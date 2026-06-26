Καύσωνας στην Ευρώπη: 150 εκατ. άνθρωποι αντιμέτωποι σήμερα με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών

Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου.

Γαλλία: 55 άνθρωποι έχουν πνιγεί – 46.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα – Προς αναβολή το Pride

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα, όπου τα δύο τρίτα της χώρας είναι σε υψηλό συναγερμό, ανήλθε σε 55, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική κυβέρνηση εκφράζοντας φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

Ο αριθμός των περιστατικών και επισκευών βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι αυξημένος στη Γαλλία, κινητοποιώντας περίπου 1.000 τεχνικούς της Enedis, που ανέφεραν 46.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα σήμερα στις 09:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας), κυρίως στο δυτικό τμήμα της περιοχής του Παρισιού και στην περιοχή του Μπορντό (νοτιοδυτικά).

Με 61 διοικητικές περιφέρειες να είναι σε ύψιστο συναγερμό, ο καύσωνας υποχωρεί ελαφρά σήμερα στη Γαλλία, μετά τη χθεσινή κορύφωση, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Météo France, όταν ίσχυε ‘κόκκινη’ προειδοποίηση για 72 διοικητικές περιφέρειες. Έως αύριο, Σάββατο, το πρωί αναμένεται σταδιακή βελτίωση σε 14 διοικητικές περιφέρειες.

Παράλληλα, η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε από τους διοργανωτές της Πορείας Περηφάνιας (Pride March), που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο, να την αναβάλουν λόγω των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών που ασκούν πιέσεις στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης και στα νοσοκομεία στη γαλλική πρωτεύουσα, διαφορετικά η αστυνομία θα την απαγορεύσει η ίδια.

Ολλανδία: Σπάνιος «κόκκινος» συναγερμός

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ολλανδίας εξέδωσε για πρώτη φορά «κόκκινο» συναγερμό για τον καύσωνα, που θα είναι σε ισχύ σήμερα σε μεγάλο τμήμα της χώρας, με θερμοκρασίες που μπορεί να φθάσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ελβετία: Έσπασε ρεκόρ μετά από 80 χρόνια

Η Ελβετία κατέρριψε το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο που είχε καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια στη χώρα, με 38 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται χθες, Πέμπτη, στη Βασιλεία, στο βόρειο τμήμα.

Το προηγούμενο ρεκόρ για αυτόν τον μήνα είχε σημειωθεί το 1947, με 36,9 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία.

Ηνωμένο Βασίλειο: Νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για τον Ιούνιο

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέρριψε εκ νέου χθες, Πέμπτη, το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο, με 36,4 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται στο Γιόβιλτον, στη νοτιοδυτική Αγγλία, έγινε γνωστό από τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας Met Office.

Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται «αναμφισβήτητα» για την ένταση του καύσωνα

Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται «αναμφισβήτητα» για την ένταση του καύσωνα που πλήττει τη δυτική Ευρώπη, ένα φαινόμενο που θα ήταν σχεδόν αδύνατο πριν από 50 χρόνια, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μελέτης της ομάδας επιστημόνων του World Weather Attribution (WWA) που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Οι ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες στη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύκτας θα ήταν «ουσιαστικά αδύνατες» την ίδια περίοδο το 1976 – μια χρονιά που επίσης παρατηρήθηκε καύσωνας–, σύμφωνα με τους επιστήμονες που εξετάζουν κατά πόσο η ανθρωπογενής κλιματική απορρύθμιση ευθύνεται για τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα.

Διαβάστε επίσης:

Καύσωνας στη Γαλλία: Στους 55 οι νεκροί από πνιγμό – Φόβοι ότι ο αριθμός θα αυξηθεί

Μελέτη-σοκ: Πώς η κλιματική κρίση έφερε στην Ευρώπη φονικούς καύσωνες

Γαλλία: Ο καύσωνας «έκλεισε» και πυρηνικό σταθμό