-SUV: πιο μοντέρνο, πιο πρακτικό και πιο κοντά στις ανάγκες της σημερινής αγοράς.

Το Fiat Grande Panda είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα και σε βενζινοκίνητη έκδοση, με τιμή εκκίνησης από 17.590 ευρώ και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 120.000 χλμ.. Έτσι, το νέο B-SUV της ιταλικής μάρκας αποκτά μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θέση στην αγορά, καθώς συνδυάζει προσιτή τιμή, ξεχωριστή σχεδίαση, πρακτικότητα και την αύρα ενός ονόματος που έχει γράψει τη δική του ιστορία.

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ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 12:18
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