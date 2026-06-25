Απίστευτα πράγματα: Η τροχαία σταμάτησε οδηγό και διαπίστωσε ότι είχε ανοιχτά 34 κουτιά μπίρας (Photo)

Μπροστά σε απίστευτο θέαμα βρέθηκαν άνδρες της Τροχαίας που σταμάτησαν οδηγό για έλεγχο, καθώς ο άνθρωπος αυτός είχε μέσα στο αυτοκίνητό του δεκάδες ανοιχτά κουτιά μπίρας.

Το περιστατικό συνέβη στον αυτοκινητόδρομο Interstate 75, στην κομητεία Πάσκο της Φλόριντα, όταν ένα Honda Civic προσπέρασε περιπολικό κινούμενο με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 144 χιλιόμετρα την ώρα. Οι αστυνομικοί ακολούθησαν το όχημα και προχώρησαν σε έλεγχο, διαπιστώνοντας ότι στο κάθισμα του συνοδηγού υπήρχαν δεκάδες ανοιχτά κουτιά μπίρας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο αριθμός τους έφτανε τα 34. Ο οδηγός, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 33χρονος Κόνορ Ουίλιαμ Παρέιντ, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ποσοστό αλκοόλ στο αίμα 0,117%, σημαντικά υψηλότερο από το νόμιμο όριο της πολιτείας της Φλόριντα, το οποίο ανέρχεται σε 0,08%.

Μετά τον έλεγχο, ο Παρέιντ συνελήφθη και μεταφέρθηκε στις φυλακές της κομητείας Πάσκο, αντιμετωπίζοντας κατηγορία πλημμεληματικού χαρακτήρα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ η Τροχαία της Φλόριντα δημοσιοποίησε φωτογραφία από το εσωτερικό του οχήματος, όπου διακρίνονται δεκάδες κουτιά μπύρας στο κάθισμα του συνοδηγού.

Διαβάστε επίσης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ελληνικό για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις

Το «πράσινο DNA» πίσω από την τεχνολογία Super Hybrid System που μειώνει την κατανάλωση καυσίμου (video)

Το μοναδικό Skoda με τιμή κάτω από 18.000 ευρώ και 10 χρόνια εγγύηση – Τι εξοπλισμό έχει