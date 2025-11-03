search
03.11.2025 14:02

Νέος λαχνός ΣΚΡΑΤΣ «7ΑΡΙ»: Το παιχνίδι με το μεγαλύτερο έπαθλο ever στο ΣΚΡΑΤΣ – Mοιράζει κέρδη μέχρι και 2.000.000 ευρώ

03.11.2025 14:02
1

Τη δυνατότητα να διεκδικήσουν κέρδη ύψους 2 εκατ. ευρώ προσφέρει στους παίκτες του ΣΚΡΑΤΣ ο νέος λαχνός «7ΑΡΙ». Πρόκειται για τη νέα προσθήκη στην οικογένεια των εφταριών, με το μέγιστο έπαθλο που μοιράζει ο καινούργιος λαχνός να αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία των παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ.

«Κάθε καινούργιο παιχνίδι του ΣΚΡΑΤΣ τραβάει άμεσα την προσοχή των παικτών και ο νέος λαχνός της οικογένειας των εφταριών δεν αποτελεί εξαίρεση. Κοστίζει 20 ευρώ και το μέγιστο έπαθλο φτάνει τα 2 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο στην ιστορία όλων των παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ. Οι παίκτες προσπαθούν να βρουν το σύμβολο «7». Αν βρουν ένα, κερδίζουν το αντίστοιχο ποσό, ενώ αν βρουν δύο, το διπλασιάζουν.

Αν εμφανιστεί το σύμβολο «ΟΛΑ», κερδίζουν όλα τα ποσά του λαχνού, ενώ αν βρουν τον σάκο με τα χρήματα κερδίζουν 40 ευρώ. Ο νέος λαχνός «7ΑΡΙ» διαθέτει και δύο περιοχές μπόνους, με τους παίκτες να διεκδικούν 50 και 100 ευρώ αν βρουν τα αντίστοιχα σύμβολα», αναφέρει ο Θεόφιλος Πανταζής, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στην Αργαλαστή Πηλίου.

Οι λαχνοί της οικογένειας ΣΚΡΑΤΣ «7ΑΡΙΑ»

Όπως τονίζει ο κ. Πανταζής, «οι λαχνοί των παιχνιδιών «7ΑΡΙΑ» βρίσκονται σταθερά ανάμεσα στις επιλογές των παικτών του ΣΚΡΑΤΣ. Τα μέγιστα έπαθλα των λαχνών είναι ιδιαίτερα ελκυστικά, καθώς μπορούν να εξασφαλίσουν στους μεγάλους νικητές κέρδη από 100.000 ευρώ, μέχρι και 2 εκατ. ευρώ. Η οικογένεια λαχνών ΣΚΡΑΤΣ «7ΑΡΙΑ» απαρτίζεται τέσσερα παιχνίδια. Το νέο «7ΑΡΙ», με κέρδη έως και 2 εκατ. ευρώ και κόστος 20 ευρώ, το «7ΑΡΙ», που μοιράζει κέρδη έως και 1 εκατ. ευρώ και κοστίζει 10 ευρώ, τα «ΣΜΑΡΑΓΔΕΝΙΑ ΕΦΤΑΡΙΑ» με κέρδη έως και 500.000 ευρώ και κόστος 5 ευρώ και τα «ΧΡΥΣΑ 7ΑΡΙΑ», με έπαθλο έως 100.000 ευρώ και κόστος 2 ευρώ».

Οι λαχνοί της οικογένειας ΣΚΡΑΤΣ «7ΑΡΙΑ» είναι διαθέσιμοι σε όλα τα καταστήματα ΟΠΑΠ, στους λαχειοπώλες και σε επιλεγμένα περίπτερα και mini markets.

«ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις» μέσω του OPAP Store App

Οι λαχνοί των παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ συμμετέχουν στο πρόγραμμα πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις». Όπως υπογραμμίζει ο κ. Πανταζής «οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια μαζί με προνόμια και δώρα από το πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις». Το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να σκανάρουν τον QR κωδικό που θα βρουν επάνω στον λαχνούς των παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ μέσα από το OPAP Store App για να δουν αν έχουν κερδίσει. Έτσι, συμμετέχουν σε κληρώσεις για να κερδίσουν κουπόνια εξαργύρωσης στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ».

