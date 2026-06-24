Το «πράσινο DNA» πίσω από την τεχνολογία Super Hybrid System που μειώνει την κατανάλωση καυσίμου (video)

Το παγκόσμιο ενδιαφέρον στρέφεται στον μετασχηματισμό προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στη βιώσιμη κινητικότητα. Πιστή στη φιλοσοφία της, η Omoda & Jaecoo αξιοποιεί την τεχνολογία SHS (Super Hybrid System) που προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις κατανάλωσης καυσίμου.

Καθώς οι ανάγκες μετακίνησης και οι υποδομές διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα, η εταιρεία διαμορφώνει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εξηλεκτρισμένων μοντέλων που προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε αγοράς. Σε περιοχές όπου οι υποδομές φόρτισης βρίσκονται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης, το κόστος καυσίμων παραμένει υψηλό και οι μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων αποτελούν καθημερινότητα, τα υβριδικά και τα plug-in hybrid μοντέλα προσφέρουν μια ιδιαίτερα αποτελεσματική λύση.

Στην Ευρώπη, όπου οι αυστηροί κανονισμοί για τις εκπομπές ρύπων επιταχύνουν τον εξηλεκτρισμό της αυτοκίνησης, τα υβριδικά μοντέλα καλύπτουν ιδανικά τις καθημερινές μετακινήσεις, ενώ τα plug-in hybrid συνδυάζουν μεγάλη αυτονομία με τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής οδήγησης στις σύντομες διαδρομές. Με αυτόν τον τρόπο, η γκάμα της εταιρείας ανταποκρίνεται τόσο στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, όσο και στις διαφορετικές ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών.

Η περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας SHS επιβεβαιώνεται, τόσο μέσω πιστοποιήσεων, όσο και μέσα από δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες χρήσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Jaecoo 7 SHS-Η, το οποίο πέτυχε την πρώτη παγκοσμίως αμοιβαία αναγνώριση δεδομένων άνθρακα μεταξύ Κίνας και Ευρώπης, καταγράφοντας συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα κύκλου ζωής μόλις 120,40 γρ/χλμ. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του πρώτου Latin American Super Hybrid Challenge στη Χιλή, σε διαδρομή άνω των 4000 χιλιομέτρων που περιλάμβανε αυτοκινητοδρόμους, αστικές και επαρχιακές διαδρομές, το Omoda 5 SHS-H πέτυχε σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα αυτονομίας με ένα μόνο γέμισμα καυσίμου και μέση κατανάλωση 4,22 λτ./100 χλμ. Αντίστοιχα, το Jaecoo 7 SHS-P ξεπέρασε τα 1.200 χιλιόμετρα συνδυασμένης αυτονομίας, καταγράφοντας κατανάλωση μόλις 3,07 λτ./100 χλμ. με εξαντλημένη μπαταρία.

Άλλωστε μην ξεχνάμε τον ελληνικό «Μαραθώνιο» βιωματικής οδήγησης και δοκιμής αντοχής, με αφετηρία το Διδυμότειχο και τερματισμό το ακρωτήριο Ταίναρο, με το plug-in υβριδικό Jaecoo SHS-P το οποίο διένυσε 1.504 χλμ. χωρίς ανεφοδιασμό, υπερβαίνοντας εντυπωσιακά τη θεωρητική του αυτονομία των 1.200 χλμ. Εξίσου εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα του Jaecoo 8 σε διαδρομή σχεδόν 1.500 χιλιομέτρων σε Πολωνία, Σλοβακία και Αυστρία, όπου αξιοποιήθηκε και η λειτουργία εξωτερικής παροχής ενέργειας V2L (Vehicle-to-Load), διευρύνοντας τις δυνατότητες χρήσης καθαρής ενέργειας στην καθημερινότητα.

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