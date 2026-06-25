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25.06.2026 10:18

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ελληνικό για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

25.06.2026 10:18
eko_rally_acropolis_new

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από το πρωί της Πέμπτης (25/6) στην περιοχή του Ελληνικού, λόγω της διεξαγωγής της Υπερειδικής Διαδρομής του «EKO Rally Acropolis 2026».

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην ευρύτερη περιοχή πέριξ του «The Ellinikon», με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων κατά τις ώρες 08:00 έως 22:00, στις κατωτέρω οδούς:

  • Αεροπορίας, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λαμίας και εισόδου «The Ellinikon».
  • Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29ης οδού και εισόδου «The Ellinikon».

Η Τροχαία καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν για τη μετακίνησή τους μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως Μετρό, Τραμ και λεωφορεία, ενώ συστήνει να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στις Λεωφόρους Βουλιαγμένης, Αλίμου και Ποσειδώνος, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία και τροχαία ατυχήματα.

Παράλληλα, οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων και τη σχετική σήμανση για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετης κυκλοφοριακής επιβάρυνσης.

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ΠΕΜΠΤΗ 25.06.2026 10:43
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Τέλος στα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ – Γιατί το πρόγραμμα δεν πέτυχε τους στόχους του

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