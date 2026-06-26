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26.06.2026 11:11

Καύσωνας στη Γαλλία: Στους 55 οι νεκροί από πνιγμό – Φόβοι ότι ο αριθμός θα αυξηθεί

26.06.2026 11:11
gallia-kafsonas

Ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα ανήλθε σε 55, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική κυβέρνηση, εκφράζοντας φόβους ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα δύο τρίτα της χώρας βρίσκονται σε υψηλό συναγερμό λόγω των αφόρητα υψηλών θερμοκρασιών.

Η ανακοίνωση της υπουργού Αθλητισμού

«Χθες βράδυ, ήμασταν στους 55 πνιγμούς, αλλά φοβόμαστε ότι η κατάσταση δεν θα εξελιχθεί καλά», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού, Μαρινά Φεραρί, μιλώντας στο franceinfo tv.

Περισσότεροι από 51 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με τις υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που οδηγεί, ιδίως τους νέους, να αναζητούν δροσιά πηγαίνοντας για κολύμπι.

Επικίνδυνα ή μη επιτηρούμενα σημεία

Όπως αναφέρεται, πολλοί αναζητούν δροσιά και σε σημεία που είναι επικίνδυνα ή όπου δεν υπάρχει επίβλεψη, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των αρχών για πιθανή αύξηση του απολογισμού.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 11:32
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