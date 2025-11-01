Διατηρούνται οι αδικίες, ελάχιστες οι ελαφρύνσεις στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, λέει η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Παρά τις εξαγγελίες για ουσιαστική φορολογική ανακούφιση και «δίκαιη ανάπτυξη», το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, όπως επισημαίνει η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ), φαίνεται να αφήνει περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

Οι αλλαγές υπόσχονται στήριξη στα χαμηλότερα εισοδήματα, ωστόσο, στην πράξη, η ελάφρυνση αποδεικνύεται ανεπαρκής και αποσπασματική. Οι χαμηλόμισθοι και οι συνταξιούχοι βλέπουν μικρές ή μηδενικές διαφορές, οι ελεύθεροι επαγγελματίες παραμένουν εγκλωβισμένοι στη φορολόγηση τεκμαρτών εισοδημάτων, ενώ η απουσία τιμαριθμικής προσαρμογής στη φορολογική κλίμακα σημαίνει πως κάθε αύξηση αποδοχών οδηγεί σε σιωπηρή αύξηση φόρων.

Την ίδια στιγμή, η ΟΚΕ προειδοποιεί πως η επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού μπορεί να εξανεμίσει το όποιο πρόσκαιρο όφελος. Το αποτέλεσμα είναι ένα νομοσχέδιο που, παρά τις διορθώσεις, δεν αγγίζει τις βαθύτερες αδικίες του φορολογικού συστήματος – ένα σύστημα που εξακολουθεί να πιέζει τους πολλούς για να ισορροπεί τους αριθμούς.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ), στη γνωμοδότησή της για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, καταγράφει περιορισμένα οφέλη και διατηρούμενες στρεβλώσεις, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι οι αλλαγές θα ενισχύσουν τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Σύμφωνα με την ΟΚΕ, το νομοσχέδιο δεν επιφέρει ουσιαστική φορολογική ανακούφιση, καθώς η βασική αρχιτεκτονική της κλίμακας παραμένει αμετάβλητη. Ο συντελεστής 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ δεν μεταβάλλεται, ενώ το επόμενο κλιμάκιο, των 10.000 έως 20.000 ευρώ, εξακολουθεί να επιβαρύνεται δυσανάλογα, ακόμη και μετά τη μικρή μείωση του φόρου από 22% σε 20%. Έτσι, όπως επισημαίνει η Επιτροπή, οι ελαφρύνσεις περιορίζονται σε ελάχιστους φορολογούμενους, ενώ για τους περισσότερους το όφελος είναι οριακό.

Η ΟΚΕ τονίζει επίσης ότι οι χαμηλόμισθοι, οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης – κυρίως γυναίκες και μητέρες – παραμένουν ουσιαστικά εκτός φορολογικής ελάφρυνσης. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η απουσία τιμαριθμικής προσαρμογής στη φορολογική κλίμακα επιτείνει την αδικία, αφού ο πληθωρισμός έχει ήδη μειώσει σημαντικά την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Με τον τρόπο αυτό, σημειώνει η ΟΚΕ, η πολιτεία ουσιαστικά «αυξάνει σιωπηρά τη φορολογία» κάθε φορά που οι μισθοί προσαρμόζονται στο αυξημένο κόστος ζωής.

Αρνητικά σχολιάζεται και η αναμενόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026, που, όπως εκτιμά η ΟΚΕ, θα οδηγήσει αρκετούς εργαζόμενους σε υψηλότερο φορολογικό συντελεστή, εξανεμίζοντας το όποιο όφελος των νέων ρυθμίσεων. «Οι ελαφρύνσεις θα αποδειχθούν προσωρινές και μάλλον λογιστικές παρά ουσιαστικές», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η ΟΚΕ διαπιστώνει ότι το όφελος είναι πρακτικά ανύπαρκτο, καθώς οι μειωμένοι συντελεστές θα ισχύσουν μετά το 2027, ενώ παραμένει ο τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την Επιτροπή, είναι να διαιωνίζεται ένα σύστημα αδικιών, που πλήττει δυσανάλογα τους μικρομεσαίους επαγγελματίες, την ώρα που οι τιμές και οι έμμεσοι φόροι επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την καθημερινότητά τους.

Η ΟΚΕ επισημαίνει ότι το φορολογικό πλαίσιο παραμένει επιφανειακό και αποσπασματικό, χωρίς μακροπρόθεσμη στρατηγική για δικαιότερη κατανομή βαρών. Παρά τις εξαγγελίες για μεταρρυθμίσεις, αναφέρει πως η κυβέρνηση δεν αγγίζει τις δομικές αδυναμίες του συστήματος, διατηρώντας ένα πλαίσιο που δεν ευνοεί την κοινωνική ισορροπία ούτε την οικονομική ανάπτυξη.

Στο συμπέρασμά της, η ΟΚΕ καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστική αναθεώρηση της φορολογικής πολιτικής, με τιμαριθμική προσαρμογή των κλιμακίων, ενίσχυση της προοδευτικότητας και μείωση των έμμεσων φόρων, ώστε το φορολογικό σύστημα να γίνει δικαιότερο, διαφανέστερο και κοινωνικά αποτελεσματικό. Μέχρι τότε, όπως υπογραμμίζει, η πολυδιαφημισμένη «φορολογική ελάφρυνση» θα παραμένει περισσότερο υπόσχεση, παρά πραγματικότητα.

