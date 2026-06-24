search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 15:38
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.06.2026 14:00

Το «πράσινο DNA» πίσω από την τεχνολογία Super Hybrid System που μειώνει την κατανάλωση καυσίμου (video)

24.06.2026 14:00
SHS-KV-desktop

Το παγκόσμιο ενδιαφέρον στρέφεται στον μετασχηματισμό προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στη βιώσιμη κινητικότητα. Πιστή στη φιλοσοφία της, η Omoda & Jaecoo αξιοποιεί την τεχνολογία SHS (Super Hybrid System) που προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις κατανάλωσης καυσίμου.

Καθώς οι ανάγκες μετακίνησης και οι υποδομές διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, η εταιρεία διαμορφώνει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εξηλεκτρισμένων μοντέλων που προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε αγοράς. Σε περιοχές όπου οι υποδομές φόρτισης βρίσκονται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης, το κόστος καυσίμων παραμένει υψηλό και οι μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων αποτελούν καθημερινότητα, τα υβριδικά και τα plug-in hybrid μοντέλα προσφέρουν μια ιδιαίτερα αποτελεσματική λύση.

Στην Ευρώπη, όπου οι αυστηροί κανονισμοί για τις εκπομπές ρύπων επιταχύνουν τον εξηλεκτρισμό της αυτοκίνησης, τα υβριδικά μοντέλα καλύπτουν ιδανικά τις καθημερινές μετακινήσεις, ενώ τα plug-in hybrid συνδυάζουν μεγάλη αυτονομία με τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής οδήγησης στις σύντομες διαδρομές. Με αυτόν τον τρόπο, η γκάμα της εταιρείας ανταποκρίνεται τόσο στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, όσο και στις διαφορετικές ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών.

Η περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας SHS επιβεβαιώνεται, τόσο μέσω πιστοποιήσεων, όσο και μέσα από δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες χρήσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Jaecoo 7 SHS-Η, το οποίο πέτυχε την πρώτη παγκοσμίως αμοιβαία αναγνώριση δεδομένων άνθρακα μεταξύ Κίνας και Ευρώπης, καταγράφοντας συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα κύκλου ζωής μόλις 120,40 γρ/χλμ. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του πρώτου Latin American Super Hybrid Challenge στη Χιλή, σε διαδρομή άνω των 4000 χιλιομέτρων που περιλάμβανε αυτοκινητοδρόμους, αστικές και επαρχιακές διαδρομές, το Omoda 5 SHS-H πέτυχε σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα αυτονομίας με ένα μόνο γέμισμα καυσίμου και μέση κατανάλωση 4,22 λτ./100 χλμ. Αντίστοιχα, το Jaecoo 7 SHS-P ξεπέρασε τα 1.200 χιλιόμετρα συνδυασμένης αυτονομίας, καταγράφοντας κατανάλωση μόλις 3,07 λτ./100 χλμ. με εξαντλημένη μπαταρία.

Άλλωστε μην ξεχνάμε τον ελληνικό «Μαραθώνιο» βιωματικής οδήγησης και δοκιμής αντοχής, με αφετηρία το Διδυμότειχο και τερματισμό το ακρωτήριο Ταίναρο, με το plug-in υβριδικό Jaecoo SHS-P το οποίο διένυσε 1.504 χλμ. χωρίς ανεφοδιασμό, υπερβαίνοντας εντυπωσιακά τη θεωρητική του αυτονομία των 1.200 χλμ. Εξίσου εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα του Jaecoo 8 σε διαδρομή σχεδόν 1.500 χιλιομέτρων σε Πολωνία, Σλοβακία και Αυστρία, όπου αξιοποιήθηκε και η λειτουργία εξωτερικής παροχής ενέργειας V2L (Vehicle-to-Load), διευρύνοντας τις δυνατότητες χρήσης καθαρής ενέργειας στην καθημερινότητα.

Διαβάστε επίσης:

Το μοναδικό Skoda με τιμή κάτω από 18.000 ευρώ και 10 χρόνια εγγύηση – Τι εξοπλισμό έχει

Όλα τα value for money κινέζικα μοντέλα με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Δοκιμή Toyota C-HR+ 77 kWh 224 PS: Serious contender

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aioliko parko 112- new

ΕΛΕΤΑΕΝ: «Μαύρο» στο ΥΠΕΝ για την απαγόρευση αιολικών στο 61% της έκτασης της χώρας – Αυξάνει το κόστος ενέργειας

ebola_main
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία επιβεβαιώνει το πρώτο κρούσμα Έμπολα σε γιατρό που εργαζόταν στο Κονγκό

famellos-pierakakis-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Πιερρακάκη – Φάμελλου για δανειολήπτες: «Είστε οφσάιντ, κουνάτε και το γκολπόστ» – «Σύρεστε από την απόφαση του Αρείου Πάγου»  

leoforos-kifisou_kinisi_2406_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Κηφισού: Καραμπόλα πέντε οχημάτων – Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα προς Λαμία

norway
MEDIA

ΕΡΤ: Μοιράζει εισιτήρια για ημιτελικούς και τελικό Μουντιάλ – Τα έξοδα μετάβασης- διαμονής δεν καλύπτονται

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kargiotis_ikonostasi
ΕΛΛΑΔΑ

Απομακρύνθηκε το μνημείο για τον Αντώνη Καρυώτη στον Πειραιά - Έρευνα ζητά ο Βασίλης Κικίλιας

zots_2206_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Το σχέδιο του Ομπράντοβιτς για το 8ο αστέρι - Ποιους παίκτες φέρνει, ποιοί φεύγουν και η αλλαγή φιλοσοφίας

abramopoulos gabroglou skandamis sklavenitis
ΚΑΛΧΑΣ

Μακριά από Οκτώβριο ο Μητσοτάκης, οι ελάχιστοι Συριζαίοι του Τσίπρα και ο survivor Γαβρόγλου, ο φευγάτος Σκανδάμης, το λάθος του Αβραμόπουλου και ο Σκλαβενίτης

mosxos-7234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Θωμάς Μόσχος η μεγαλύτερη… μεταγραφή του Τσίπρα

karystianou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Τρεις ηχηρές αποχωρήσεις - Κοκοτσάκης, Παπανικολάου και Σαββίδης είπαν «αντίο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.06.2026 15:38
aioliko parko 112- new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΛΕΤΑΕΝ: «Μαύρο» στο ΥΠΕΝ για την απαγόρευση αιολικών στο 61% της έκτασης της χώρας – Αυξάνει το κόστος ενέργειας

ebola_main
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία επιβεβαιώνει το πρώτο κρούσμα Έμπολα σε γιατρό που εργαζόταν στο Κονγκό

famellos-pierakakis-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Πιερρακάκη – Φάμελλου για δανειολήπτες: «Είστε οφσάιντ, κουνάτε και το γκολπόστ» – «Σύρεστε από την απόφαση του Αρείου Πάγου»  

1 / 3