Το μικρό αυτοκίνητο πόλης των 15.990 ευρώ που ταπεινώνει τον ανταγωνισμό – Νο1 σε πωλήσεις

Σε μια αγορά που έχει γεμίσει SUV, crossover και ηλεκτρικά κάθε μεγέθους, τα πραγματικά μικρά αυτοκίνητα πόλης παραμένουν μια από τις πιο τίμιες και λογικές επιλογές για τον Έλληνα οδηγό.

Κερδίζουν γιατί κάνουν καλά τα απλά και καθημερινά: κινούνται εύκολα, παρκάρουν παντού, καίνε λίγο και κρατούν το κόστος αγοράς σε επίπεδα που ακόμη βγάζουν νόημα. Το Kia Picanto είναι σήμερα ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της λογικής. Με τιμή που ξεκινά από 15.990 ευρώ, 7ετή εργοστασιακή εγγύηση και μια εικόνα που απέχει αρκετά από το «βασικό μικρό πόλης» του παρελθόντος, το κορεατικό μοντέλο δεν παίζει απλώς στην κατηγορία Α.

Την έχει κάνει σχεδόν δική του υπόθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινομήσεων έως και τον Μάιο του 2026, το Picanto μετρά 1.601 ταξινομήσεις στην κατηγορία Α, με μερίδιο 53,51%, αφήνοντας πίσω του το Fiat Panda με 925 μονάδες και το Hyundai i10 με 376 μονάδες. Ακόμη και σε επίπεδο Μαΐου, το Picanto ήταν πρώτο με 630 ταξινομήσεις και μερίδιο 54,40%.

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