Η Ολυμπία Οδός επιτυγχάνει πλήρη εκσυγχρονισμό του φωτισμού

03.11.2025 17:03
olympia-odos

Η Ολυμπία Οδός ολοκλήρωσε έναν εκσυγχρονισμό μεγάλης κλίμακας ολόκληρου του συστήματος φωτισμού της, καλύπτοντας τις σήραγγες και τα ημιστέγαστρα (lane cover) σε όλο το μήκος της. Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, η Ολυμπία Οδός είναι πλέον ένας 100% «LED αυτοκινητόδρομος», με εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 55% σε σύγκριση με τον συμβατικό φωτισμό νατρίου και συνολικά 18.800 νέα φωτιστικά LED.

Στο τελευταίο στάδιο των 12 σηράγγων και 9 ημιστεγάστρων (lane cover) της Κορίνθου- Πατρών εγκαταστάθηκαν πάνω από 5.000 φωτιστικά LED υψηλής ενεργειακής απόδοσης, όλα συνδεδεμένα με ένα νέο έξυπνο σύστημα ελέγχου (DALI), το οποίο επιτρέπει την ανεξάρτητη διαχείριση κάθε φωτιστικού σώματος και προσφέρει πλήρη δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτός (dimming). Το σύστημα βελτιστοποιεί τα επίπεδα φωτισμού, τη συντήρηση και την ενεργειακή απόδοση, εξασφαλίζοντας παράλληλα πιο ξεκούραστο και ομοιόμορφο φωτισμό δημιουργώντας άνετες συνθήκες ταξιδιού για τους οδηγούς.

Στο πλαίσιο του ίδιου έργου επαναχρωματίστηκε το εσωτερικό των σηράγγων με ένα καινοτόμο,  υψηλής ανακλαστικότητας, φωτοκαταλυτικό χρώμα (Vitex FOS). Το συγκεκριμένο χρώμα ενισχύει τη διάχυση του φωτός στις σήραγγες, μειώνει την επικάθηση ρύπων διοξειδίων του αζώτου (ΝΟχ) στους κλειστούς χώρους κυκλοφορίας οχημάτων και συντελεί στη διάσπαση των συγκεκριμένων αέριων ρύπων. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή τέτοιας έκτασης στην Ελλάδα, καθώς καλύφθηκαν με το καινοτόμο υλικό πάνω από 125.000 τ.μ.

Συνολικά, οι παρεμβάσεις παρουσιάζουν σημαντικά οφέλη:

  1. Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
  2. Μείωση απαιτήσεων & στοχευμένες εργασίες συντήρησης
  3. Αυξημένη ορατότητα και ασφάλεια για τους οδηγούς
  4. Βελτίωση της συνολικής εμπειρίας οδήγησης εντός των σηράγγων.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα μέρος του ευρύτερου οδικού χάρτη της Ολυμπίας Οδού για μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα μέχρι το 2030 και προστίθεται σε μία σειρά δράσεων που στοχεύουν σε πιο βιώσιμες υποδομές, που περιλαμβάνει επενδύσεις σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας όπως η δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων και η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου. Συνολικά, αυτές οι πρωτοβουλίες αντικατοπτρίζουν τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Ολυμπίας Οδού να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των υποδομών που λειτουργεί.

Παρακολουθήστε time-lapse βίντεο των εργασιών από τις σήραγγες της Ακράτας εδώ:

