search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 14:47
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.11.2025 12:34

Τσουκαλάς: Οι αγρότες δεν έχουν πια να περιμένουν τίποτα από τον Μητσοτάκη

02.11.2025 12:34
tsoukalas_1903_1460-820_new

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, προχώρησε σε δηλώσεις με αφορμή την ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να μεταμφιέσει σε «μεταρρυθμιστική προσπάθεια» την ολιγωρία, την έλλειψη λογοδοσίας, τα νομοθετικά κενά και την έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού για τη διασφάλιση των αγροτικών ενισχύσεων», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, σημειώνει ότι ο πρωθυπουργός «αναφέρεται στην προσπάθεια «επιτάχυνσης» των καταβολών, ενώ ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μη έγκαιρη πίστωση των αγροτικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων». «Η χώρα μας με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη στις 31 Οκτωβρίου ήταν η ευρωπαϊκή εξαίρεση, που δεν πλήρωσε το 50% της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες της. Οι μη καταβληθείσες υποχρεώσεις από πέρυσι αγγίζουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ», τονίζει. Προσθέτει ότι επιπλέον «την ώρα που με την ανερμάτιστη πολιτική του έχει φέρει τον πρωτογενή τομέα σε αδιέξοδο, οι συνεργάτες του χαρακτηρίζουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ‘βολεμένους που ξεβολεύτηκαν».

Καταληκτικά, ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι «οι αγρότες δεν έχουν πια να περιμένουν τίποτα από τον κ. Μητσοτάκη» και ότι «η αλλαγή σελίδας για τον πρωτογενή τομέα είναι επιτακτική». «Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχουν ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο ανάταξης του αγροτικού τομέα. Όχι, αλλά πειράματα», σημειώνει.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για Ένοπλες Δυνάμεις: Η φροντίδα των στελεχών τους αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα μας

Ο Ανδρουλάκης άναψε ξανά τις μηχανές του ΠΑΣΟΚ με περιοδείες, εκδηλώσεις και πυρά στον Μητσοτάκη

Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για ειρήνη και ευημερία στη Μέση Ανατολή»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xaritatos_revi
MEDIA

Χαριτάτος για Ρέβη: «Όταν πηγαίνεις σε ένα κανάλι που δεν γνωρίζεις τις ισορροπίες, θα σου προκύψουν απρόοπτα»

nighria nekroi epithesi- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: «Ευπρόσδεκτη η αμερικανική βοήθεια αν γίνεται σεβαστή η εδαφική μας ακεραιότητά»

epstein prigkipas andrew 7650-new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: «Όπου φύγει φύγει» για το Άμπου Ντάμπι σε πολυτελή βίλα μετά τις αποκαλύψεις με τον Έπσταϊν

petsas_stelios_vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέτσας για τα ΕΛΤΑ: «Το ένα λάθος δεν διορθώνεται με ένα άλλο, επιβάλλεται επανεξέταση»

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Είμαι δήμαρχος αλλά και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ – «Δεν θέλουν να μιλάω, αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες - Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις...ισορροπίες του κράτους

sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα ο Γιάννης Λάλας που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 14:45
xaritatos_revi
MEDIA

Χαριτάτος για Ρέβη: «Όταν πηγαίνεις σε ένα κανάλι που δεν γνωρίζεις τις ισορροπίες, θα σου προκύψουν απρόοπτα»

nighria nekroi epithesi- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: «Ευπρόσδεκτη η αμερικανική βοήθεια αν γίνεται σεβαστή η εδαφική μας ακεραιότητά»

epstein prigkipas andrew 7650-new
ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: «Όπου φύγει φύγει» για το Άμπου Ντάμπι σε πολυτελή βίλα μετά τις αποκαλύψεις με τον Έπσταϊν

1 / 3