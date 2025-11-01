Αφορμή πολέμου για το ΠΑΣΟΚ τα ΕΛΤΑ – Οι περιοδείες Ανδρουλάκη και οι δύσκολες ισορροπίες

Για μια αιφνιδιαστική απόφαση, χωρίς καμία διαβούλευση έκανε λόγο στο άκουσμα της είδησης ότι κλείνουν 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την χώρα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, ζητώντας παράλληλα να έρθει άμεσα στη Βουλή ο Πρόεδρος του Υπερταμείου και οι συναρμόδιοι Υπουργοί προκειμένου να ενημερώσουν τα μέλη της επιτροπής.

Για την Χαριλάου Τρικούπη το κλείσιμο των ΕΛΤΑ αποτελεί αφορμή πολέμου με την κυβέρνηση καθώς το συνδέουν με το δημογραφικό, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί από τη μια πλευρά να λέει ο Πρωθυπουργός ότι είναι προτεραιότητα να μείνει κόσμος στην περιφέρεια και από την άλλη να κλείνουν τράπεζες, να κλείνουν τα ΕΛΤΑ και όλα όσα διαμορφώνουν ένα δίχτυ κοινωνικής συνοχής. “Εμάς μας ενδιαφέρει να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι και η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία. Να γνωρίζουμε ότι θα εξακολουθεί ο συνταξιούχος να μπορεί να παίρνει την σύνταξη του χωρίς να πληρώνει, εκεί που την έπαιρνε έως τώρα. Και μας νοιάζει να βρεθεί και ο τρόπος να μην ερημώσει η περιφέρεια” δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.

Σχέδιο ιδιωτικοποίησης πίσω από το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

Στην Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τους εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ, είτε για απολύσεις είτε για μετακινήσεις σε καταστήματα πολύ μακρινά από τα μέρη που ζουν. Βλέπουν επίσης πίσω από τις κινήσεις της κυβέρνησης σχέδιο ιδιωτικοποίησης των ΕΛΤΑ. “Κλείνουν ουσιαστικά τα ΕΛΤΑ. Έρχεται και η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ. Σε λίγο μπορεί και η Αστυνομία να γίνει ιδιωτική! Έχουμε μια Κυβέρνηση που μισεί κάθε έννοια του δημόσιου χώρου και των κοινωνικών υπηρεσιών” αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτηση του το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Θόδωρος Μαργαρίτης.

Περιοδείες Ανδρουλάκη με έμφαση στους αγρότες στον απόηχο του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις περιοδείες σε όλη την Ελλάδα δίνοντας έμφαση στους αγρότες που ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σειρά αυτό το Σαββατοκύριακο έχει η Θεσσαλία, σήμερα Σάββατο θα επισκεφτεί την αγορά στο Μουζάκι Καρδίτσας και αγρότες στα Τρίκαλα ενώ στις 16:30 στη Λάρισα θα πραγματοποιηθεί μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ με θέμα “Πανεθνικός διάλογος για τον πρωτογενή τομέα” που θα κλείσει με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Την Κυριακή θα συνεχίσει στη Μαγνήσια όπου θα συναντηθεί με κτηνοτρόφους και αγρότες. Αντίστοιχη πίεση θα ασκηθεί στην κυβέρνηση και στη Βουλή με το ΠΑΣΟΚ να υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προστατεύει τους εμπλεκόμενους Υπουργούς του και κάνει ότι μπορεί για να μην κληθούν κρίσιμοι μάρτυρες στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δύσκολες ισορροπίες την Δευτέρα στην πρώτη συνεδρία της ΚΟΕΣ

Τα δύσκολα για τις ισορροπίες στο κόμμα ξεκινούν την Δευτέρα όπου θα συγκληθεί για πρώτη φορά η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, μετά τις αιχμές Γερουλάνου και Διαμαντοπούλου για τον Νίκο Ανδρουλάκη, την παραίτηση εξπρές του Γιώργου Παπαβασιλείου και την απουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου για την οποία δέχθηκε έντονη κριτική. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χάρης Δούκας που έχει μιλήσει για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που σφιχταγκαλιάζονται με την ΝΔ, θα απουσιάζει στη Βραζιλία. Συνεργάτες του λένε ότι το πρόγραμμα του ήταν γνωστό αλλά δεν άλλαξε η ημερομηνία της συνεδρίασης.

