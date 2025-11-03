search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025
BUSINESS

03.11.2025 17:24

Η OpenAI αγοράζει αποθηκευτικό χώρο από την Amazon με συμφωνία – μαμούθ, ύψους 38 δισ. δολαρίων

Η OpenAI υπέγραψε συμφωνία ύψους 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την AWS, τη θυγατρική της Amazon στον τομέα των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud), για την απόκτηση πρόσθετης αναπτυξιακής ικανότητας στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η αμερικανική εταιρεία, δημιουργός του ChatGPT, συνεχίζει την τεράστια εκστρατεία εξαγοράς υπολογιστικής ισχύος και αποθηκευτικού χώρου, τόσο από παρόχους cloud, όπως η AWS, όσο και από κατασκευαστές τσιπ, για να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει ανταγωνιστική στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

