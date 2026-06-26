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26.06.2026 10:57

Μελέτη-σοκ: Πώς η κλιματική κρίση έφερε στην Ευρώπη φονικούς καύσωνες

26.06.2026 10:57
vretania-kafsonas

Η κλιματική αλλαγή ευθύνεται «αναμφισβήτητα» για την πρωτοφανή ένταση του καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Πρόκειται για ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο που θα ήταν σχεδόν αδύνατο να συμβεί πριν από 50 χρόνια, σύμφωνα με τα σοκαριστικά συμπεράσματα μελέτης της επιστημονικής ομάδας World Weather Attribution (WWA) που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Οι ιδιαίτερα αυξημένες θερμοκρασίες, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας, θα ήταν «ουσιαστικά αδύνατες» την ίδια περίοδο το 1976 – μια χρονιά που επίσης είχε καταγραφεί μεγάλος καύσωνας. Οι επιστήμονες, εξετάζοντας το βαθμό στον οποίο η ανθρωπογενής κλιματική απορρύθμιση ευθύνεται για τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, καταλήγουν σε εφιαλτικά συμπεράσματα για το μέλλον του πλανήτη.

Σύγκριση με το παρελθόν: +3,5°C πάνω από τον καύσωνα του 1976

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ειδικών, ένα αντίστοιχο κύμα καύσωνα το 1976 θα συνοδευόταν από θερμοκρασίες:

  • Κατά 3,5°C χαμηλότερες κατά τη διάρκεια της ημέρας.
  • Κατά 2,4°C χαμηλότερες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα τελευταία 50 χρόνια, κατά τα οποία η θερμοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί κατά 1,1°C, η πιθανότητα ενός τέτοιου καύσωνα έχει αλλάξει τρομερά. Αυτό το επεισόδιο δεν θα μπορούσε να συμβεί τον Ιούνιο χωρίς την κλιματική αλλαγή», τόνισε χαρακτηριστικά ο Θίοντορ Κίπινγκ από το Imperial College του Λονδίνου, ένας εκ των συντακτών της έρευνας.

Η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται στο «κόκκινο» εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα, εξαιτίας μιας γιγαντιαίας μάζας θερμού αέρα από την Αφρική, η οποία συμπιέζεται από υψηλές πιέσεις. Όπως εξήγησε η Φριντερίκε Ότο, επίσης από το Imperial College, το ίδιο το μετεωρολογικό φαινόμενο δεν είναι ασυνήθιστο, αλλά οι ακραίες θερμοκρασίες που το συνοδεύουν αποτελούν ξεκάθαρο προϊόν της ανθρωπογενούς παρέμβασης.

Γιατί ο φετινός καύσωνας είναι «δυσάρεστος και επικίνδυνος»

Η κλιματική κρίση τροφοδοτείται ασταμάτητα από την εκτεταμένη χρήση ορυκτών καυσίμων (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και την αποψίλωση των δασών.

Στη νέα τους έκθεση, οι Ευρωπαίοι επιστήμονες συνέκριναν τα τρέχοντα μετεωρολογικά δεδομένα με ιστορικά στοιχεία από το 1976 και το 2003. Παρότι η μελέτη δημοσιεύθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και δεν έχει προλάβει να αξιολογηθεί από ομότιμους ερευνητές (peer review), η ομάδα υπογραμμίζει ότι η μεθοδολογία της είναι ήδη πλήρως επικυρωμένη από την επιστημονική κοινότητα.

Τα στατιστικά στοιχεία σοκάρουν:

  • Οι θερμές νύχτες είναι πλέον 100 φορές πιο πιθανές σε σχέση με τον φονικό καύσωνα του 2003.
  • Οι αιχμές της ζέστης (τα pick της ημέρας) είναι 10 φορές πιο πιθανές.
  • Ο παράγοντας Ελ Νίνιο αποκλείστηκε πλήρως από το να έχει διαδραματίσει ρόλο σε αυτό το κύμα καύσωνα.

Η Φριντερίκε Ότο συμπλήρωσε πως η «θερμική καταπόνηση» –ο συνδυασμός δηλαδή των ακραίων θερμοκρασιών με τα υψηλά επίπεδα υγρασίας– μετατρέπει αυτό το κύμα ζέστης σε μια άκρως επικίνδυνη κατάσταση για την ανθρώπινη ζωή.

Πάνω από 60.000 θάνατοι στους καύσωνες του 2022

Τα δεδομένα της έκθεσης δείχνουν ότι σχεδόν το 45% των 854 πόλεων που αναλύθηκαν σε 30 ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη καταρρίψει ή βρίσκονται προ των πυλών να ισοπεδώσουν κάθε ιστορικό ρεκόρ θερμικής καταπόνησης.

Η ανάλυση του WWA κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, οι οποίες τώρα αρχίζουν να γίνονται ορατές. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με παλαιότερες επιστημονικές έρευνες, περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ευρώπη από αίτια που σχετίζονται με την ακραία ζέστη κατά τη διάρκεια των καυσώνων του 2022.

«Δεν κάνουμε αρκετά για να επιβραδύνουμε τον ρυθμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Όσο αυτή η τάση συνεχίζεται, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να βλέπουμε θερμοκρασίες ρεκόρ να καταρρίπτονται όλο και πιο συχνά», προειδοποίησε η Κλερ Μπαρνς, ερευνήτρια στο Imperial College, υπενθυμίζοντας ότι η Ευρώπη παραμένει η ήπειρος που θερμαίνεται με τους ταχύτερους ρυθμούς παγκοσμίως.

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