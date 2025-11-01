Briq: Ισχυρή άνοδος μεγεθών στο 9μηνο λόγω συγχώνευσης με την Intercontinental International

Σημαντική βελτίωση σε όλα τα βασικά οικονομικά της μεγέθη παρουσίασε η Briq Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. στο εννεάμηνο του 2025, αποτέλεσμα της συγχώνευσης με απορρόφηση της Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (ICI).

Η εταιρεία κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 46%, με τα μισθώματα να διαμορφώνονται στα 16,4 εκατ. ευρώ, έναντι 11,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Τα EBITDA (χωρίς τα κέρδη από αναπροσαρμογή ακινήτων) ενισχύθηκαν κατά 53% σε 14,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA (Adj. EBITDA) αυξήθηκαν κατά 40%, στα 13,3 εκατ. ευρώ.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η άνοδος στα κέρδη προ φόρων (EBT), τα οποία ενισχύθηκαν κατά 88%, στα 10,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους χωρίς την επίδραση αναπροσαρμογών διπλασιάστηκαν, σημειώνοντας αύξηση 104% στα 9,4 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 80%, στα 8,3 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,204 ευρώ, αυξημένα κατά 57%, ενώ τα προσαρμοσμένα διαμορφώθηκαν σε 0,181 ευρώ (+39%).

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, το χαρτοφυλάκιο της Briq περιελάμβανε 54 ακίνητα συνολικής εύλογης αξίας 283 εκατ. ευρώ, έναντι 57 ακινήτων αξίας 285 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2024. Κατά το εννεάμηνο, η εταιρεία προχώρησε σε τρεις πωλήσεις ακινήτων —δύο ορόφους γραφείων στον Πύργο Αθηνών και ένα κτίριο στην οδό Χάρητος 3 στο Κολωνάκι— αποκομίζοντας υπεραξία 4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,3 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν στη χρήση 2025.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου, με στόχο τη διοχέτευση κεφαλαίων σε τομείς με υψηλότερες αποδόσεις και προοπτικές υπεραξίας μέσω νέων αποκτήσεων και αναπτύξεων ακινήτων.

Ενίσχυση ρευστότητας και ιδίων κεφαλαίων

Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) αυξήθηκαν κατά 66%, στα 7,8 εκατ. ευρώ, έναντι 4,7 εκατ. ευρώ το 2024.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025, τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 6,9 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε στα 122,5 εκατ. ευρώ (από 128,7 εκατ. ευρώ), με LTV 43,1% και Net LTV 40,7%.

Τα ίδια κεφάλαια (NAV) αυξήθηκαν κατά 5,9%, στα 161,5 εκατ. ευρώ, παρά τη διανομή μερίσματος 6 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκε στις 29 Μαΐου 2025. Η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/μετοχή) διαμορφώθηκε σε 3,51 ευρώ, έναντι 3,43 ευρώ στα τέλη του 2024, λαμβάνοντας υπόψη και την αύξηση του αριθμού μετοχών από το scrip dividend.

Η διοίκηση της Briq Properties εκτιμά ότι τα έσοδα από μισθώματα για το σύνολο του 2025 θα κινηθούν μεταξύ 21 και 22 εκατ. ευρώ, με βελτιωμένα περιθώρια κέρδους και υψηλότερες μερισματικές αποδόσεις για τους μετόχους.

Για το υπόλοιπο της χρήσης, προτεραιότητα αποτελεί η βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου, μέσω πωλήσεων μη στρατηγικών ακινήτων και επενδύσεων σε νέους τομείς που προσφέρουν αυξημένη απόδοση και προοπτικές υπεραξίας.

