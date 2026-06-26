search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 14:40
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

26.06.2026 13:30

Το μικρό αυτοκίνητο πόλης των 15.990 ευρώ που ταπεινώνει τον ανταγωνισμό – Νο1 σε πωλήσεις

26.06.2026 13:30
kia-picanto-gtline-dynamic-digital-1920×1080-003-jpg

Σε μια αγορά που έχει γεμίσει SUV, crossover και ηλεκτρικά κάθε μεγέθους, τα πραγματικά μικρά αυτοκίνητα πόλης παραμένουν μια από τις πιο τίμιες και λογικές επιλογές για τον Έλληνα οδηγό.

Κερδίζουν γιατί κάνουν καλά τα απλά και καθημερινά: κινούνται εύκολα, παρκάρουν παντού, καίνε λίγο και κρατούν το κόστος αγοράς σε επίπεδα που ακόμη βγάζουν νόημα. Το Kia Picanto είναι σήμερα ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της λογικής. Με τιμή που ξεκινά από 15.990 ευρώ, 7ετή εργοστασιακή εγγύηση και μια εικόνα που απέχει αρκετά από το «βασικό μικρό πόλης» του παρελθόντος, το κορεατικό μοντέλο δεν παίζει απλώς στην κατηγορία Α.

Την έχει κάνει σχεδόν δική του υπόθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινομήσεων έως και τον Μάιο του 2026, το Picanto μετρά 1.601 ταξινομήσεις στην κατηγορία Α, με μερίδιο 53,51%, αφήνοντας πίσω του το Fiat Panda με 925 μονάδες και το Hyundai i10 με 376 μονάδες. Ακόμη και σε επίπεδο Μαΐου, το Picanto ήταν πρώτο με 630 ταξινομήσεις και μερίδιο 54,40%.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης

Η MG MOTOR ανακοινώνει οργανωτικές αλλαγές στην δομή της εταιρείας

Το πιο στιλάτο B-SUV τώρα με 17.590 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση

Απίστευτα πράγματα: Η τροχαία σταμάτησε οδηγό και διαπίστωσε ότι είχε ανοιχτά 34 κουτιά μπίρας (Photo)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea_smyrni_00
Χωρίς κατηγορία

Βόλτα Μητσοτάκη – Κυρανάκη στη Νέα Σμύρνη: Εμείς συνεχίζουμε να τρέχουμε

siemens-9
ADVERTORIAL

Siemens: “Design the future, Together” – Εκδήλωση για τα Ή/Μ μελετητικά & τεχνικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη με επίκεντρο τις τεχνολογίες για κτήρια και βιομηχανία

3xronos-aggelos
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 3χρονου στην Κρήτη: «Ο σύντροφός μου έλεγε ότι τον έκαιγε για να βάλει μυαλό» – Εφιαλτική κατάθεση της μητέρας

skorda1-new
MEDIA

Φαίη Σκορδά: Τίτλοι τέλους για το «Buongiorno» – «Μπορεί και να ξανασυναντηθούμε» (Video)

etad_2606
Χωρίς κατηγορία

ΕΤΑΔ: Σε τροχιά αξιοποίησης και το «Ξενία Κομοτηνής» – Η «MECCANICA GROUP S.A.» πλειοδότης για την 40ετή μίσθωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος κηρύσσει πόλεμο στα μετρητά για να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή

avramopoulos – varoyfakis- papamimikos- kairidis- new
ΚΑΛΧΑΣ

Η «Sputnik moment» του Μαξίμου, το SOS για ακρίβεια, ο Αβραμόπουλος, η απρέπεια Βαρουφάκη, ο δραστήριος Παπαμιμίκος και ο εκνευρισμένος Καιρίδης  

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

volos limani – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τίτλοι τέλους για το LNG στον Βόλο – Μεγάλη νίκη για Περιφέρεια Θεσσαλίας και κατοίκους

germania
ΚΟΣΜΟΣ

Επική τάπα Γερμανίδας βουλευτή σε στέλεχος της Ακροδεξιάς: Τον συνέκρινε με… κλειτορίδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 14:38
nea_smyrni_00
Χωρίς κατηγορία

Βόλτα Μητσοτάκη – Κυρανάκη στη Νέα Σμύρνη: Εμείς συνεχίζουμε να τρέχουμε

siemens-9
ADVERTORIAL

Siemens: “Design the future, Together” – Εκδήλωση για τα Ή/Μ μελετητικά & τεχνικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη με επίκεντρο τις τεχνολογίες για κτήρια και βιομηχανία

3xronos-aggelos
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 3χρονου στην Κρήτη: «Ο σύντροφός μου έλεγε ότι τον έκαιγε για να βάλει μυαλό» – Εφιαλτική κατάθεση της μητέρας

1 / 3